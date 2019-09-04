Teana – это биоактивная косметика нового поколения, появившаяся на рынке в 2007 году. Среди продукции бренда более 200 оригинальных средств по уходу. Две основные производственные площадки компании Teana: в России (в наукограде Юбилейном) и во Франции на побережье Бретани.

Название новой линейки Vegenius выбрано не случайно, ведь в ее средствах нет продуктов животного происхождения, только активные растительные ингредиенты, так что они подходят даже веганам. Средства этой линейки поддерживают красоту и молодость кожи, помогая ей всегда оставаться свежей и отдохнувшей. В Vegenius также представлены 100% натуральные цветочные воды, которые оказывают антибактериальный, антиоксидантный и детокс-эффект, а приятный аромат улучшает настроение. Ромашка-розмарин или мелисса-тимьян, роза-лаванда или лимон-цветы апельсина – свежесть для всех типов кожи.

Vegenius прекрасно подойдет всем, кто давно искал эффективные косметические средства премиального качества по демократичной цене.