Снуп Дог выпустит кулинарную книгу

Снуп Дог написал кулинарную книгу «From Crook to Cook». Она выйдет в октябре этого года, сообщает The Guardian. 43-летний рэпер собрал в ней свои любимые рецепты блюд разной сложности – от лобстера термидора до домашних вафель, также есть несколько советов по приготовлению соков и коктейлей на джине.

Представители издательства Chronicle Books обещают, что в книге не будет позиций с добавлением каннабиса, намекая на любовь артиста к травке.