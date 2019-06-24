Солнце — друг или враг?

Чтобы не допустить ошибок и не навредить себе, важно понимать, чем опасно солнце и как наслаждаться им без вреда для здоровья. Мы составили 5 вопросов, ответы на которые помогут вам подружиться с капризной звездой. Наша дорогая редакция сайта Sobaka.ru приняла участие в тест-драйве солнцезащитных средств Avène, рассказав всю правду об использовании санскрина на пляже, в городе и за его пределами. Для эксперимента мы выбрали хорошо зарекомендовавшие себя дерматологические солнцезащитные средства Avène, в лаборатории которой уже более 25 лет изучают воздействие солнца на кожу, чтобы обеспечить лучшую защиту.

Конечно, находиться на солнце полезно. В том числе потому, что ультрафиолет помогает нашему организму синтезировать незаменимый витамин D. Его недостаток грозит сделать кости и мышцы хрупкими и слабыми, а также негативно влияет на иммунную систему и состояние здоровья в целом. Однако исследования показывают, что для восполнения потребности в витамине D достаточно всего 10—15 минут воздействия солнечных лучей 2—3 раза в неделю. Все есть яд, и все есть лекарство, дело лишь в дозировке — по отношению к солнечным лучам действует тот же закон. Кстати, есть такое понятие, как «солнечный капитал» — это количество УФ-излучения, которое может выдержать кожа без повреждения. Оно генетически заложено при рождении и зависит от фототипа. И оно не бесконечно: к 20 годам мы используем 50%!

1. Чем опасно солнце? Предупрежден — значит вооружен.

Солнечный ожог и тепловой удар Даже короткое пребывание под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный ожог. Многие привыкли к покраснению кожи, которое сигнализирует о повреждении и разрушении ваших эпидермальных клеток, и считают такую ситуацию нормой. Однако это опасное и болезненное состояние нужно не терпеть, а избегать. Ожог четвертой степени, заработанный по незнанию, помимо интенсивного шелушения кожи и появления пигментных пятен сопровождается тошнотой и лихорадкой. Длительное пребывание на солнце также способно вызвать классический солнечный удар — в этот момент температура тела серьезно поднимается, иногда даже выше 40°C, а вы чувствуете головокружение и боль в теле.

Фотодерматит Более редкое, но не менее опасное влияние ультрафиолетовых лучей — это так называемый фотодерматит. Он, в отличие от солнечного ожога, развивается только через сутки или даже трое после пребывания на солнце. А проявляет себя покраснением, небольшим отеком, зудом и жжением. Могут появиться мелкие красные высыпания — так называемая солнечная крапивница. Многие привыкли называть фотодерматит аллергией на солнце, но на самом деле никаких аллергенов в солнечных лучах, конечно же, нет. Неприятная реакция развивается при неудачном взаимодействии солнца и веществ, нанесенных на кожу или содержащихся в ней. Фотодерматит грозит людям, которые решили использовать неподходящую косметику и масла с такими веществами (конечно же, в солнцезащитных средствах с клинически доказанной эффективностью их использование исключено). Также он может развиваться у тех, кто имеет нарушения пигментного обмена из-за заболеваний, или у людей с ослабленной после пилингов или татуажа кожей.

Фотостарение Да, даже если вы не страдаете от фотодерматита и не загораете на пляже до покраснения, это не значит, что солнечные лучи не представляют для вас никакой опасности. Излучение солнца — один из главных факторов возрастных изменений кожи. Врачи называют этот процесс фотостарением и отмечают основные проявления: появление морщин, шероховатость, шелушение и сухость кожи, расширенные поры, появление сосудистых звездочек и характерных пигментных пятен (все из-за повышенной выработки мелатонина). Главные виновники фотостарения — это ультрафиолетовые лучи типа А. Они, в отличие от своих братьев типа В, которые вызывают единовременные ожоги, способны проникать глубоко в дерму и, накапливаясь там, вызывать необратимые изменения. Поэтому врачи-дерматологи и косметологи просят всех добавить в свой арсенал косметики санскрин, если нет желания столкнуться с ранними проявлениями фотостарения.

