Снуп Дог выпустит кулинарную книгу
В ней рэпер расскажет, как готовить лобстера и мешать коктейли на джине.
Снуп Дог написал кулинарную книгу «From Crook to Cook». Она выйдет в октябре этого года, сообщает The Guardian. 43-летний рэпер собрал в ней свои любимые рецепты блюд разной сложности – от лобстера термидора до домашних вафель, также есть несколько советов по приготовлению соков и коктейлей на джине.
Представители издательства Chronicle Books обещают, что в книге не будет позиций с добавлением каннабиса, намекая на любовь артиста к травке.
Снуп Дог не первый рэпер, написавший книгу с рецептами. У 2Chainz вышел 28-страничный учебник «#Meal Time», Kelis опубликовал «My Life on a Plate», Coolio – «Cookin’ With Coolio». Action Bronson выпустил серию документальных фильмов «Fuck, That’s Delicious» на Viceland и ведет одноименный канал на YouTube.
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