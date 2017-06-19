18 круглосуточных ресторанов в центре Петербурга

В высокий туристический сезон мы гостям и жителям города напоминаем, где скоротать время между разводкой мостов.

«Пир О.Г.И.»

Список круглосуточных ресторанов Петербурга открывается полярная звезда всех, кто зазевался после полуночи в центре – общепитовский демократ-старожил на набережной Фонтанки. Тут идеальное разделение труда: хочешь, пей домашние настойки за баром, хочешь – иди по развернутому меню с гренками, борщами, фалафелем, жульенами и другой пестрой гастрономией. Однако главные достоинства, помимо круглосуточной работы ресторана, – средний чек в 400 рублей и лояльность к любым полуночникам: здесь уже видели все. Не даром сюда после смен приходят перекусить и накатить бармены других питейных. Коротать время здесь умеют — приглашают диджеев, показывают кино.  

Районы: Центральный
Мосты: Литейный, Троицкий, Дворцовый
Что делать: поесть и выпить 

Бар «Пир О.Г.И.»
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Tower Pub

Древнейший круглосуточный паб в цокольном этаже дома по Невскому, 22, на углу с Большой Конюшенной улицей, не назвать местом гастрономического хайпа Петербурга, но свои двадцать четыре часа в сутки место стабильно отрабатывает. Программа ресторана классическая — почти тридцать позиций пива и кухня под него. 

Районы: Центральный
Мосты: Троицкий, Дворцовый, Благовещенский
Что делать: выпить 


Бар Tower Pub
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Кафе The Coffee & Breakfast

В гастрономической кофейне обширное меню состоит не только из кофейных напитков и чая. Проголодавшихся туристов круглосуточно накормят горячими блюдами, а на десерт — помимо белых ночей в Петербурге — ресторан предложит штрудель с ревенем, морковный торт или тирамису.

Район: Центральный
Мосты: Дворцовый, Благовещенский
Что делать: выпить и поесть 

Кафе The Coffee & Breakfast
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Ресторан «Бистрономика»

В разношерстном меню современного ресторана у Московского вокзала блюда на любой вкус: роллы, бургеры, пельмени, пицца и домашние супы. Для взыскательных гурманов заготовлен стейк рибай и ребра ягненка. В барном меню программа тоже классическая – крепкие напитки, пиво и широкий выбор вин.

Район: Центральный
Мосты: Троицкий, Дворцовый, Благовещенский
Что делать: выпить и поесть

Ресторан «Бистрономика»
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Кафе-кондитерская «Графские развалины»

На Адмиралтейском проспекте Петербурга в режиме «круглосуточно» встречает гостей ресторан-кондитерская «Графские развалины». Здесь можно плотно поужинать бифштексом или форелью на гриле, а на десерт заказать брауни, черничный торт или медовик. Для любителей кофе варят традиционный американо, латте, капучино или гляссе.

Район: Центральный
Мосты: Благовещенский
Что делать: поесть 

Кафе-кондитерская «Графские развалины»
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Ресторан «Пряности и радости»

Напротив церкви Симеона и Анны – круглосуточное гинзовское заведение. Утром там предлагают кофе с круассанами и панини, вечером – вино и коктейли, ночью на уикенд проводят вечеринки. Отвечает за кухню шеф-повар Айк Вейшторт. В меню – европейская и кавказская кухню буквально на любой вкус. Среди холодных закусок  тунец с кимчи и салат с тыквой, в горячих - мидии в винном соусе, ягненок с арахисом и пельмени с морепродуктами. 

Район: Центральный
Мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный
Что делать: поесть и выпить

Ресторан «Пряности и радости»
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Ресторан Beef Bar Vosem

Beef Bar Vosem находится на 8-м этаже отеля «Москва», меню – русское и европейское. В меню классические позиции вроде салата оливье или стейка из говядины, деликатесы из различных видов рыбы, есть бизнес-ланчи и завтраки. Плюс собственная кондитерская и живые выступления музыкантов по выходным. 