Рак кожи Ультрафиолетовые лучи не только старят кожу, но и провоцируют развитие смертельно опасных онкологических заболеваний. Вы знали, что в Бразилии самый распространенный рак — это рак кожи? А что та или иная форма этого заболевания обнаруживается к 70 годам и у каждого третьего жителя другой солнечной страны — Австралии? Каждые 14 секунд где-то в мире диагностируется очередной случай рака кожи. При этом, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), четыре из пяти случаев заболевания можно было бы предупредить, целенаправленно снизив вред от УФ-излучения.

Виктория Пятыгина, редакционный директор «Собака.ru» Обожаю солнце, лето, спорт. В Петербурге их нечасто можно соединить вместе, поэтому стараюсь использовать каждую возможность, чтобы потренироваться на открытом воздухе — в багажнике машины у меня всегда лежат несколько комплектов формы и флакон солнцезащитного средства. На тестирование я взяла солнцезащитную эмульсию Avène Cleanance SPF 50+ для жирной кожи. Бег, кроссфит, йога, плавание — на всех четырех занятиях средство показало себя с лучшей стороны. Солнцезащитный крем плюс бейсболка — идеальное комбо для бега, но я головные уборы не люблю — ограничилась кремом. Чтобы волосы не мешали, натянула бафф — белых следов на нем не осталось. После нескольких десятков берпи, трастеров и киппингов нужно было быстро привести себя в порядок, а душа на аутдор-площадке для кроссфита нет, там ничего нет, кроме контейнера с оборудованием и турников. К счастью, средство не жирнит кожу, как многие солнцезащитные кремы: промокнула лицо чистой салфеткой, и вуаля — блеска нет. На йоге в парке я оценила, что легкий запах средства быстро выветривается, и ничто не отвлекает от гармоничного единения с природой: чувствуешь запах хвои, а не отдушки. Особенно приятно, что можешь себе позволить не тесниться в тени, а делать приветствие солнцу сурья-намаскара непосредственно на солнце. Загар «по очки и шапочку» никого не красит, да и обгореть мокрому лицу легко, поэтому все памятки участникам заплывов начинаются со слов: «Обязательно возьмите санскрин! Даже если облачно! Даже если плывете в Петербурге!» Но каждый раз я переживаю: вдруг средство окажется слишком жирным, очки будут неплотно прилегать к лицу и затечет вода? Avène не подвел — и лицо защитил, и очкам не навредил.

Avène Cleanance солнцезащитный матирующий флюид SPF 50+ Кому подходит? Очень высокая степень защиты для чувствительной кожи склонной к акне. Для чувствительной к солнцу кожи. Для кожи подвергающейся частой инсоляции.

2. Как выбрать подходящий санскрин? 4 главных шага.

1. Всем известна аббревиатура SPF, и солнцезащитный крем нужно выбирать, ориентируясь в первую очередь на этот фактор защиты. По сути это показатель того, сколько излучения ваша кожа с кремом готова выдержать в сравнении с беззащитной кожей. SPF 50+ подойдет для кожи, гиперчувствительной к солнцу, которая быстро сгорает. Если опираться на общепринятую систему фототипов по Фицпатрику (Томас Б. Фицпатрик выделил шесть типов кожи в зависимости от цвета и наличия веснушек), то приобрести крем с такой маркировкой стоит представителям кельтского и светлокожего европейского фототипа: обладателям голубых, зеленых, серых глаз, а также светлой и очень светлой кожи с веснушками и без. Уровня защиты 30+ хватит тем, кто обгорает не моментально, но достаточно часто, и чья кожа отличается чувствительностью к солнцу. Также на этот уровень можно перейти в том случае, если вы уже несколько дней провели на пляже с SPF 50+ и готовы к снижению защиты. Обладателям относительно смуглой и вроде бы не склонной к ожогам коже вовсе отказываться от солнцезащитного средства нельзя — необходим крем с уровнем защиты 20+.

