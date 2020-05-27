Коллекция Pure Shots обещает уход и защиту кожи от стресс-факторов городской среды. Средства линейки, в которую входят крем, лосьон и 4 сыворотки, предполагают быстрый уход и эффект от него для тех, чей образ жизни можно назвать динамичным.
У Yves Saint Laurent вышла новая коллекция средств для ухода за кожей Pure Shots
Борьба с дисбалансом
Установлено, что в среднем клетки кожи должны обновляться каждые 28 дней. Но из-за быстрого ритма жизни этот цикл может сбиваться, что приводит к появлению признаков старения. Кроме того, воздействие вредных городских факторов вроде загрязнения воздуха, ультрафиолетовых лучей, излучения электронных устройств, ежедневного стресса и плохого питания с течением времени могут приводить к сухости кожи, ее тусклости и потери тонуса, возникновению морщин. Сотрудники YSL, в число которых входят дерматологи, ученые, ботаники и эксперты по образу жизни заключили, что городской ритм жизни ускоряет процесс старения кожи на 40%.
Еще одно важное открытие — влияние нарушения циркадных ритмов на состояние кожи. Циркадные ритмы — это природные ритмы сна и бодрствования человека, которые сформировались на протяжении долгих лет нашего существования. Специалисты YSL Beauty первыми указали на то, что, помимо негативного воздействия факторов городской среды, состояние кожи также усугубляют нарушения циркадного ритма, которые зачастую сопряжены с особенностями городской жизни (длинный рабочий день, активная социальная жизнь и т. д.). Эти нарушения влияют на способность клеток кожи к регенерации.
Объединяя силы природы и науки, YSL Beauty позволяет восполнить баланс и эффективно противостоять воздействию негативных факторов городской среды. А активные компоненты, содержащиеся в уходовых средствах YSL синхронизируются с циркадными ритмами человека и помогают предотвратить пагубные последствия их нарушения.
Райский сад Урика
Средства линейки Pure Shots содержат мощные растительные компоненты без парабенов и минерального масла, они добываются в ходе холодной и медленной экстракции. Все растительные компоненты выращиваются в садах Урика в Марокко, принадлежащих YSL. Растения, которые здесь произрастают, отличаются удивительной выносливостью, ведь климат здесь довольно суровый. Сочетание морозного воздуха с Атласских гор и близости пустыни дают о себе знать. Так что свои удивительные свойства растения передают и средствам, в которых используются их компоненты, а затем и коже. Как подметила Мария Грудина, идеолог курорта «Первая линия» в прямом эфире в инстаграме @sobaka_ru, YSL будто подарил женщинам мегаполисов свежие цветы из своих садов. Ив Сен-Лоран открыл для себя Марокко еще в 1966 году, в возрасте 33 лет. Он влюбился в эту солнечную страну, ее яркие краски и образ жизни, настолько далекий от парижской суеты. Марокко стало для него неким творческим оазисом — местом, где он черпал вдохновение, где научился играть с цветом. И эти традиции бережно сохраняются брендом.
С заботой о планете
Все средства коллекции Pure Shots заключены в футляры, воплощающие экологичный дизайн — их можно «перезарядить», уменьшая воздействие на окружающую среду. Рефилы помогают не только заботиться о природе, но и экономить деньги, ведь с помощью рефилов цена падает на 20% от базовой стоимости продукта.
Приятный сюрприз для всех читателей «Собака.ru»: по 31 мая включительно действует промокод MARIAGRUDINA в онлайн-бутике yslbeauty.com.ru. И при покупке любого средства ухода новой серии Pure Shots в подарок идет набор миниатюр:
- лосьон Hydra Bounce из серии Pure Shots объемом 10 мл
- сыворотка Light Up из этой же серии объемом 7 мл
- тональное средство с эффектом сияния Touche Eclat Le Teint в популярном оттенке B30 объемом 5 мл
Количество наборов миниатюр ограничено: всего 50 шт., так что есть повод поспешить. Также всех, кто воспользуется промокодом, ждет бесплатная доставка.
Данная акция не суммируется с другими акциями в онлайн-бутике yslbeauty.com.ru.
