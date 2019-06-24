Солнце — друг или враг?
Чтобы не допустить ошибок и не навредить себе, важно понимать, чем опасно солнце и как наслаждаться им без вреда для здоровья. Мы составили 5 вопросов, ответы на которые помогут вам подружиться с капризной звездой. Наша дорогая редакция сайта Sobaka.ru приняла участие в тест-драйве солнцезащитных средств Avène, рассказав всю правду об использовании санскрина на пляже, в городе и за его пределами. Для эксперимента мы выбрали хорошо зарекомендовавшие себя дерматологические солнцезащитные средства Avène, в лаборатории которой уже более 25 лет изучают воздействие солнца на кожу, чтобы обеспечить лучшую защиту.
Конечно, находиться на солнце полезно. В том числе потому, что ультрафиолет помогает нашему организму синтезировать незаменимый витамин D. Его недостаток грозит сделать кости и мышцы хрупкими и слабыми, а также негативно влияет на иммунную систему и состояние здоровья в целом. Однако исследования показывают, что для восполнения потребности в витамине D достаточно всего 10—15 минут воздействия солнечных лучей 2—3 раза в неделю. Все есть яд, и все есть лекарство, дело лишь в дозировке — по отношению к солнечным лучам действует тот же закон. Кстати, есть такое понятие, как «солнечный капитал» — это количество УФ-излучения, которое может выдержать кожа без повреждения. Оно генетически заложено при рождении и зависит от фототипа. И оно не бесконечно: к 20 годам мы используем 50%!
1. Чем опасно солнце? Предупрежден — значит вооружен.
Солнечный ожог и тепловой удар
Даже короткое пребывание под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный ожог. Многие привыкли к покраснению кожи, которое сигнализирует о повреждении и разрушении ваших эпидермальных клеток, и считают такую ситуацию нормой. Однако это опасное и болезненное состояние нужно не терпеть, а избегать. Ожог четвертой степени, заработанный по незнанию, помимо интенсивного шелушения кожи и появления пигментных пятен сопровождается тошнотой и лихорадкой. Длительное пребывание на солнце также способно вызвать классический солнечный удар — в этот момент температура тела серьезно поднимается, иногда даже выше 40°C, а вы чувствуете головокружение и боль в теле.
Фотодерматит
Более редкое, но не менее опасное влияние ультрафиолетовых лучей — это так называемый фотодерматит. Он, в отличие от солнечного ожога, развивается только через сутки или даже трое после пребывания на солнце. А проявляет себя покраснением, небольшим отеком, зудом и жжением. Могут появиться мелкие красные высыпания — так называемая солнечная крапивница. Многие привыкли называть фотодерматит аллергией на солнце, но на самом деле никаких аллергенов в солнечных лучах, конечно же, нет. Неприятная реакция развивается при неудачном взаимодействии солнца и веществ, нанесенных на кожу или содержащихся в ней. Фотодерматит грозит людям, которые решили использовать неподходящую косметику и масла с такими веществами (конечно же, в солнцезащитных средствах с клинически доказанной эффективностью их использование исключено). Также он может развиваться у тех, кто имеет нарушения пигментного обмена из-за заболеваний, или у людей с ослабленной после пилингов или татуажа кожей.
Фотостарение
Да, даже если вы не страдаете от фотодерматита и не загораете на пляже до покраснения, это не значит, что солнечные лучи не представляют для вас никакой опасности. Излучение солнца — один из главных факторов возрастных изменений кожи. Врачи называют этот процесс фотостарением и отмечают основные проявления: появление морщин, шероховатость, шелушение и сухость кожи, расширенные поры, появление сосудистых звездочек и характерных пигментных пятен (все из-за повышенной выработки мелатонина). Главные виновники фотостарения — это ультрафиолетовые лучи типа А. Они, в отличие от своих братьев типа В, которые вызывают единовременные ожоги, способны проникать глубоко в дерму и, накапливаясь там, вызывать необратимые изменения. Поэтому врачи-дерматологи и косметологи просят всех добавить в свой арсенал косметики санскрин, если нет желания столкнуться с ранними проявлениями фотостарения.
