Как и зачем в Петербурге запустили сервис покупки нереализованной еды из кафе и ресторанов со скидкой от 30 до 70%

В Петербурге запустился экопроект EatyEat, который спасает нераспроданную заведениями еду от попадания на свалку. Его основатель и директор стратегического развития Артур Станкевич рассказал «Собака.ru» о том, почему сегодня треть всех продуктов оказывается на свалке и как эту систему можно поменять.

Как появился интерес к экологии Семь лет назад я уехал учиться в Финляндию на инженера-эколога: мы посещали подземные водоочистные заводы, участвовали в постройке мостов для животных. Даже ездили на экскурсии к друзьям лекторов, изучали их дома: как устроены компосты, биотуалеты, которые используют солнечные лучи для стерилизации и превращения экскрементов в биоуголь – это были необычные занятия. Финляндия – одна из самых экологически чистых стран мира, и меня приятно удивил высокий уровень осознанности граждан. Здесь никто не мусорит, люди заботятся не только о том, что находится в поле их зрения, любят природу и стараются беречь ее. В России все же остался синдром коммунальной квартиры: главное, чтобы дома было чисто, а что за его пределами, никого не волнует. До переезда я никогда не разделял мусор, даже не знал, как это делается. Но когда я попал в соответствующую среду, мое отношение к отходам поменялось: я стал более ответственно относиться ко всему, что меня окружает. Постепенно перестраивался, учился жить по-другому, чувствовал себя в чем-то аборигеном, но со временем привык. На языке экологичности говорит большая часть Европы, поэтому, пожив в этой среде, ты не можешь потом мыслить иначе.

Артур Станкевич

Запуск проекта В Финляндии я увидел, как люди, независимо от своего статуса, без смущения покупают со скидкой хлеб, пролежавший день на прилавке. Это другой образ мышления: люди не зацикливаются на внешнем виде продукта и не отказывается от него, если он помятый, чтобы не тратить ресурсы планеты на его утилизацию. В Финляндии также есть специальное приложение, которое помогает заведениям реализовывать непроданную в течение дня еду, и я понял, что такого в нашей стране нет. В России с точки зрения экологии люди готовы к переменам: они были бы рады меняться, но многие даже не знают, что можно и нужно жить по-другому. Я понимаю, что русскому человеку трудно заботиться об экологии, когда есть огромное количество других проблем. Но, к сожалению, не думая о жизни планеты, мы не думаем в первую очередь о себе и своих детях, о том, в каком мире они будут жить. Восемь месяцев назад я вернулся в Петербург, чтобы сделать приложение по спасению еды с учетом российских реалий. Нашел финансирование, собрал команду из 14 классных ребят, и в феврале этого года мы запустились. Мы сделали сайт, Instagram и разработали приложение. На данный момент оно доступно только в Android версии, но через неделю EatyEat можно будет скачать и в Apple Store.

Миссия проекта Наша задача – поменять отношение людей к потреблению и показать, что отходы являются не мусором, а продуктом. Особенно еда, треть которой по статистике выбрасывается на свалки при условии, что в мире миллиард голодающих – это ненормально. Необходим баланс, чтобы всем всего хватало. Конечно, мы можем ходить с плакатами и призывать жить экологично, но это неперспективно. Гораздо лучше создать для людей условия, в которых им будет выгодно и комфортно вести осознанный образ жизни – и наш проект именно об этом. Мы даем людям возможность, не напрягаясь, внести вклад в спасение планеты.

Как работает EatyEat? Мы разработали приложение, которое является разумным инструментом продаж для кафе и ресторанов, ведь даже в самых известных заведениях города остается нераспроданная еда. И наша цель – не дать ей попасть на свалку. Например, кондитерская испекла пирогов больше, чем смогла продать, из-за чего к концу смены осталась еда, которую завтра уже никто не купит. Чтобы ее реализовать, сотрудники должны сфотографировать оставшиеся блюда и разместить их в нашем приложении со скидкой от 30 до 70%. Заведение отмечает, к какой категории относится продукт, и устанавливает, по истечению какого времени можно его забрать. Для бизнеса это источник дополнительного дохода и отличная возможность уменьшить количество отходов. Перед официальным стартом мы провели закрытый тест приложения, в котором приняли участие петербургские сети «Чебурум», «Чито-Гврито», Bros Buritos. И меньше, чем за месяц, они c помощью EatyEat смогли спасти более 25 кг еды. Сейчас мы также начали сотрудничать с Kroo cafe и «Бизе». Мы уверены, что компании, поработав с нами год-два, тоже начнут разговаривать на языке экологии. Первое время все думают о заработке, но затем приходит понимание, что это отличный способ сохранить огромное количество ресурсов. Цифры и статистика растут, и будет удивительно представить, как одна маленькая пекарня за год могла бы выбросить на свалку целый фургон булочек. Потребителю интересен наш проект тем, что он сможет быть причастным к благому делу: ты радуешь себя хорошей едой по приятной цене и при этом делаешь что-то полезное для планеты, не прилагая к этому больших усилий. Человеку всего лишь нужно скачать приложение, в два клика зарегистрироваться, после чего перед ним откроется список предложений и карта города, на которой отображаются заведения. Одна из наших задач – стать гарантом качества, показать людям, что блюда, которые могли быть выброшены, совершенно нормальные. Мы в любом случае предъявляем требования по продажам, поэтому никто не будет выставлять в приложении просрочку. У нас есть продукты, которые скоро нужно будет списать, но для таких случаев существует категория «съешь сегодня».