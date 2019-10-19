В «Гвоздях» пройдет барный конкурс «Барахранители 4.0»

Условия конкурса максимально приближены к реальной работе за баром: конкурсант заранее не знает, какой коктейль ему предстоит приготовить. Участие в конкурсе может принять любой действующий бармен старше 18 лет. Победитель получает 10 000 рублей.

По результатам открытого голосования организаторы определят рестораны-победители в номинациях для заведений: Hot cocktail и Best service.

Заявку на участие в конкурсе можно отправить на alex052@bk.ru.

Начало – в 19:00. Вход свободный.

Вся подробная информация – в группе ВК.