27 декабря культовый белгородский паб отметит свое четырехлетие и в честь этого устраивает грандиозную вечеринку с участием приглашенных диджеев.
«Декабрист» отпразднует свой день рождения
На сцене заведения выступят диджеи Степанк, Директор кафе и Katsu. А еще в программе – дискотека песен о любви.
Паб «Декабрист» открылся в 2015 году и с тех пор стал любимым местом отдыха для многих белгородцев, здесь проходят концерты известных музыкантов, тематические вечеринки и творческие встречи. Отличный выбор крафтового пенного – еще одна причина, по которой в Белгороде любят этот бар.
Начало – в 20:00.
Вход свободный.
По материалам Культурного региона
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