Гинза-жрицы, мамки, рябчики и арт-вонючки: 6 типов посетителей баров

Наседки

Наседки — дамы будней, но не выходных. Сидят кучками по двое-трое либо в одиночестве. Одеты на «тонком» стиле: нюдовый мейк, аутфит без агрессивных деталей, «только из дома вышла, ненадолго забежав на чашечку чая, но уже на контуринге, вы не подумайте, я вовсе не готовилась. А в сотый раз дозаказываю кипяточек, потому что слишком вкусный чаечек». Вечером наседки начинают насиживать бокал вина, сменив легенду на «а я только с работы, уставшая, замоталась, решила снять стресс, ну и красненькое для давления полезно». Вся их жизнь — зал ожидания, где скорым поездом вот-вот должен стать завидный богач. Ну или хоть кто-то.

Однако всеобщая торговля лицом напрасна: богачи уже давно не тусуются, их так не встретишь и не закадришь. У каждого как минимум наняты девочки, которые за них проходят весь этот нудный процесс «знакомств». Схема проста: девочка делает фото, отправляет клиенту, а тот уже выбирает. В качестве оплаты предлагается либо «бартер» в виде дорогого подарка, либо четкая цена с пометкой «возможен торг».

Максимум, на что можно претендовать, — богачи-лайт в белых узких рубашках, с кальяном, с увесистыми «котлами» и на подержанной иномарке немецкого производителя, которая считалась премиум дай бог году в 2007-м.