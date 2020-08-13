Подстраиваемся под обстоятельства и принимаем всю необратимость навязчивого присутствия в нашей новой жизни антисептиков и масок. Чтобы вы выбирали только лучших представителей этих категорий, «Собака.ru» составила топ отличных уходовых средств. В нем есть как мощный санитайзер, так и продукты для заботы о волосах и лице. В конце концов, когда мы в маске, только их и видно.
Во все оружия: топ-7 уходовых продуктов августа
Антисептик Mango Skin от Vilhelm Parfumerie
Если санитайзеры с нами навсегда, то только такие! Лучший антисептик сезона выдал бренд-космополит: основатель из Стокгольма, главный парфюмер из Бургундии, офис в Нью-Йорке, душа где-то на озере Комо. Под новейшую стерильную эпоху они подогнали всепланетарный бестселлер Mango Skin. Парфюмерная вода, пахнущая Эдемом в момент грехопадения, очищена в геле от всех анималистичных и искусительных нот. Циветта, мускус, франжипани, аккорд «Кир рояля» ушли, оставив сцену эссенции манго в 73%-ном спиртовом растворе. И мягкому маслу чайных листьев, чтобы руки не грустили. Антисептик объемом 75 мл приехал в бутики и в онлайн-магазин Molecule.
Мужское мыло «Амурский тигр» от Natura Siberica
Пока мы держим кулаки за главный российский бьюти-бренд в его судебных тяжбах, сам он помогает другим — на этот раз дальневосточному центру «Амурский тигр». Мыло с антибактериальным гуанидином, маслом черной пихты, экстрактами тувинской ромашки и дикого саянского тимьяна обращает внимание на потрясающий факт: краснокнижный уссурийский тигр преодолел черту вымирания.
Крем для волос Soleil Kerastase
Что летом припекает не только кожу, но и волосы, первыми догадались именно в Париже: французская марка озаботилась средствами для защиты головы от солнца уже в 1987?м. 33 года практики не прошли даром: встречаем крем, который отражает УФ-атаки фильтром и полимерами, а сафлоровым маслом и керамидами укрепляет волосы и облегчает укладку.
Тональная основа-невидимка Armani Neo Nude
Портрет выспавшегося, красивого человека рисовать следует маслом — а лучше водой, глицерином и гиалуронкой. Все ингредиенты уже смешаны в тюбике нового Neo Nude Foundaiton. Проверено: нанести тональную основу в технике позднего да Винчи более чем реально. Сфумато — то есть ренессансную растушевку — помогают сделать распределенные в эмульсии капли воды и минеральные пигменты. При этом из воды формула Neo Nude состоит больше чем наполовину. Усиленная глицерином, она гарантирует коже ударное увлажнение. Клятва задокументирована надписью True-to-skin прямо на упаковке. Тональная основа вышла в России в 11 оттенках — и без единого бумажного вкладыша. Я/мы лес!
Бальзам Sisley
Принцип Мойдодыра в этом интересном году взяли на вооружение многие бренды. Но не всем удалось сгенерировать такие сложносочиненные по сути и кроткие по воздействию очищающие средства, как новый бальзам Sisley. В его активе — набор боевых масел ши, бабассу, манго и ореха макадамии. Насыщенные жирные кислоты в их составе прекрасно кооперируются с экстрактом пиона (антиоксидантом) и альфа-бисабололом (извлеченным из аптечной ромашки терминатором-заживлятором). В баночке бальзам выглядит как гель, при контакте с кожей превращается в легкое масло, а от воды оно в свою очередь тает в молочную эмульсию. Кроме того, он справится с водостойким мейкапом: при нанесении бальзам нужно вмассировать в лицо и веки, а затем смыть. Линзы это переживут (справка у Sisley имеется).
Маски Aqua Bounce, Aqua Glow и Aqua Pure от Biotherm
Хоть мы и привыкли носить маски каждый день, с этими лучше не частить: идеальный режим — трижды в неделю. Три концентрата Aqua, выпущенные Biotherm в прошлом году, теперь пропитали тканевые маски для лица. Та, что с гиалуроновой кислотой, приводит в чувство сухую кожу, с витамином С — тусклую, а с салициловой кислотой — склонную к воспалениям. Все составы усилены экстрактом Life Plankton из термальных источников Пиренеев, который рвет чарты с 1952 года.
Детокс-флюид Nativ от System Professional
Неожиданно, но правда: устроить продуктивный брейнсторм поможет детокс-флюид для кожи головы. Стволовые клетки асаи и коры ивы успокаивают и холодят, а бодрая медово-имбирная отдушка не дает потерять мысль.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.