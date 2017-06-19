18 круглосуточных ресторанов в центре Петербурга

«Пир О.Г.И.»

Список круглосуточных ресторанов Петербурга открывается полярная звезда всех, кто зазевался после полуночи в центре – общепитовский демократ-старожил на набережной Фонтанки. Тут идеальное разделение труда: хочешь, пей домашние настойки за баром, хочешь – иди по развернутому меню с гренками, борщами, фалафелем, жульенами и другой пестрой гастрономией. Однако главные достоинства, помимо круглосуточной работы ресторана, – средний чек в 400 рублей и лояльность к любым полуночникам: здесь уже видели все. Не даром сюда после смен приходят перекусить и накатить бармены других питейных. Коротать время здесь умеют — приглашают диджеев, показывают кино.

Районы: Центральный

Мосты: Литейный, Троицкий, Дворцовый

Что делать: поесть и выпить