Рассказываем, куда идти за гаспачо с домашней бурратой, окрошкой с лососем, карпаччо из цукини и командорским кальмаром.
25 блюд в ресторанах, которые нужно успеть съесть до конца лета
Салаты
Так как лето было такое, что и худеть к нему было без надобности, сейчас самое время, пока еще действуют летние меню, начать ЗОЖ-марафон к Новому году. Легкие специальные салаты есть в Jerome — здесь, например, шеф-повар Антонио Фреза готовит карпаччо из цукини. В «Рубинштейне» делают закуску из жареного редиса и томатов, в Gras — салат из овощей, заправленных соусом из оливкового масла. В «Пробке на Добролюбова» маринованный осьминог соединяется с цикорием и листьями мангольда, в «Гирлянде» подают цитрусовый микс с креветками и рикоттой. В Manneken Pis добились идеального симбиоза арбуза, феты, огурца и бальзамических жемчужин. Заменить целый ланч смогут салат из утки в йогуртово-клубничной заправке в «Банщиках», дуэт копченой миноги и картофеля в горчичной заправке в «Блоке» и брутальный стейк из брокколи и копченой свеклы с козьим сыром в Smoke BBQ.
Супы
Последний шанс успеть на один из главных летних специалитетов — холодный суп. В «Банщиках» это холодный борщ с ростбифом, и окрошка с лососем на домашнем айране, в Gras — холодник из лука порея с грушей. «Пробка на Добролюбова» предлагает великий гаспачо с домашней бурратой: он подается под ледяной корочкой, на которой лежат ломтики пармы. «Buddha-Bar подготовил экзотические сочетания: холодный крем-суп из свеклы с банановыми чипсами, а также клубничный и манговый.
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