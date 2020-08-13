Во все оружия: топ-7 уходовых продуктов августа

Бальзам Sisley

Принцип Мойдодыра в этом интересном году взяли на вооружение многие бренды. Но не всем удалось сгенерировать такие сложносочиненные по сути и кроткие по воздействию очищающие средства, как новый бальзам Sisley. В его активе — набор боевых масел ши, бабассу, манго и ореха макадамии. Насыщенные жирные кислоты в их составе прекрасно ко­оперируются с экстрактом пиона (антиоксидантом) и альфа-бисабололом (извлеченным из аптечной ромашки терминатором-заживлятором). В баночке бальзам выглядит как гель, при контакте с кожей превращается в легкое масло, а от воды оно в свою очередь тает в молочную эмульсию. Кроме того, он справится с водостойким мейкапом: при нанесении бальзам нужно вмассировать в лицо и веки, а затем смыть. Линзы это переживут (справка у Sisley имеется).