Косметический бренд Teana представил новую линейку средств Vegenius
Teana – это биоактивная косметика нового поколения, появившаяся на рынке в 2007 году. Среди продукции бренда более 200 оригинальных средств по уходу. Две основные производственные площадки компании Teana: в России (в наукограде Юбилейном) и во Франции на побережье Бретани.
Название новой линейки Vegenius выбрано не случайно, ведь в ее средствах нет продуктов животного происхождения, только активные растительные ингредиенты, так что они подходят даже веганам. Средства этой линейки поддерживают красоту и молодость кожи, помогая ей всегда оставаться свежей и отдохнувшей. В Vegenius также представлены 100% натуральные цветочные воды, которые оказывают антибактериальный, антиоксидантный и детокс-эффект, а приятный аромат улучшает настроение. Ромашка-розмарин или мелисса-тимьян, роза-лаванда или лимон-цветы апельсина – свежесть для всех типов кожи.
Vegenius прекрасно подойдет всем, кто давно искал эффективные косметические средства премиального качества по демократичной цене.
Еще одна интересная находка бренда Teana, не имеющая аналогов на рынке, — сухая сыворотка с декоративными свойствами пудры-вуали, которая на 100% состоит из растительных экстрактов. Они придают коже упругость и подтянутость, обеспечивают эффект фотофильтра, визуально сглаживают поры и несовершенства кожи. В линейке представлены пудры-сыворотки «Лифтинг и софт фокус», «Ровный тон и рельеф» и «Мягкость и комфорт».
Кристиан Диор однажды сказал: «Элегантность — в ухоженности. Самая лучшая одежда, самые дорогие украшения и косметика не стоят ничего, если вы не ухаживаете за собой». Команда бренда Teana солидарна с мнением мэтра и изо дня в день создает инновационные средства для красоты и здоровья.
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