Рак кожи
Ультрафиолетовые лучи не только старят кожу, но и провоцируют развитие смертельно опасных онкологических заболеваний. Вы знали, что в Бразилии самый распространенный рак — это рак кожи? А что та или иная форма этого заболевания обнаруживается к 70 годам и у каждого третьего жителя другой солнечной страны — Австралии? Каждые 14 секунд где-то в мире диагностируется очередной случай рака кожи. При этом, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), четыре из пяти случаев заболевания можно было бы предупредить, целенаправленно снизив вред от УФ-излучения.
Виктория Пятыгина, редакционный директор «Собака.ru»
Обожаю солнце, лето, спорт. В Петербурге их нечасто можно соединить вместе, поэтому стараюсь использовать каждую возможность, чтобы потренироваться на открытом воздухе — в багажнике машины у меня всегда лежат несколько комплектов формы и флакон солнцезащитного средства.
На тестирование я взяла солнцезащитную эмульсию Avène Cleanance SPF 50+ для жирной кожи. Бег, кроссфит, йога, плавание — на всех четырех занятиях средство показало себя с лучшей стороны.
Солнцезащитный крем плюс бейсболка — идеальное комбо для бега, но я головные уборы не люблю — ограничилась кремом. Чтобы волосы не мешали, натянула бафф — белых следов на нем не осталось.
После нескольких десятков берпи, трастеров и киппингов нужно было быстро привести себя в порядок, а душа на аутдор-площадке для кроссфита нет, там ничего нет, кроме контейнера с оборудованием и турников. К счастью, средство не жирнит кожу, как многие солнцезащитные кремы: промокнула лицо чистой салфеткой, и вуаля — блеска нет.
На йоге в парке я оценила, что легкий запах средства быстро выветривается, и ничто не отвлекает от гармоничного единения с природой: чувствуешь запах хвои, а не отдушки. Особенно приятно, что можешь себе позволить не тесниться в тени, а делать приветствие солнцу сурья-намаскара непосредственно на солнце.
Загар «по очки и шапочку» никого не красит, да и обгореть мокрому лицу легко, поэтому все памятки участникам заплывов начинаются со слов: «Обязательно возьмите санскрин! Даже если облачно! Даже если плывете в Петербурге!» Но каждый раз я переживаю: вдруг средство окажется слишком жирным, очки будут неплотно прилегать к лицу и затечет вода? Avène не подвел — и лицо защитил, и очкам не навредил.
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Avène Cleanance солнцезащитный матирующий флюид SPF 50+
Кому подходит? Очень высокая степень защиты для чувствительной кожи склонной к акне. Для чувствительной к солнцу кожи. Для кожи подвергающейся частой инсоляции.
2. Как выбрать подходящий санскрин? 4 главных шага.
1. Всем известна аббревиатура SPF, и солнцезащитный крем нужно выбирать, ориентируясь в первую очередь на этот фактор защиты. По сути это показатель того, сколько излучения ваша кожа с кремом готова выдержать в сравнении с беззащитной кожей. SPF 50+ подойдет для кожи, гиперчувствительной к солнцу, которая быстро сгорает. Если опираться на общепринятую систему фототипов по Фицпатрику (Томас Б. Фицпатрик выделил шесть типов кожи в зависимости от цвета и наличия веснушек), то приобрести крем с такой маркировкой стоит представителям кельтского и светлокожего европейского фототипа: обладателям голубых, зеленых, серых глаз, а также светлой и очень светлой кожи с веснушками и без. Уровня защиты 30+ хватит тем, кто обгорает не моментально, но достаточно часто, и чья кожа отличается чувствительностью к солнцу. Также на этот уровень можно перейти в том случае, если вы уже несколько дней провели на пляже с SPF 50+ и готовы к снижению защиты. Обладателям относительно смуглой и вроде бы не склонной к ожогам коже вовсе отказываться от солнцезащитного средства нельзя — необходим крем с уровнем защиты 20+.
