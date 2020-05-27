У Yves Saint Laurent вышла новая коллекция средств для ухода за кожей Pure Shots

Райский сад Урика

Средства линейки Pure Shots содержат мощные растительные компоненты без парабенов и минерального масла, они добываются в ходе холодной и медленной экстракции. Все растительные компоненты выращиваются в садах Урика в Марокко, принадлежащих YSL. Растения, которые здесь произрастают, отличаются удивительной выносливостью, ведь климат здесь довольно суровый. Сочетание морозного воздуха с Атласских гор и близости пустыни дают о себе знать. Так что свои удивительные свойства растения передают и средствам, в которых используются их компоненты, а затем и коже. Как подметила Мария Грудина, идеолог курорта «Первая линия» в прямом эфире в инстаграме @sobaka_ru, YSL будто подарил женщинам мегаполисов свежие цветы из своих садов. Ив Сен-Лоран открыл для себя Марокко еще в 1966 году, в возрасте 33 лет. Он влюбился в эту солнечную страну, ее яркие краски и образ жизни, настолько далекий от парижской суеты. Марокко стало для него неким творческим оазисом — местом, где он черпал вдохновение, где научился играть с цветом. И эти традиции бережно сохраняются брендом.

С заботой о планете

Все средства коллекции Pure Shots заключены в футляры, воплощающие экологичный дизайн — их можно «перезарядить», уменьшая воздействие на окружающую среду. Рефилы помогают не только заботиться о природе, но и экономить деньги, ведь с помощью рефилов цена падает на 20% от базовой стоимости продукта.