2. Однако показатель SPF — далеко не единственное, что должно привлечь ваше внимание на упаковке с солнцезащитным средством. Важно, чтобы на ней присутствовал и индекс UVA. Он подтверждает, что фактор защиты от ультрафиолетовых лучей типа А отвечает всем европейским требованиям. Лучи типа А мы упоминали выше — они являются виновниками фотостарения и развития онкологических заболеваний.

3. Всегда выбирайте предпочтительный и комфортный способ защиты. Например, солнцезащитным спреем будет удобно быстро покрыть все открытые участки тела, невесомая эмульсия отлично подойдет для лица, а взятый с собой на прогулку стик позволит вовремя обновить защиту на самых чувствительных участках тела и избежать сгорания носа на солнце.

4. Подбирать защиту от солнца нужно, опираясь на ваш тип кожи. Грамотные производители выпускают различные по составу и консистенции средства для обладателей сухой и жирной кожи. С особым вниманием нужно подойти к выбору солнцезащитного крема обладателям чувствительной кожи. У санскрина должно быть минимальное количество фильтров, при этом он должен обеспечивать оптимальную защиту эпидермальных клеток. Рекомендуем обратить внимание на линейку средств у Avène — в них нет отдушек и силиконов, зато есть комплекс антиоксидантов и термальная вода.

Катерина Резникова, редактор рубрики «Здоровье» До эксперимента редакции я, как обладатель сухой, чувствительной и склонной к атопии кожи, уже была знакома с Avène — использовала тающий увлажняющий бальзам с олео-комплексом, а во время минувшего отопительного сезона спасалась от ощущения стянутости кожи термальной водой. Но их санскрин попал в мои руки впервые. Солнцезащитная эмульсия работает по принципам средства, показанного для особо чувствительной кожи, при нанесении на кожу сразу дает ощущение мягкости и нулевые намеки на раздражение (ура!). Легкая текстура впитывается за долю секунды и создает эффект чистого лица, в качестве бонуса матирует кожу. Если нанести эмульсию поверх ухода и перед макияжем достаточно плотным слоем, как рекомендуют врачи-дерматологи, то этот слой защиты от солнца на лице никак не ощущается. SPF 50+ прошел проверку первым загородным уикендом, когда столбики термометра в Петербурге и Ленобласти поднялись до 30°C. После четырехчасового пребывания на солнце лицо под защитой санскрина, конечно же, не сгорело. Кроме того, компактная упаковка — это огромный плюс, потому что удобно всегда брать с собой.

Avène cолнцезащитная компактная эмульсия SPF 50+ Кому подходит? Людям с чувствительной кожей. Высокая степень защиты от широкого спектра лучей UVB-UVA.

3. И как его правильно наносить?

Забудьте о ритуале нанесения солнцезащитного средства прямо на пляже — делать это стоит за 20 минут до предполагаемого выхода на солнце. Обновлять крем можно и нужно — в том случае, если вы находитесь на солнце долго, если вспотели, плавали или вытирались полотенцем после купания. При покупке средства обратите внимание на его водостойкость — таким образом вы сохраните защиту, проводя достаточное количество времени в воде. Наносить средство стоит не только в том случае, если вы решили загорать на пляже, но и при активных тренировках на свежем воздухе: во время движения тело еще активнее принимает ультрафиолетовое излучение, потому как никогда нуждается в санскрине. Самый частый вопрос — в каких объемах наносить солнцезащитное средство, чтобы оно сработало? Можно последовать совету FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и гранд-авторитета в мире медицины) и наносить по 2 мг средства на 1 см кожи. Получается, что перед походом на пляж вам понадобится около 30 мл крема. Можно положиться на внутренние ощущения и наносить крем надежным слоем. Некоторые производители для удобства дают детальные инструкции. Например, Avène четко прописывает здесь, сколько распылений спрея потребуется для защиты ваших ног, и сколько полосок крема лучше всего нанести на лицо. И не забывайте: смывать солнцезащитное средство стоит также тщательно, как и косметику, даже если вам кажется, что на коже совершенно ничего не осталось.

