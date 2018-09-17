«Этажи»: как это будет

«Этажи» – это многоуровневое арт-пространство, в течении трех дней объединяющее в здании филармонии множество творческих направлений. Главная цель фестиваля – познакомить молодежь с современной культурой. Выставки, концерты, лекции, творческие мастер-классы, поэтические чтения, презентации новых проектов, театральные постановки, кинопоказы, музыкальные премьеры, перформансы и яркие творческие коллаборации – здесь каждый может выбрать творческое направление на свой вкус.

«Этажи» не только знакомят молодых белгородцев и гостей города с современными арт-направлениями, но и дают старт новым креативным проектам: «Симфо-рок» - авторская версия рок-хитов в исполнении симфонического оркестра, Folk Future - совместный проект оркестра русских народных инструментов и Ивана Алексеева (Noize MC), Classic Underground.

В 2017 году фестиваль стал обладателем Международной премии «Event-года» и признан «Лучшим молодежным проектом» по мнению Eventiada IPRA Golden World Awards, что ещё раз доказывает значимость и уникальность события.

В 2018 году в разнообразное фестивальное меню войдут:

— концерт современного композитора и пианиста Кирилла Рихтера и камерного оркестра Mezzo Music (художественный руководитель - Наталья Боровик);

— «Школа креатива»: воркшоп по креативным методикам от режиссера и клипмейкера Максима Рожкова и Мастерская режиссуры музыкального, рекламного и фэшн-видео от режиссёров - Алёны Кукушкиной и Андрея Мусина.

— Feel Festival — невероятный шоу-концерт симфонического оркестра Белгородской филармонии (дирижёр Дмитрий Филатов), в котором примут участие танцовщик и хореограф Александр Могилёв, лучший DJ России по версиям DJ.RU и Russian Music Box DJ Feel, музыканты из Германии, Вьетнама и Китая.

— выставки молодых художников и иллюстраторов Алексея Курбатова, Анастасии Мазур-Скробовой, инсталляция команды «Дихроик»;

— кинопоказы от Московского Дома кино;

— выступления поэтов из Москвы и Санкт-Петербурга;

— органный концерт лауреата международных конкурсов, молодого композитора - Тимура Халиуллина;

— «Джем сейшн. Мастерская джаза» — музыкальное действие для любителей джаза. Теория и практика. Куратор площадки — Андрей Никитченко;

— джазовый концерт с участием биг-бэнда No Comment и одного из самых ярких тенор-саксофонистов Москвы Дмитрия Мосьпана;

— концерт группы «Звуки Ба»: рок, фолк, фан, джаз на БАлалайках, БАрабанах и БАяне;

— проект FOLK FUTURE, подтверждающий неограниченные возможности оркестра русских народных инструментов Белгородской филармонии (дирижёр Евгений Алешников). В программе примут участие: музыкант, композитор, художественный руководитель и дирижер шоу-оркестра «Русский Стиль» Дмитрий Калинин, экс-солист группы N.E.V.A., победитель «Главной сцены», участник конкурса «Новая волна-2016» Кирилл Нечаев, музыкант и автор песен, финалист Международного телевизионного конкурса «Новая Волна 2017» Стас Море;

— музыкальный моноспектакль по стихам Марины Цветаевой «Я только девочка» - Оксана Катанская, Глеб Мацевитый (виолончель), Яна Сапсай (фортепиано);

— ночная экскурсия по филармонии с посещением репетиционных и просмотром премьеры пластического спектакля на музыку И. С. Баха - хип-хоп объединение Четыре/Четверти (при участии танцоров из Украины и Москвы) и музыканты Classic Underground;

— DOUBLE DUTCH, HIP HOP AND SOUND. Мастер-класс + шоу - уличные танцы на скакалке под барабанные ритмы. Творческая коллаборация хип-хоп Союза (г. Москва) и команды FCE (США);

— творческая встреча с танцовщиком и хореографом Александром Могилевым.

Это далеко не все, что приготовили организаторы для тех, кто интересуется современными культурными тенденциями, ищет вдохновение в музыке, живописи и современном искусстве, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.