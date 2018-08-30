Рынок Mercato Locale у «Владимирского пассажа» закрывается

Алексей Буров, сооснователь .Dreamteam Прошлой осенью во дворе «Владимирского Пассажа» мы провели большой барбекю-фестиваль Smoke & Fire, который принял более 10 тысяч гостей, в том числе специально приехавших из регионов шефов. Успех этого фестиваля вдохновил нас на большее — постоянная сезонная площадка, которая является интересной и для горожан, и для отрасли — когда мы все работаем на виду друг у друга и обмениваемся опытом. Летний рынок Locale продемонстрировал, что обыкновенная парковка может стать центром притяжени».

Приходите на Mercato Locale за фермерскими овощами, фруктами и сырами. Пейте домашние лимонады и пробуйте все, что не успели за это лето.

Очень желаем, чтобы в следующем году проект ресторанных групп Italy и .Dreamteam стал еще более масштабным и, разумеется, ждем открытия остерии и бара Locale.