Михаил Стацюк, главный редактор сайта Sobaka.ru Передо мной стояла непростая задача — поездка в отпуск в Грецию на море впервые за ... (зачеркнуто) долгое время. Казалось бы, что может быть проще? Но ситуацию осложняли два факта. Первый — я всегда путешествую только с небольшим рюкзаком. Друзья смеются, что он, наверное, безразмерный, как рукава Царевны-Лебеди, но мне всего хватает, единственное ограничение — допустимые на борту самолета жидкости не больше 100 мл. Вторая сложность — я от природы рыжий и белокожий, любой солнцезащитный крем ниже 50 SPF, оборачивается для меня ожогами, обгоранием и температурой. Идеальное спасение было найдено в Avène Cleanance: солнцезащитный флюид идеально подходил по размеру (всего 50 мл), степени защиты (нужные мне 50+ SPF), а кроме того и по типу — для жирной кожи. Последнее меня особенно волновало, я боялся, что он может умаслить меня, как свежеобжаренную корюшку, но текстура флюида оказалась матовой и совсем не оставляла на мне следов. Туба крема длинная и вытянутая, он очень удобно помещается в рюкзак — практически не занимает места, да и в поясную сумку легко влез, не обременяя меня. Я пользовался им утром, перед выходом на солнце, а потом брал с собой, освежая каждые 3—4 часа лицо (нос и щеки — мои слабые стороны). Запах почти неуловим, только в первые пару секунд чувствуется аромат крем-брюле, впитывается быстро: пока намазал одну руку — другая уже высохла (ага, запоминайте, легко запутаться!), на одежде никаких следов не оставил. Из бонусов — вечером, когда принимаешь душ, чувствуется, что кожа увлажнена и не обезвожена.

Avène Cleanance солнцезащитный матирующий флюид SPF 50+ Кому подходит? Очень высокая степень защиты для чувствительной кожи склонной к акне. Для чувствительной к солнцу кожи. Для кожи подвергающейся частой инсоляции.

4. Нуждаются ли дети в особой защите от солнца?

Солнце не только приносит пользу здоровью ребенка (уже упомянутый витамин D играет важнейшую роль в процессе минерализации костей), но является опасным фактором в том случае, если родители не задумываются о последствиях длительного пребывания на солнце без защиты. Важно знать, что дети куда более чувствительны к солнечным лучам: верхний слой эпидермиса у них значительно тоньше, чем у взрослых. Кроме того, детскому организму тяжелее защищаться от агрессивного воздействия солнца. Должны ли отличаться детские средства защиты от взрослых? Да, да и еще раз да. Если говорить о показателе SPF, то стоит выбирать максимальный уровень защиты 50+. Если о составе, то на средстве обязательно должно быть указано, что оно подходит для чувствительной кожи ребенка, не содержит отдушек и веществ, которые могут спровоцировать раздражение. Соответствующий состав с уникальной комбинацией солнцезащитных фильтров Sunsitive protection можно найти у Avène.

Елена Насибуллина, фотограф и ее сын Федор Я не бьюти-маньяк — часто покупаю себе первый попавшийся крем, у которого понравилась упаковка, или пользуюсь тем, что мне дарят. Но когда дело касается защиты от солнца для ребенка-двухлетки, хочется серьезности в выборе. С наступлением лета стараемся почаще вывозить сына на пляж Финского залива и вообще больше бывать на воздухе — пусть лучше ест песок, чем разносит квартиру. Кожа у ребенка белая, поэтому постоянно краснеет на солнце, нужна сильная защита. На выходных мы протестировали солнцезащитный спрей для детей SPF 50+ от Avène. Первый раз я обратила внимание на эту марку в парижской аптеке, когда увидела, что Avène скупают коробками корейские туристы. Итак, что понравилось в детском спрее: белое молочко быстро впитывается, не пачкает одежду, кожа после нанесения не липкая, песок к ней не пристает. Мы провели на солнце примерно полтора часа — малыш не покраснел и не обгорел. Не знаю, как часто надо обновлять средство, когда ребенок бегает купаться в море — стоит почитать в инструкции. Мы в заливе не купаемся, поэтому мазались один раз, и этого было достаточно. Думаю, что одной упаковки нам хватит на все лето.