2. Однако показатель SPF — далеко не единственное, что должно привлечь ваше внимание на упаковке с солнцезащитным средством. Важно, чтобы на ней присутствовал и индекс UVA. Он подтверждает, что фактор защиты от ультрафиолетовых лучей типа А отвечает всем европейским требованиям. Лучи типа А мы упоминали выше — они являются виновниками фотостарения и развития онкологических заболеваний.
3. Всегда выбирайте предпочтительный и комфортный способ защиты. Например, солнцезащитным спреем будет удобно быстро покрыть все открытые участки тела, невесомая эмульсия отлично подойдет для лица, а взятый с собой на прогулку стик позволит вовремя обновить защиту на самых чувствительных участках тела и избежать сгорания носа на солнце.
4. Подбирать защиту от солнца нужно, опираясь на ваш тип кожи. Грамотные производители выпускают различные по составу и консистенции средства для обладателей сухой и жирной кожи. С особым вниманием нужно подойти к выбору солнцезащитного крема обладателям чувствительной кожи. У санскрина должно быть минимальное количество фильтров, при этом он должен обеспечивать оптимальную защиту эпидермальных клеток. Рекомендуем обратить внимание на линейку средств у Avène — в них нет отдушек и силиконов, зато есть комплекс антиоксидантов и термальная вода.
Катерина Резникова, редактор рубрики «Здоровье»
До эксперимента редакции я, как обладатель сухой, чувствительной и склонной к атопии кожи, уже была знакома с Avène — использовала тающий увлажняющий бальзам с олео-комплексом, а во время минувшего отопительного сезона спасалась от ощущения стянутости кожи термальной водой. Но их санскрин попал в мои руки впервые. Солнцезащитная эмульсия работает по принципам средства, показанного для особо чувствительной кожи, при нанесении на кожу сразу дает ощущение мягкости и нулевые намеки на раздражение (ура!). Легкая текстура впитывается за долю секунды и создает эффект чистого лица, в качестве бонуса матирует кожу. Если нанести эмульсию поверх ухода и перед макияжем достаточно плотным слоем, как рекомендуют врачи-дерматологи, то этот слой защиты от солнца на лице никак не ощущается. SPF 50+ прошел проверку первым загородным уикендом, когда столбики термометра в Петербурге и Ленобласти поднялись до 30°C. После четырехчасового пребывания на солнце лицо под защитой санскрина, конечно же, не сгорело. Кроме того, компактная упаковка — это огромный плюс, потому что удобно всегда брать с собой.
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Avène cолнцезащитная компактная эмульсия SPF 50+
Кому подходит? Людям с чувствительной кожей. Высокая степень защиты от широкого спектра лучей UVB-UVA.
3. И как его правильно наносить?
Забудьте о ритуале нанесения солнцезащитного средства прямо на пляже — делать это стоит за 20 минут до предполагаемого выхода на солнце. Обновлять крем можно и нужно — в том случае, если вы находитесь на солнце долго, если вспотели, плавали или вытирались полотенцем после купания. При покупке средства обратите внимание на его водостойкость — таким образом вы сохраните защиту, проводя достаточное количество времени в воде. Наносить средство стоит не только в том случае, если вы решили загорать на пляже, но и при активных тренировках на свежем воздухе: во время движения тело еще активнее принимает ультрафиолетовое излучение, потому как никогда нуждается в санскрине.
Самый частый вопрос — в каких объемах наносить солнцезащитное средство, чтобы оно сработало? Можно последовать совету FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и гранд-авторитета в мире медицины) и наносить по 2 мг средства на 1 см кожи. Получается, что перед походом на пляж вам понадобится около 30 мл крема. Можно положиться на внутренние ощущения и наносить крем надежным слоем. Некоторые производители для удобства дают детальные инструкции. Например, Avène четко прописывает здесь, сколько распылений спрея потребуется для защиты ваших ног, и сколько полосок крема лучше всего нанести на лицо. И не забывайте: смывать солнцезащитное средство стоит также тщательно, как и косметику, даже если вам кажется, что на коже совершенно ничего не осталось.
