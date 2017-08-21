25 блюд в ресторанах, которые нужно успеть съесть до конца лета

Рассказываем, куда идти за гаспачо с домашней бурратой, окрошкой с лососем, карпаччо из цукини и командорским кальмаром.

  • Салат из копченой миноги и картофеля в горчичной заправке, ресторан «Блок»

  • Жареный редис с томатами, кафе «Рубинштейн»

  • Карпаччо из цуккини, ресторан Jerome 

  • Копченая свекла с козьим сыром, , барбекю-ресторан Smoke BBQ 

Салаты

Так как лето было такое, что и худеть к нему было без надобности, сейчас самое время, пока еще действуют летние меню, начать ЗОЖ-марафон к Новому году. Легкие специальные салаты есть в Jerome — здесь, например, шеф-повар Антонио Фреза готовит карпаччо из цукини. В «Рубинштейне» делают закуску из жареного редиса и томатов, в Gras — салат из овощей, заправленных соусом из оливкового масла. В «Пробке на Добролюбова» маринованный осьминог соединяется с цикорием и листьями мангольда, в «Гирлянде» подают цитрусовый микс с креветками и рикоттой. В Manneken Pis добились идеального симбиоза арбуза, феты, огурца и бальзамических жемчужин. Заменить целый ланч смогут салат из утки в йогуртово-клубничной заправке в «Банщиках», дуэт копченой миноги и картофеля в горчичной заправке в «Блоке» и брутальный стейк из брокколи и копченой свеклы с козьим сыром в Smoke BBQ

  • Холодный борщ с ростбифом, ресторан «Банщики»

  • Суп из молодой кукурузы с жареным беконом и сливками, гастробар El Copitas 

  • Окрошка с лососем на домашнем айране, ресторан «Блок»

  • Холодный суп с томатами, домашней буратой и пармой, ресторан «Пробка»

Супы

Последний шанс успеть на один из главных летних специалитетов — холодный суп. В «Банщиках» это холодный борщ  с ростбифом, и окрошка с лососем на домашнем айране, в Gras  — холодник из лука порея с грушей. «Пробка на Добролюбова» предлагает великий гаспачо с домашней бурратой: он подается под ледяной корочкой, на которой лежат ломтики пармы. «Buddha-Bar подготовил экзотические сочетания: холодный крем-суп из свеклы с банановыми чипсами, а также клубничный и манговый.




  •  Дальневосточный гребешок в солоде со сферой из зеленого яблока и морковной эмульсии, ресторан «Дом»

  • Севиче из красных креветок с дайконом и сорбитом из имбиря, ресторан Jerome

  • Осьминог сувид с бергамотом, ресторан Amo Cucinare

Рыба и морепродукты
 
При хорошей погоде лучшее мясо это рыба. В «Гирлянде» сочетают тунца с клубникой и тархуном и тунца со шпинатом и фенхелем. Дальневосточный гребешок в солоде со сферой из зеленого яблока и морковной эмульсии готовят в «Доме», а в Jerome создали отдельный блок блюд в японской стилистике, как например севиче из красных креветок с дайконом и сорбетом из имбиря. Командорского кальмара с черным ризотто ищите в ресторане «Паруса», а осьминога с бергамотом, бобами эдамаме, редисом и йогуртовым кремом в Amo Cucinare
 
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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

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Комментарии (1)

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  • Николай Муринов 24 авг., 2017
    Крем суп из свеклы с чипсами из банана подорвал мою уверенность в приоритете привычных вкусов! Buddha bar приятно удивил

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