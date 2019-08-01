Эксперты рассказали о самых похищаемых товарах в российских магазинах парфюмерии и косметики

Какие товары привлекают шоплифтеров? Рассказывают разработчики системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab, которая применяется в российских сетях розничных магазинов. Согласно исследованию, опубликованному на сайте РБК, особый интерес в сфере парфюмерии и косметики «магазинные воры» проявляют к туши для дизайна ногтей (13,2%), лакам для ногтей (12,9%), губным помадам (12%), маслам для тела и волос (7,3%) и теням для век (6%). При этом большинство шоплифтеров в парфюмерных магазинах — женщины (78%), а вот в продуктовых магазинах чаще воруют мужчины (77%).