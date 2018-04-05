Кавказские, выдержанные и овечьи сыры: лучшие производители Петербурга

Козьи и овечьи сыры

Самое большое хозяйство Ленобласти с козами и овцами — в Матоксе под Токсово, где под брендом «Ферма „Деревня“» делают тридцать видов сыров. Козьи советуем заказывать на сайте бренда с доставкой за неделю, они быстро заканчиваются: шевр с резкой характерной ароматикой, пирамиды валансе и поленца сен-мора с ореховым вкусом. К овечьим фермеры только приучают город — берите камамбер с грибным оттенком в послевкусии. Фету тут тоже делают на молоке овец и продают банками в рассоле — привычный греческий салат она оживит необычной, но приятной горечью. Также на ферме пекут хлеб, закатывают варенья и крутят домашние колбасы. Проделать тридцать пять километров от Петербурга до «Деревни» стоит не только ради гастрошопинга, но и для умиротворения — погладить буренок, козлят и овец, которые круглый год живут здесь в большом, всегда открытом обогреваемом ангаре.

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