Avène SPF 50+ спрей для детей Кому подходит? Очень высокая степень защиты для детей с чувствительной кожей лица и тела.

5. Какие еще правила нужно соблюдать, находясь на солнце?

Не забывайте: даже если вы нанесли санскрин, лучше избегать пляжей с 12:00 до 16:00, когда солнце находится в зените, а ультрафиолетовые лучи наиболее активны и опасны. А еще в принципе не проводить на солнце слишком много времени. Помимо солнцезащитного крема всегда имейте с собой футболку, головной убор (мы голосуем за широкополую шляпу) и солнечные очки, чтобы защитить плечи, голову и глаза. Запомните, что длительное воздействие ультрафиолетового излучения оказывает губительное влияние не только на вашу кожу, но и на наружные и внутренние структуры глаза. Солнечные очки способны обеспечивать защиту от ультрафиолетовых лучей типа А и В на 99—100% и в значительной мере уменьшать это вредное воздействие. И конечно же, не забывайте пить воду, чтобы не допустить обезвоживания и теплового удара.

Ксения Морозова, редактор рубрики «Город и развлечения» Почти год назад я вышла замуж и с тех пор вынуждена приблизительно раз в день отвечать на вопрос знакомых и не очень: «А в чем же секрет крепких отношений?». Спойлер — его нет, но ответ мне все-таки пришлось придумать, и обычно я говорю, что главное — не сидеть на диване, а проживать вместе насыщенную интересную жизнь. Можно вечерами после работы ездить ужинать у залива, а на выходные отправляться в мини-путешествие по озерам Ленобласти. Правда, далеко не до всех живописных мест ездит транспорт, поэтому нам помогают велосипеды — иногда мы проезжаем по 50 км в день. И при таких условиях даже у самых солнцеустойчивых обгорают ноги и носы, так что и мой обычно равнодушный к косметике муж не стесняется пользоваться санскрином. Делать это с кремом Avène для всей семьи удобно и в дороге: он равномерно разбрызгивается и быстро впитывается, и даже летящий в лицо песок к нему не прилипает. У нас у обоих очень светлая и чувствительная кожа, поэтому мы возлагали большие надежды на спрей Avène, ведь термальная вода, содержащаяся в его формуле, должна успокаивать кожу и предотвращать раздражение. И надежды оправдались! Более того, спрей увлажняет кожу, так что она не высыхает от ветра. После поездок мы радуемся не только общим впечатлениям, но и здоровой, равномерно загорелой коже.

Avène SPF 50+ спрей Кому подходит? Подходит для фототипов I и II (очень светлая, молочная кожа — светлые, рыжие волосы). Кожа с гиперчувствительностью к солнцу. Кожа, на которой быстро образуются ожоги. Очень высокий уровень защиты для чувствительной кожи лица и тела.

Важная экологическая миссия Avène — не только обеспечить оптимальную защиту от УФ-лучей типа А и В, но и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Исследования показали, что многие солнцезащитные средства, когда попадают в воду с тела человека, пагубно влияют на морскую систему, в том числе разрушая кораллы, которые не справляются с их химическим составом. При этом кораллы — это не просто красиво, это еще и важный компонент экосистемы. Дерматологические лаборатории Avène занимаются строгим подбором компонентов для создания формул с более высокой степенью биоразлагаемости (без силиконов), не подходящих для употребления морскими организмами (без водорастворимых фильтров). Таким образом, воздействие на экосистему океана сокращается до минимума.