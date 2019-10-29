Обновленный ресторан Square с богатой винной картой располагается в историческом центре города – на Соборной площади. Его директор Светлана Романцова рассказала, почему это любовь с первого взгляда. Записали в чек-лист и теперь знаем, где будем проводить вечера под живую музыку.
Полный апгрейд
Расскажите об истории создания ресторана.
Название Square определило его местонахождение на центральной площади города, которая виднеется из окон ресторана. Мы сохранили классицизм и самобытность архитектуры гостиничного комплекса «Белгород», на территории которого находится ресторан, и разбавили интерьер нотками хулиганства. Нас вдохновил заброшенный санаторий Орджоникидзе в Сочи. Он был построен в таком же стиле и примерно в те же годы, что и гостиничный комплекс «Белгород», и в 70-х опустел. Дикая природа, которая ворвалась в классические интерьеры, преобразила их. Мы решили привнести это сочетание в ресторан Square. В итоге получился фьюжн в классических стенах, в которых можно прогуляться мимо статуй Венеры и Лаокоона и дойти до современной истории про хорошее вино со всего света и европейскую и национальную кухни. Декорирование ресторана еще продолжается, но он уже ждет своих посетителей.
Гостиничный комплекс «Белгород», на территории которого расположен ресторан Square, был основан в 1956 году и входит в единую архитектурную группу исторических зданий.
Какие ивенты планируются в ресторане?
Мы планируем проводить два тематических вечера в неделю. Один из них – романтический – будет проходить по пятницам под живую музыку пианино и саксофона в окружении свеч. На входе каждую девушку будет ждать welcome-бокал, а для пар мы приготовим приятную скидку или комплимент. Второй вечер – дегустационный, на котором мы предложим гостям отправиться в гастрономическое путешествие с сетом из трех бокалов вина и закусками к каждому из них. Это прекрасная возможность познакомиться с нашей «живой» винной картой, которая постоянно обновляется.
Зал работает с 12 часов до полуночи. Если же гости пожелают продлить вечер, персонал ресторана останется с ними до последнего.
Какое вино у вас можно попробовать?
Помимо классического вина из Франции и Италии, мы предлагаем нестандартные, нетипичные для Белгорода вина из регионов Аргентины, Испании, Новой Зеландии и Австралии.
Вы так воодушевленно рассказываете о ресторане, буквально живете им. Как появилось это увлечение?
По своей натуре я увлекающийся человек. Если начинаю чем-то заниматься, ухожу в это с головой. Всегда хотела попасть в ресторанную сферу, но произошло это волей случая. Я поняла, что это мое. Ресторанный бизнес интересен, и подогнать его под один формат и разложить по полочкам невозможно. Каждое место живет своей жизнью. В Square есть душа, и я хочу, чтобы гости смогли ее прочувствовать так, как чувствуем ее мы с моей командой.
Белгород,
Соборная пл., 1,
тел.: + 7 (4722) 505 508, +7 (930) 08 555 08
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Виталий Шишов
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