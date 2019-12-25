«Декабрист» отпразднует свой день рождения

На сцене заведения выступят диджеи Степанк, Директор кафе и Katsu. А еще в программе – дискотека песен о любви.

Паб «Декабрист» открылся в 2015 году и с тех пор стал любимым местом отдыха для многих белгородцев, здесь проходят концерты известных музыкантов, тематические вечеринки и творческие встречи. Отличный выбор крафтового пенного – еще одна причина, по которой в Белгороде любят этот бар.

Начало – в 20:00.

Вход свободный.

По материалам Культурного региона