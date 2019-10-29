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Вечеринка Clarins в честь 65-летия компании

В пространстве Double Space компания Clarins устроила гран-финал юбилейного года! Отметить 65-летие бренда с российской командой и дорогими бьютиголиками приехал совладелец империи Оливье Куртен-Кларанс и наследница Дженна Куртен-Кларанс.

Вечеринку #этовсеовас срежиссировали по законам нумерологии: выставили 65 лучших косметических произведений, столько же песен собрали в праздничный спа-плейлист (обязательно к прослушиванию в горячей ванне!) и установили первое беспроигрышное казино — за счастливую комбинацию символов особый подарок.

«Никаких больше вечеринок!» группе Cream Soda подпевали журналист Ксения Собчак, продюсер Яна Рудковская, телеведущий Андрей Малахов, певица Юлианна Караулова, дизайнер Игорь Чапурин, певица Кристина Орбакайте и многие другие гости праздника.

  • Ольга Ломоносова

  • Екатерина Вуличенко

  • Эва Вострокнутова

  • DJ Dinara

  • Игорь Чапурин, Анастасия Макеева, Татьяна Круглова, Игорь Скрипко

  • Анжелика Каширина

  • Федор Гамалея, Василиса Гамалея-Гусарова

  • Игорь Скрипко

  • Женя Малахова

  • Артем Овчаренко

  • Екатерина Одинцова

  • Марианна Кочурова

  • Рина Гришина

  • Агния Кузнецова

  • Катя Кабак

  • Кристина Чичерина

  • Галина Подзолко

  • Ирина Чайковская

  • Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулос

  • Ксения Шипилова, Самира Мустафаева

  • Анастасия Смирнова

  • Анна Худоян

  • Милана Пич

  • Алекса

  • Ксения Шипилова

  • Кристина Крайт

Leontiy Kasatkin,
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