Михаил Стацюк, главный редактор сайта Sobaka.ru
Передо мной стояла непростая задача — поездка в отпуск в Грецию на море впервые за ... (зачеркнуто) долгое время. Казалось бы, что может быть проще? Но ситуацию осложняли два факта. Первый — я всегда путешествую только с небольшим рюкзаком. Друзья смеются, что он, наверное, безразмерный, как рукава Царевны-Лебеди, но мне всего хватает, единственное ограничение — допустимые на борту самолета жидкости не больше 100 мл. Вторая сложность — я от природы рыжий и белокожий, любой солнцезащитный крем ниже 50 SPF, оборачивается для меня ожогами, обгоранием и температурой. Идеальное спасение было найдено в Avène Cleanance: солнцезащитный флюид идеально подходил по размеру (всего 50 мл), степени защиты (нужные мне 50+ SPF), а кроме того и по типу — для жирной кожи. Последнее меня особенно волновало, я боялся, что он может умаслить меня, как свежеобжаренную корюшку, но текстура флюида оказалась матовой и совсем не оставляла на мне следов.
Туба крема длинная и вытянутая, он очень удобно помещается в рюкзак — практически не занимает места, да и в поясную сумку легко влез, не обременяя меня. Я пользовался им утром, перед выходом на солнце, а потом брал с собой, освежая каждые 3—4 часа лицо (нос и щеки — мои слабые стороны). Запах почти неуловим, только в первые пару секунд чувствуется аромат крем-брюле, впитывается быстро: пока намазал одну руку — другая уже высохла (ага, запоминайте, легко запутаться!), на одежде никаких следов не оставил. Из бонусов — вечером, когда принимаешь душ, чувствуется, что кожа увлажнена и не обезвожена.
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Avène Cleanance солнцезащитный матирующий флюид SPF 50+
Кому подходит? Очень высокая степень защиты для чувствительной кожи склонной к акне. Для чувствительной к солнцу кожи. Для кожи подвергающейся частой инсоляции.
4. Нуждаются ли дети в особой защите от солнца?
Солнце не только приносит пользу здоровью ребенка (уже упомянутый витамин D играет важнейшую роль в процессе минерализации костей), но является опасным фактором в том случае, если родители не задумываются о последствиях длительного пребывания на солнце без защиты. Важно знать, что дети куда более чувствительны к солнечным лучам: верхний слой эпидермиса у них значительно тоньше, чем у взрослых. Кроме того, детскому организму тяжелее защищаться от агрессивного воздействия солнца.
Должны ли отличаться детские средства защиты от взрослых? Да, да и еще раз да. Если говорить о показателе SPF, то стоит выбирать максимальный уровень защиты 50+. Если о составе, то на средстве обязательно должно быть указано, что оно подходит для чувствительной кожи ребенка, не содержит отдушек и веществ, которые могут спровоцировать раздражение. Соответствующий состав с уникальной комбинацией солнцезащитных фильтров Sunsitive protection можно найти у Avène.
Елена Насибуллина, фотограф и ее сын Федор
Я не бьюти-маньяк — часто покупаю себе первый попавшийся крем, у которого понравилась упаковка, или пользуюсь тем, что мне дарят. Но когда дело касается защиты от солнца для ребенка-двухлетки, хочется серьезности в выборе. С наступлением лета стараемся почаще вывозить сына на пляж Финского залива и вообще больше бывать на воздухе — пусть лучше ест песок, чем разносит квартиру. Кожа у ребенка белая, поэтому постоянно краснеет на солнце, нужна сильная защита. На выходных мы протестировали солнцезащитный спрей для детей SPF 50+ от Avène. Первый раз я обратила внимание на эту марку в парижской аптеке, когда увидела, что Avène скупают коробками корейские туристы. Итак, что понравилось в детском спрее: белое молочко быстро впитывается, не пачкает одежду, кожа после нанесения не липкая, песок к ней не пристает. Мы провели на солнце примерно полтора часа — малыш не покраснел и не обгорел. Не знаю, как часто надо обновлять средство, когда ребенок бегает купаться в море — стоит почитать в инструкции. Мы в заливе не купаемся, поэтому мазались один раз, и этого было достаточно. Думаю, что одной упаковки нам хватит на все лето.
