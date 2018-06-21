«ART-суббота» на Белгородском Арбате: от выставок до арт-тура

С 4 часа дня можно будет познакомиться с работами известных и начинающих белгородских живописцев и графиков. А в 17:00 и в 19:00 начнутся экскурсии по экспозиции «музея под открытым небом», открывшегося в августе прошлого года в рамках проекта «Шедевры Государственного Русского музея на улицах городов».

Автор и руководитель проекта — московский издатель и дизайнер книг Александр фон Буш. Подобные проекты существуют в Москве и Петербурге с 2008 года и пользуются большой популярностью. В Белгороде, в самом центре города, на фасадах зданий и стационарных стендах по ул. 50-летия Белгородской области находится около 40 уникальных репродукций произведений великих русских художников, визуально неотличимых от оригинальных шедевров.

Отметим, что ART-субботы на Белгородском Арбате проводятся каждую вторую и четвертую субботу июня и июля 2018 года. Цель этого проекта, организаторами которого выступили управление культуры администрации города Белгорода, выставочный зал «Родина» и БРО ВТОО «Союз художников России», заключается в развитии творческого потенциала белгородцев и расширении их культурного бэкграунда.

По материалам «Афишки31».