25 блюд в ресторанах, которые нужно успеть съесть до конца лета

Салаты

Так как лето было такое, что и худеть к нему было без надобности, сейчас самое время, пока еще действуют летние меню, начать ЗОЖ-марафон к Новому году. Легкие специальные салаты есть в Jerome — здесь, например, шеф-повар Антонио Фреза готовит карпаччо из цукини. В «Рубинштейне» делают закуску из жареного редиса и томатов, в Gras — салат из овощей, заправленных соусом из оливкового масла. В «Пробке на Добролюбова» маринованный осьминог соединяется с цикорием и листьями мангольда, в «Гирлянде» подают цитрусовый микс с креветками и рикоттой. В Manneken Pis добились идеального симбиоза арбуза, феты, огурца и бальзамических жемчужин. Заменить целый ланч смогут салат из утки в йогуртово-клубничной заправке в «Банщиках», дуэт копченой миноги и картофеля в горчичной заправке в «Блоке» и брутальный стейк из брокколи и копченой свеклы с козьим сыром в Smoke BBQ.