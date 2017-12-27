Я, конечно, не могла предположить, как и когда закончится дело. На судебном заседании 13 декабря мы заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, суд оставил его без рассмотрения, а прокуратура назначила дополнительную проверку Роспотребнадзора. После проверки служба подтвердила, что все нарушения устранены.

Для меня все закончилось благополучно, потому что мы терпеливо рассматривали дело в суде, слушали свидетелей, понятых, должностных лиц, изучали доказательства и методично делали документы, подтверждающие устранение нарушений. Такой результат был бы невозможен без поддержки моих адвокатов Алексея Соколова и Сергея Голубка, которые следовали выбранной в самом начале стратегии отрицания вины и последовательного рассмотрения материалов дела в суде.

Нам назначили штраф 40 000 рублей, он называется «иной (отличный от обвинительного приговора) мерой уголовно-правового характера», которую можно применить, если лицо, обвиняющееся в совершении преступления, загладило причиненный ущерб. В существующих обстоятельствах (практической невозможности вынесения оправдательного приговора в районных судах) – это лучший из возможных вариантов окончания процесса, потому что это просто штраф, который в моем случае, кстати, втрое меньше, чем сумма, которую попросила назначить прокуратура. Он не несет за собой никаких последствий, у меня нет судимости, дело прекращено.

Я вообще не считаю, что я что-то потеряла из-за этого дела. Да, я потратила много времени, деньги на защиту и экспертизы, консультации со специалистами, но я приобрела бесценный опыт, который пригодится мне не только в моей работе, но и в жизни.

Я стала намного спокойнее и сильнее, как мне кажется. На возмещение судебных издержек я претендовать не могу, так как назначение судебного штрафа – это прекращение уголовного дела по «нереабилитирующим» обстоятельствам.