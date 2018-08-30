Рынок Mercato Locale у «Владимирского пассажа» закрывается
Эти выходные – последний шанс успеть на одну из главных гастрономических площадок этого лета. Первый уличный рынок в центре Петербурга Mercato Locale – одна большая терраса с длинными деревянными столами и лавками во дворе «Владимирского пассажа» и двенадцать открытых кухонь: в палатке «Грузия by «Чеми» варят хинкали, в Seafood&Waffle by «Траппист» предлагают паэлью с морепродуктами и теплую бельгийскую вафлю с мороженым и свежей голубикой, в Backyard by Smoke BBQ готовят под открытым небом бургеры с легендарным брискетом. В одном месте умещается израильская, итальянская, азиатская, американская, русская и грузинская еда. В Roots by Duo от Блинова заказывайте овощи — их готовят на керамическом гриле, в том числе брокколи-салат с васаби-соусом, капусту шпиц и сальсу из авокадо с пармезаном.
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Дмитрий Блинов, шеф-повар
Для меня участие в маркете стало большой авантюрой. Среди гамбургеров, шашлыков и брискета мы умудрились продавать овощи примерно за те же деньги. Гости оценили продукт — авокадо, брокколи и капусту шпиц за очень честную цену. Овощи хорошего качества уже давно стоят не дешевле мяса, а порой и дороже. И я рад, что многие наши гости это понимают».
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Алексей Буров, сооснователь .Dreamteam
Прошлой осенью во дворе «Владимирского Пассажа» мы провели большой барбекю-фестиваль Smoke & Fire, который принял более 10 тысяч гостей, в том числе специально приехавших из регионов шефов. Успех этого фестиваля вдохновил нас на большее — постоянная сезонная площадка, которая является интересной и для горожан, и для отрасли — когда мы все работаем на виду друг у друга и обмениваемся опытом. Летний рынок Locale продемонстрировал, что обыкновенная парковка может стать центром притяжени».
Приходите на Mercato Locale за фермерскими овощами, фруктами и сырами. Пейте домашние лимонады и пробуйте все, что не успели за это лето.
Очень желаем, чтобы в следующем году проект ресторанных групп Italy и .Dreamteam стал еще более масштабным и, разумеется, ждем открытия остерии и бара Locale.
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Рынок Mercato Locale
Ул. Рубинштейна, 26-28
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