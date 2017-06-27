Фалафель и черника: названы самые популярные в Петербурге продукты и блюда

В России рейтинг кулинарных поисковых запросов «Яндекса» возглавляют «блюда из курицы», говорится в исследовании поисковика. Еженедельно пользователи вбивают слова «курица» или «куриный» в поисковую строку около 765 тыс. раз. На втором месте по числу обращений оказались запросы со словом «картошка», а на третьем — со словом «мясо».

В Петербурге в пятерку главных гастрономических запросов входят индейка, треска, форель, лисички и брусника. Замыкают топ-10 шпинат и буженина. В Ленобласти популярны все та же треска, лисички и форель. Для сравнения: в Москве в топ-3 — индейка, шпинат и кокосовый. Как отмечают аналитики «Яндекса», в Москве и Петербурге больше, чем в среднем по России, популярны такие зерновые продукты, как булгур, кус-кус и киноа.