Район: Центральный
Мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Александра Невского
Что делать: поесть

Ресторан Beef Bar Vosem
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Кафе Madagascar

В меню всеядного круглосуточного ресторана близ центра Петербурга — Невского проспекта — греческий салат, вок из гречневой лапши с уткой и скумбрия с жаренной картошкой, в коктейльной карте – вариации классических коктейлей. Цены в ресторане в демократичные – средний чек составляет 900 рублей. Каждый день в кафе проходит каракое-шоу #Поющиеголоса: команда артистов лучших мюзиклов и телепроектов страны исполняет для публики известные песни. 

Район: Центральный
Мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный,
Что делать: поесть и выпить 

Кафе Madagascar
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Ресторан «Квартира Кости Кройца»

В апартаментах на углу Невского проспекта и улицы Марата работает круглосуточный ресторан-квартира. Пространство там разделено на несколько зон: это кабинет и спальня, ресторанная зона, бар и большая чайная комната со стеклянным атриумом. В основе идеи меню — travel food, еда, которая встречается на пути каждому путешественнику. Барная карта содержит органические и биодинамические вина. Есть большой чайный зал на сотню посадок.

Район: Центральный
Мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный
Что делать: поесть и выпить 

Ресторан «Квартира Кости Кройца»
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Ресторан «Хочу харчо»

Заведение холдинга Ginza Project на Садовой площади предлагает гостям и жителям города различные блюда мегрельской кухни и множество уединенных кабинетов. Гвоздем кухни стал наваристый харчо, без дегустации которого уйти из гостеприимного круглосуточного ресторана в оживленном районе Петербурга нельзя.

Район: Адмиралтейский
Мосты: Дворцовый, Благовещенский
Что делать: поесть и выпить

Ресторан «Хочу харчо»
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Пивоварня «Старгород»

В чешской пивоварне «Старгород» разливают пиво на любой вкус и цвет, дегустируют блюда чешской кухни, а также крутят спортивные трансляции, поэтому в ожидании долгожданного сведения мостов скучать не приходится.

Район: Центральный
Мосты: Дворцовый, Благовещенский
Что делать: выпить

Пивоварня «Старгород»
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Кафе «Юсуповский дворик»

С Юсуповским садом соседствует его «младший брат», готовый накормить всех, чья культурная программа в Петербурге затянулась до позднего вечера. Круглосуточно в этом ресторане подают блюда кавказской и европейской кухни, а также могут развлечь полуночников шоу-программой. 

Район: Адмиралтейский
Мосты: Дворцовый, Благовещенский
Что делать: поесть и выпить

Кафе «Юсуповский дворик»
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Чебуречные «Брынза»

Фаст-фуд не поощряет посиделки: не только идеологически, но и логистикой, планировкой и атмосферой. Один из самых подходящих для длительного ожидания – сеть чебуречных «Брынза», особенно кафе на Пушкинской улице,1. Оно в шаге от Невского проспекта, и планировка небольшими зонами делает ее почти уютной. Другие точки сети – на перекрестке с Садовой на Невском, 50 и на улице Восстания, 26.

Районы: Центральный
Мосты: Литейный, Троицкий,Большеохтинский, Александра Невского
Что делать: поесть 

 

«Бекицер»

Относительно новый израильский стрит-фуд-бар теперь тоже стремится поддерживать жизнь самой ресторанной улицы Петербурга круглосуточно вне зависимости от дня недели. Режим предписывает им закрываться в шесть утра, и, хоть без «последнего посетителя» они могут закрыться на два часа пораньше, до промежуточной сводки здесь точно можно пожевать шаверму и послушать хорошую музыку под не менее хорошие коктейли.  

Район: Центральный
Мосты: Литейный, Большеохтинский, Троицкий
Что делать: поесть и выпить 

Стрит-фуд-бар «Бекицер»
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Ресторан Burger & Crab

Хотя в названии заведения два основных блюда - бургер и краб, на деле тут есть все от закусок до десертов. Пьют тут разливной и бутылочный крафт, есть коктейльная карта на основе бурбонов, плюс вываренная подборка вин от Леонида Стерника. Молодцы, что взяли пример с соседнего "Бекицера" и не собираются закрываться как можно дольше: так на Пяти углах будет верная локация подкрепить в ночи. 

Районы: Центральный
Мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный
Что делать: поесть и выпить 

 

Ресторан Burger & Crab
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