18+

Снуп Дог выпустит кулинарную книгу

В ней рэпер расскажет, как готовить лобстера и мешать коктейли на джине. 

Снуп Дог написал кулинарную книгу «From Crook to Cook». Она выйдет в октябре этого года, сообщает The Guardian. 43-летний рэпер собрал в ней свои любимые рецепты блюд разной сложности – от лобстера термидора до домашних вафель, также есть несколько советов по приготовлению соков и коктейлей на джине. 

Представители издательства Chronicle Books обещают, что в книге не будет позиций с добавлением каннабиса, намекая на любовь артиста к травке.

Снуп Дог не первый рэпер, написавший книгу с рецептами. У 2Chainz вышел 28-страничный учебник «#Meal Time», Kelis опубликовал «My Life on a Plate», Coolio – «Cookin’ With Coolio». Action Bronson выпустил серию документальных фильмов «Fuck, That’s Delicious» на Viceland и ведет одноименный канал на YouTube.

Комментарии (0)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров