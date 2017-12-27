«Бояться было лишним»: с хозяйки кафе «Бейрут» Лизы Извозчиковой сняли все обвинения
После полутора лет разбирательств дело кафе «Бейрут» закрыто: его хозяйке, ресторатору Елизавете Извозчиковой, назначен штраф 40 000 рублей, а все обвинения с нее сняты.
От редакции
Эта история началась еще в 2016 году, когда сотрудники кафе ближневосточной кухни на Стремянной улице не пустили в туалет случайно зашедшего туда следователя. В сентябре в заведении начались одна за другой проверки: полиция, Роспотребнадзора, МЧС. В ходе этих действий обнаружили нарушения: отсутствие таблички о запрете курения, термометра, психометра, маркировок на инвентаре и санитарных книжек у сотрудников. Большая часть нарушений, по словам самой Елизаветы, была выдумана. Несмотря на это, вскоре были изъяты кассовый аппарат, сервер, терминалы по вводу и обработке заказов и оплате банковскими картами, а также уставные документы. Кафе пришлось закрыть на неделю. После еще нескольких визитов представителей органов было возбуждено уголовное дело по статье 238 часть 1 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») — Извозчиковой грозило до двух лет колонии.
|
Ресторатор рассказала, как ей удалось победить систему, и собирается ли она продолжать заниматься ресторанным бизнесом в Петербурге.
Я, конечно, не могла предположить, как и когда закончится дело. На судебном заседании 13 декабря мы заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, суд оставил его без рассмотрения, а прокуратура назначила дополнительную проверку Роспотребнадзора. После проверки служба подтвердила, что все нарушения устранены.
Для меня все закончилось благополучно, потому что мы терпеливо рассматривали дело в суде, слушали свидетелей, понятых, должностных лиц, изучали доказательства и методично делали документы, подтверждающие устранение нарушений. Такой результат был бы невозможен без поддержки моих адвокатов Алексея Соколова и Сергея Голубка, которые следовали выбранной в самом начале стратегии отрицания вины и последовательного рассмотрения материалов дела в суде.
Нам назначили штраф 40 000 рублей, он называется «иной (отличный от обвинительного приговора) мерой уголовно-правового характера», которую можно применить, если лицо, обвиняющееся в совершении преступления, загладило причиненный ущерб. В существующих обстоятельствах (практической невозможности вынесения оправдательного приговора в районных судах) – это лучший из возможных вариантов окончания процесса, потому что это просто штраф, который в моем случае, кстати, втрое меньше, чем сумма, которую попросила назначить прокуратура. Он не несет за собой никаких последствий, у меня нет судимости, дело прекращено.
Я вообще не считаю, что я что-то потеряла из-за этого дела. Да, я потратила много времени, деньги на защиту и экспертизы, консультации со специалистами, но я приобрела бесценный опыт, который пригодится мне не только в моей работе, но и в жизни.
Я стала намного спокойнее и сильнее, как мне кажется. На возмещение судебных издержек я претендовать не могу, так как назначение судебного штрафа – это прекращение уголовного дела по «нереабилитирующим» обстоятельствам.
Главный вывод, который я сделала — нельзя поддаваться соблазну все бросать и соглашаться с предложениями признать вину на следствии или в суде, чтобы закончить все якобы побыстрее. В момент стресса кажется, что все равно обвинят и приговорят, но бороться можно и нужно законными методами, в этом есть смысл!
Хочу посоветоваться рестораторам не откупаться от проверяющих органов, думая, что так проще и быстрее, а выступать с конструктивными инициативами изменения существующих санитарных норм. То есть нормы, безусловно, нужно соблюдать, но некоторые из них устарели, а другие еще не написаны. Например, разрешенные процессы работы на маленькой кухне требуют уточнения и более детального описания, которого пока нет.
Обезопасить себя от подобной ситуации нельзя никак — мы живем в России. Один прокурор, к которому я приходила с жалобой на, как мне тогда казалось, неправомерные действия Следственного Комитета, сказал мне: «А о чем вы думали, когда начинали заниматься бизнесом?» Если вы попали в подобную ситуацию, рецепт только один — не паниковать и запастись терпением.
Я сначала сильно боялась, это было лишним. Самое важное – это выбор защитников. Я считаю, что мне повезло найти профессиональных и честных юристов, с которыми у меня было полное взаимопонимание и доверие.
Я буду продолжать заниматься ресторанным бизнесом в Петербурге — это моя работа. Со мной все это время были мои сотрудники, без поддержки которых я бы не справилась. Я ими горжусь и отвечаю за них. Так что, конечно, мы будем и кормить, и поить наших гостей дальше.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.