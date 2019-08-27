Лицом косметической линии Chanel (впервые!) стала модель-трансгендер

Модель Тедди Квинливан, которая в сентябре 2017 года призналась в том, что является трансгендерной женщиной, стала лицом косметической линии Chanel. Она снялась в рекламной кампании губной помады бренда, разместив видео-ролик в своем Instagram.

«Это один из самых триумфальных и трогательных моментов, — написала она в публикации. — Вся моя жизнь была борьбой. С момента постоянных издевательств в школе, когда дети угрожали убить меня и описывали этот процесс в мельчайших деталях, и избиений со стороны отца до получения отклика от индустрии после моего рассказа о сексуальных домогательствах на работе. Эта победа сделала все произошедшее стоящим».