Линейка Pure Shots
В этой коллекции уходовых средств есть два универсальных — крем и лосьон. А также 4 сыворотки, которые можно комбинировать в зависимости от индивидуальных потребностей кожи. В любом случае это превентивные средства против первых признаков старения и усталости кожи.
Лосьон PURE SHOTS Hydra Bounce
Это средство отлично борется с сухостью кожи, обеспечивая ей увлажнение и комфорт на весь день благодаря глюкозидам цветов апельсина из Марокко. Кожа выглядит упругой и эластичной благодаря восстановленному водному балансу. А оптимальная доза витаминов Е и В3 защищает кожу от агрессивных факторов городской среды.
Крем PURE SHOTS Perfect Plumper
Этот крем наполняет кожу энергией и делает ее более упругой. Он содержит уникальный комплекс цветов апельсина и рибозы. Экстракт цветов апельсина делает кожу гладкой, успокаивает ее и защищает, а рибоза известна своей способностью наполнять клетки энергией. Мелкие морщины, потеря тонуса кожи, ее тусклость заметно уменьшаются. У крема плотная текстура, которая, тем не менее, быстро впитывается и дарит коже чувство комфорта. Сразу после нанесения кожа выглядит гладкой и свежей.
Ночная Сыворотка PURE SHOTS Night Reboot
Эта сыворотка – настоящий хедлайнер линейки, вокруг нее строится вся концепция Pure Shots. Сыворотка содержит экстракт лунного кактуса – это один из самых необычных активных компонентов в уходовой косметике. Ноу-хау от YSL. Его уникальность в том, что он цветет одну ночь и всего шесть часов, видимо, именно поэтому еще одно его название – «Царица ночи». При нанесении на кожу экстракт лунного кактуса защищает кожу и делает ее более гладкой и сияющей. Ночь не только вдохновляет лунный кактус на редкое цветение, но и является тем временем, когда активные растительные компоненты преображают кожу. Именно поэтому эту сыворотку нужно наносить перед сном и эффект от нее будет заметен уже на следующее утро. Но не бывает средства с одним компонентом, это всегда синергия. Поэтому в сыворотке Night Reboot также содержится гликолевая кислота, которая отшелушивает кожу, способствует ее обновлению и улучшает тон лица.
Она устраняет тусклость кожи довольно быстро, а при длительном применении тон кожи выравнивается. Это своеобразная цветокоррекция, только без специальных программ и приложений. Сыворотка содержит экстракт корня алтея, который способствует увлажнению кожи, и витамина Cg или производная витамина С. Он обладает антиоксидантными свойствами, разглаживает кожу и придает ей сияние. Сыворотка дарит коже ощущение свежести и увлажненности.
Сыворотка PURE SHOTS Lines Away
Эта сыворотка – лучший помощник в борьбе с морщинами, даже глубокими. Действие гиалуроновой кислоты в оптимальной концентрации дополнено экстрактом ириса. В корне этого цветка содержатся флавоноиды, которые обладают способностью увеличивать количество коллагена и поддерживать здоровое кровообращение кожи. Экстракт корня ириса не только способствует устранению мелких мимических морщинок и тусклости кожи, но также обладает увлажняющим свойством, что делает его одним из самых ценных компонентов в индустрии косметики. С каждым днем морщины становятся менее заметными, упругость кожи восстанавливается. Сыворотка обладает нежной гелевой текстурой, которая ложится на кожу мягкой вуалью.
Эта сыворотка борется с потерей упругости кожи. При длительном применении средства заметно подтягивается овал лица. Формула Y-Shape содержит экстракт индийской опунции из Марокко, который улучшает способность клеток кожи к обновлению, придает ей сияние и устраняет мелкие мимические морщины, он стимулирует клеточное обновление. А также сыворотка содержит оптимальную дозу укрепляющих пептидов, обеспечивающих поддержку биомеханических свойств кожи, укрепляя ее. Размер микроэмульсионных частиц сыворотки Y-Shape в пять раз меньше размера частиц классической косметической эмульсии, благодаря чему средство лучше впитывается в кожу. Сыворотка обеспечивает мгновенный преображающий эффект.
В инновационной линии средств Pure Shots объединились силы природы и науки, бросающие вызов проблеме старения кожи в условиях городской среды.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.