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Avène SPF 50+ спрей для детей
Кому подходит? Очень высокая степень защиты для детей с чувствительной кожей лица и тела.
5. Какие еще правила нужно соблюдать, находясь на солнце?
Не забывайте: даже если вы нанесли санскрин, лучше избегать пляжей с 12:00 до 16:00, когда солнце находится в зените, а ультрафиолетовые лучи наиболее активны и опасны. А еще в принципе не проводить на солнце слишком много времени.
Помимо солнцезащитного крема всегда имейте с собой футболку, головной убор (мы голосуем за широкополую шляпу) и солнечные очки, чтобы защитить плечи, голову и глаза. Запомните, что длительное воздействие ультрафиолетового излучения оказывает губительное влияние не только на вашу кожу, но и на наружные и внутренние структуры глаза. Солнечные очки способны обеспечивать защиту от ультрафиолетовых лучей типа А и В на 99—100% и в значительной мере уменьшать это вредное воздействие. И конечно же, не забывайте пить воду, чтобы не допустить обезвоживания и теплового удара.
Ксения Морозова, редактор рубрики «Город и развлечения»
Почти год назад я вышла замуж и с тех пор вынуждена приблизительно раз в день отвечать на вопрос знакомых и не очень: «А в чем же секрет крепких отношений?». Спойлер — его нет, но ответ мне все-таки пришлось придумать, и обычно я говорю, что главное — не сидеть на диване, а проживать вместе насыщенную интересную жизнь. Можно вечерами после работы ездить ужинать у залива, а на выходные отправляться в мини-путешествие по озерам Ленобласти. Правда, далеко не до всех живописных мест ездит транспорт, поэтому нам помогают велосипеды — иногда мы проезжаем по 50 км в день. И при таких условиях даже у самых солнцеустойчивых обгорают ноги и носы, так что и мой обычно равнодушный к косметике муж не стесняется пользоваться санскрином. Делать это с кремом Avène для всей семьи удобно и в дороге: он равномерно разбрызгивается и быстро впитывается, и даже летящий в лицо песок к нему не прилипает. У нас у обоих очень светлая и чувствительная кожа, поэтому мы возлагали большие надежды на спрей Avène, ведь термальная вода, содержащаяся в его формуле, должна успокаивать кожу и предотвращать раздражение. И надежды оправдались! Более того, спрей увлажняет кожу, так что она не высыхает от ветра. После поездок мы радуемся не только общим впечатлениям, но и здоровой, равномерно загорелой коже.
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Avène SPF 50+ спрей
Кому подходит? Подходит для фототипов I и II (очень светлая, молочная кожа — светлые, рыжие волосы). Кожа с гиперчувствительностью к солнцу. Кожа, на которой быстро образуются ожоги. Очень высокий уровень защиты для чувствительной кожи лица и тела.
Важная экологическая миссия Avène — не только обеспечить оптимальную защиту от УФ-лучей типа А и В, но и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Исследования показали, что многие солнцезащитные средства, когда попадают в воду с тела человека, пагубно влияют на морскую систему, в том числе разрушая кораллы, которые не справляются с их химическим составом. При этом кораллы — это не просто красиво, это еще и важный компонент экосистемы.
Дерматологические лаборатории Avène занимаются строгим подбором компонентов для создания формул с более высокой степенью биоразлагаемости (без силиконов), не подходящих для употребления морскими организмами (без водорастворимых фильтров). Таким образом, воздействие на экосистему океана сокращается до минимума.
Средства солнцезащитной линии Avène можно купить на сайте или в аптеках вашего города.
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