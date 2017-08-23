После лучших кондитерских изделий рассказываем о бакалейщиках: тех, кто делает полезный соус к «Цезарю», именную арахисовую пасту и урбеч и чипсы из свеклы.
Бакалея ручной работы: где брать чипсы из грейпфрута и арахисовую пасту с маком?
Ферма Юрия Иванова
Варенья, соленья и сушеные ягоды
В фермерском хозяйстве Юрия Иванова в Демянском районе Новгородской области выращивают для Петербурга в экологически чистых условиях Валдайского национального парка, возле озера Селигер, овощи и фрукты и собирают дикорастущие грибы и ягоды. Все это перерабатывается в отличную консервацию: варенья из садовой малины или пареной брусники, домашнее овощное лечо, тыквенную или кабачковую икру, сыросоленые рыжики или черешневый компот. На сайте «ЭкоГармонии» можно также заказать сушеную морошку, черносмородиновый лист или свежие топинамбур и базилик, произведенные на ферме Иванова.
ecoharmony.ru
Mr. Djemius
Низкокалорийные сиропы, конфитюры и соусы
Предприниматель в сфере музыкального оборудования и спортсмен Александр Сильвонский всегда следил за своим питанием и поэтому знает, как иногда хочется сладкого, но полезного, — так пришла идея по созданию бакалеи с сукралозой, заменителем сахара. В соусах «Цезарь», «Барбекю» и «1000 островов», а также в сиропах «Карамель», «Белый шоколад» и «Малина» конфитюр бывает абрикосовым, клубничным или яблочным. Новшество уже оценили в «Стокманне», а сейчас ведется работа по выходу в «Ашаны» и «Океи».
mrdjemiuszero.com
«Сойко»
Соевые молоко, йогурты, сыр и майонез
Фред Ужицкий работал поваром, производил шоколад и кофе, держал лавку специй, но остановился на пустой нише качественных соевых, что важно — не подстроенных по вкусу под корейский аналог. Сою для компании выращивают в России — в Крыму и Краснодаре. Кроме молока есть йогурты — черничный, клубничный и со злаками, шесть видов тофу — в том числе копченый и со сладким чили, майонез, мясо и соусы — среди них ореховый, тонкацу и терияки. Их развозят в более чем пятьдесят магазинов — список можно узнать на сайте.
soyko.ru
«Фрутсы»
Фруктовые и овощные чипсы
Создатель первого сетевого велопроката в Петербурге Petersbike Илья Кулешов с братом Владимиром с 2014 года успели построить еще и маленькую гастроимперию: их чипсы закупают и в Хабаровске, и в Калининграде, а в Петербурге они вообще везде — от заправок до лотков на Кубке конфедераций. Продается десять позиций: яблоко, груша, апельсин, грейпфрут, лимон, ананас, банан, смеси фруктов, для глинтвейна и овощные — из моркови, свеклы и тыквы. Сушка при небольшой температуре сохраняет вкус, цвет, сочность и внешний вид фруктов — их часто используют в коктейлях, они хранятся больше года и даже не пачкают руки во время перекуса.
frutsy.ru
«Арахипстер»
Натуральные арахисовые и ореховые пасты
Дарья Жданова выпалила название тогда еще несуществующей арахисовой пасты на шуточном мозговом штурме. Идея пригодилась — ее реализовали на Ресторанном дне. После успеха у тех самых хипстеров опытных образцов Дарья оставила работу менеджера по полиграфии, сертифицировала товар и обзавелась производством. Ассортимент постоянно расширяется, орехи соединяют с какао, медом, кокосовой стружкой, финиками, изюмом, маком или корицей. «Арахипстер» есть во многих веганских лавках — в «Тысячелистнике», «Веганике», «Веган-бункере», «Экотопии» и других. Это, кстати, не удивительно: суперфудовый урбеч — перетертые до масла орехи или семена — сейчас сверхактуален.
arahipster.ru
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