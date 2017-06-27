Фалафель и черника: названы самые популярные в Петербурге продукты и блюда

В России рейтинг кулинарных поисковых запросов «Яндекса» возглавляют «блюда из курицы», говорится в исследовании поисковика. Еженедельно пользователи вбивают слова «курица» или «куриный» в поисковую строку около 765 тыс. раз. На втором месте по числу обращений оказались запросы со словом «картошка», а на третьем — со словом «мясо».

В Петербурге в пятерку главных гастрономических запросов входят индейка, треска, форель, лисички и брусника. Замыкают топ-10 шпинат и буженина. В Ленобласти популярны все та же треска, лисички и форель. Для сравнения: в Москве в топ-3 — индейка, шпинат и кокосовый. Как отмечают аналитики «Яндекса», в Москве и Петербурге больше, чем в среднем по России, популярны такие зерновые продукты, как булгур, кус-кус и киноа.

 

 

Среди самых популярных блюд в России — салат (из них чаще всего выбирают «Цезарь» и салат с крабовыми палочками), торт (из печенья и «Наполеон»), суп (грибной и с фрикадельками). В списке также пирог, соус, блины, печенье, котлеты, варенье и крем. На последнем месте в двадцатке — плов. В Петербурге самым большим спросом пользуются рецепты приготовления пасты «Карбонара»,
соуса терияки и сидра. В Ленобласти — тефтели из фарша и риса «Ежики»,
бефстроганов и соус бешамель.

«Яндекс» отмечает, что в феврале больше запросов о том, как готовить блины, в апреле ищут рецепты пасхальных блюд, в мае — домашнего мороженого и окрошки, а с уже с ноября растет число запросов о салатах и различных праздничных блюдах к Новому году. Кроме того, в европейской части России предпочитают щи, а в остальных областях — лагман. Майонез во всех регионах страны любят больше, чем кетчуп. Больше всего заготовок на зиму делают в Новгородской и Кировской областях, а на Юге России обходятся без них.

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