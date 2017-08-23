В Петербурге пройдет фестиваль шавермы

Фестиваль шавермы «Лаваш 2.0» пройдет 26 августа на территории кластера «Дом культуры». Напротив центрального входа расположится фудкорт, в котором свою шаверму представят сербское кафе UKUSNO, израильский стритфуд-проект Bezalel, ходдогочная Sausage Party, фудтрак здорового питания Brown Bear и другие участники. Рядом будет работать зона с сувенирами и тематическими аксессуарами.

На территории фестиваля построят сцену, на которой выступят петербургские артисты: пост-панк группа «Никого нет дома», нью-вейв проект FROM 1984, электроскрипач Никита Демин, участник Animal Jazz Шара Жаркин и другие.

Организацией мероприятия занимается паблик «Обзоры шавермы в Питере и области». Это не первый фестиваль сообщества: в прошлом году «Лаваш» прошел в клубе «Ионотека». В ноябре 2016 команда запустила приложение, в котором можно найти и оценить ближайшие точки продажи шавермы.