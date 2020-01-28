Une Nuit Nomade: ароматы-путешествия

Парфюмерный бренд Une Nuit Nomade своими ароматами призывает замедлиться, привязаться к пространству и времени, медитировать, наслаждаться каждым моментом и уважать то, что нас окружает.

Бренд включает в себя две линейки, посвященные сторонам света. Первая – Une Nuit a Bali («Одна ночь на Бали») – объединяет в себе французскую элегантность и азиатский шарм: цветы иланга и жасмина, звездная ночь, шепот волн. Вторая линейка – Une Nuit a Montauk («Одна ночь в Монтоке») – отсылает к бурным временам, когда на вилле Энди Уорхола в Монтоке собирались самые известные личности того времени, в числе которых – Джон Леннон, Элизабет Тейлор, Лайза Минелли, Роллинг Стоунз и многие другие.