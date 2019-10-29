Полный апгрейд

Расскажите об истории создания ресторана.

Название Square определило его местонахождение на центральной площади города, которая виднеется из окон ресторана. Мы сохранили классицизм и самобытность архитектуры гостиничного комплекса «Белгород», на территории которого находится ресторан, и разбавили интерьер нотками хулиганства. Нас вдохновил заброшенный санаторий Орджоникидзе в Сочи. Он был построен в таком же стиле и примерно в те же годы, что и гостиничный комплекс «Белгород», и в 70-х опустел. Дикая природа, которая ворвалась в классические интерьеры, преобразила их. Мы решили привнести это сочетание в ресторан Square. В итоге получился фьюжн в классических стенах, в которых можно прогуляться мимо статуй Венеры и Лаокоона и дойти до современной истории про хорошее вино со всего света и европейскую и национальную кухни. Декорирование ресторана еще продолжается, но он уже ждет своих посетителей.

Гостиничный комплекс «Белгород», на территории которого расположен ресторан Square, был основан в 1956 году и входит в единую архитектурную группу исторических зданий.

Какие ивенты планируются в ресторане?

Мы планируем проводить два тематических вечера в неделю. Один из них – романтический – будет проходить по пятницам под живую музыку пианино и саксофона в окружении свеч. На входе каждую девушку будет ждать welcome-бокал, а для пар мы приготовим приятную скидку или комплимент. Второй вечер – дегустационный, на котором мы предложим гостям отправиться в гастрономическое путешествие с сетом из трех бокалов вина и закусками к каждому из них. Это прекрасная возможность познакомиться с нашей «живой» винной картой, которая постоянно обновляется.

Зал работает с 12 часов до полуночи. Если же гости пожелают продлить вечер, персонал ресторана останется с ними до последнего.

Какое вино у вас можно попробовать?

Помимо классического вина из Франции и Италии, мы предлагаем нестандартные, нетипичные для Белгорода вина из регионов Аргентины, Испании, Новой Зеландии и Австралии.

Вы так воодушевленно рассказываете о ресторане, буквально живете им. Как появилось это увлечение?

По своей натуре я увлекающийся человек. Если начинаю чем-то заниматься, ухожу в это с головой. Всегда хотела попасть в ресторанную сферу, но произошло это волей случая. Я поняла, что это мое. Ресторанный бизнес интересен, и подогнать его под один формат и разложить по полочкам невозможно. Каждое место живет своей жизнью. В Square есть душа, и я хочу, чтобы гости смогли ее прочувствовать так, как чувствуем ее мы с моей командой.

Белгород,

Соборная пл., 1,

тел.: + 7 (4722) 505 508, +7 (930) 08 555 08

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Виталий Шишов