23 октября в кафе-пабе «Гвозди» Белгородская Барменская Ассоциация проведет масштабное городское мероприятие, направленное на продвижение барной культуры в городе – «Барахранители».
В «Гвоздях» пройдет барный конкурс «Барахранители 4.0»
Условия конкурса максимально приближены к реальной работе за баром: конкурсант заранее не знает, какой коктейль ему предстоит приготовить. Участие в конкурсе может принять любой действующий бармен старше 18 лет. Победитель получает 10 000 рублей.
По результатам открытого голосования организаторы определят рестораны-победители в номинациях для заведений: Hot cocktail и Best service.
Заявку на участие в конкурсе можно отправить на alex052@bk.ru.
Начало – в 19:00. Вход свободный.
Вся подробная информация – в группе ВК.
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