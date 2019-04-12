В ДЛТ состоится запуск нового парфюмерного дуэта Maison Francis Kurkdjian

18 апреля ДЛТ готовит настоящий праздник в честь презентации ароматов Gentle Fluidity, созданных парфюмером Франсисом Кюркджяном. В программе фуршет, цветы и подарки. И, конечно, приятные сюрпризы.

Парфюмерный дом имени себя композитор ароматов (как называют его поклонники и коллеги) Франсис Кюркджян открыл в 2009 году. Изначально концепцией было переосмыслить классику, а после парфюмер начал переосмысливать и действительность, изучив все тонкости, пожалуй, самой сложной науки о взаимодействии и восприятии запахов, ольфакции. Поэтому его композиции получаются ни на что не похожими и абсолютно индивидуальными. Это касается и новинки — агендерных ароматов Gentle Fluidity (Обволакивающая нежность), чья история завораживает.

Франсис Кюркджян

Дуэт парфюмов — ответ Кюрджяна на вопрос идентификации пола. В современном мире стираются все границы, и это, по мнению парфюмера, настоящая революция, очень важный социальный тренд, который ему удалось подчеркнуть с помощью двух композиций. Нет больше мужского и женского, считает Франсис, есть лишь личность, чувственность и самоидентификация — о чем и рассказывают ароматы. Интересно, что золотой и серебряный флаконы почти ничем не отличаются друг от друга — названия и ингредиенты у них идентичные. Разница лишь в концентрации и последовательности раскрытия нот (а их целых 49). Поэтому звучание отличается: Silver свежий и бодрящий, а Gold — теплый, сладковатый и мускусный. Ноты в парфюмах довольно сильные: амбра, мускатный орех, ягоды можжевельника, мускус, кориандр, ваниль.

Попробовать ароматы можно совсем скоро — 18 апреля в ДЛТ вас весь день будут ждать в корнере Maison Francis Kurkdjian. В программе: консультация специалистов бренда, которые расскажут, почему на вас парфюм звучит именно так, а не иначе, какие ноты и как воздействуют на ваше настроение и чувства, и какой из двух ароматов про вас. Также вы сможете раскрыть для себя классику от Кюркджяна и узнать его невероятную, полную приключений, историю. Без подарка в этот день вы точно не уйдете: за каждую покупку предусмотрен комплимент от бренда, а за покупку от 25 000 рублей — VIP-подарок в виде ароматного лосьона для тела. Также будет действовать специальное предложение: при покупке любого Gentle Fluidity вам дарят миниатюру аромата. А вечером (с 18:00 до 20:00) вас ждет приятная музыка, фуршет и знакомство с самыми интересными людьми города за бокалом игристого. Бонус: невероятно красивое пространство, оформленное живыми цветами, из которого не захочется уходить. Save the date!