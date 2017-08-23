«Фрутсы»

Фруктовые и овощные чипсы

Создатель первого сетевого велопроката в Петербурге Petersbike Илья Кулешов с братом Владимиром с 2014 года успели построить еще и маленькую гастроимперию: их чипсы закупают и в Хабаровске, и в Калининграде, а в Петербурге они вообще везде — от заправок до лотков на Кубке конфедераций. Продается десять позиций: яблоко, груша, апельсин, грейпфрут, лимон, ананас, банан, смеси фруктов, для глинтвейна и овощные — из моркови, свеклы и тыквы. Сушка при небольшой температуре сохраняет вкус, цвет, сочность и внешний вид фруктов — их часто используют в коктейлях, они хранятся больше года и даже не пачкают руки во время перекуса.

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