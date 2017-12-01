Гинза-жрицы, мамки, рябчики и арт-вонючки: 6 типов посетителей баров
Самый точный справочник по новым видам завсегдатаев баров и клубов для нас составил обладатель острого языка и главная дива дивного нового мира Алексей Жидковский.
Рябчики
В последнее время все чаще встречаю Рябчиков — паству Гоши Рубчинского, у которой зачастую нет денег на самого Гошу Рубчинского. По рябчикам не сразу поймешь, готовились они к алкогольным гулянкам заранее или только вышли из трущоб. Растянутые водолазки в катышках, шапки-гондонки в таких же катышках, футболки и ремни с псевдоконцептуальными надписями в стиле «спаси и сохрани», выцветшие джинсы с высокой талией или, наоборот, скрывающие фигуру «бойфренды», бомберы и массивные кроссовки. Иногда рябчики могут украсить себя цепуркой и внушительным крестом масштабом 1:1 к тем, что носят священники. Мейкап — грязный минимализм без намека на контуринг и с беспорядочной растушевкой теней. Одно хорошо — экономия: андрогинные парни и девушки могут смело брать вещи друг у друга и носить по очереди.
Мамки
Этот типаж делится на замужних и разведенных. Первые выходят отдохнуть от бытовухи «девочками», но упорно обсуждают трудности вскармливания, первые шажульки и агушки своих кукусеночков или прямое предназначение окольцевавших их мужиков, не упуская шанса послушать о чужих проблемах — соратниц, успокоив себя тем, что собственный мужик не самое последнее говно, можно жить дальше. Разведенки тоже собираются компаниями, но без лишних разговоров — на охоту за молодой кровью. Рысью рыскают в поисках развлечения на одну ночь, убив двух зайцев сразу: и для здоровья, и для самооценки. И те и другие накидываются нещадно, ведь «если выпил граммов двести, выпить триста — дело чести».
Арт-вонючки
Обычно они заходят в винный бар и кафетерий, дыша духами и туманами. На самом деле нет: дышат букетом из запаха метро, дыма бюджетных сигарет, старых картин и букинистического магазина. Чем ты духовнее, тем больше почета, а весь их быт — одна сплошная цитата, позаимствованная, разумеется, не из паблика «5 умных мыслей». Ну или стих Бродского под фото тоже зайдет. На тусовку пьяных чудовищ им насрать, ведь они только пришли с последней выставки, а вместо золотых кредиток у них абонементы во все музеи. Уверены, что лучше других, но мы-то с вами знаем, кто ходит по культурным достояниям с просроченным студенческим или школьным удостоверением младшего брата или сестры, потому что дешевле. Тут сэкономил — книжку купил, там сэкономил — лишний бокал винца попил.
Гинза-жрицы
Гинза-жрицы, наоборот, всегда одеты и накрашены так, будто у них в рабстве Гоар Аветисян и парочка стилистов. Каждый выход — как в последний раз, представьте, что вас пригласили в ресторан и вам осталось жить один день. НАДЕВАЙ СКОРЕЕ все лучшее сразу, добавив двухэтажный дом на голове. Приходят как для знакомств и поисков лучшей жизни, расцеживая один бокал за ночь, так и просто выставить успешное фото в стиле «если вас часто достают, значит, вы дефицит».
Очарование провинции
Подражательницы гинза-жриц — Очарование провинции. В салон на сборы не ходят — дорого, но чего не умели — научимся, с мейкапом и укладкой разберемся. И все же где взять дорогой шмот, чтобы набить себе цену? Правильно: в поисковой строке Aliexpress.ru резво вбиваем «Chanel» и «Louboutins». И святая уверенность, что только продавцы бутиков смогут отличить подделку от оригинала, а весь танцпол — нет, еще раз подчеркивает то самое «очарование» в фальшивой, говняной обертке.
Наседки
Наседки — дамы будней, но не выходных. Сидят кучками по двое-трое либо в одиночестве. Одеты на «тонком» стиле: нюдовый мейк, аутфит без агрессивных деталей, «только из дома вышла, ненадолго забежав на чашечку чая, но уже на контуринге, вы не подумайте, я вовсе не готовилась. А в сотый раз дозаказываю кипяточек, потому что слишком вкусный чаечек». Вечером наседки начинают насиживать бокал вина, сменив легенду на «а я только с работы, уставшая, замоталась, решила снять стресс, ну и красненькое для давления полезно». Вся их жизнь — зал ожидания, где скорым поездом вот-вот должен стать завидный богач. Ну или хоть кто-то.
Однако всеобщая торговля лицом напрасна: богачи уже давно не тусуются, их так не встретишь и не закадришь. У каждого как минимум наняты девочки, которые за них проходят весь этот нудный процесс «знакомств». Схема проста: девочка делает фото, отправляет клиенту, а тот уже выбирает. В качестве оплаты предлагается либо «бартер» в виде дорогого подарка, либо четкая цена с пометкой «возможен торг».
Максимум, на что можно претендовать, — богачи-лайт в белых узких рубашках, с кальяном, с увесистыми «котлами» и на подержанной иномарке немецкого производителя, которая считалась премиум дай бог году в 2007-м.
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