Расследование: сколько на самом деле должна стоить корюшка

В Петербурге – сезон корюшки. В этом году рыба идет на нерест позже обычного из-за холодной весны, но на прилавках магазинов и в меню общепита она уже появилась. Правда, возят ее в основном с Ладоги. Промышленники ждут потепления – промысловых судов на Неве пока немного, рыбаков-одиночек еще меньше.

Добывать корюшку в Финском заливе можно круглый год. В Неву она заходит на нерест – основная путина здесь длится две недели. Для того чтобы рыба начала в больших количествах заходить в реку, вода должна прогреться выше 6 градусов тепла. Путь корюшки по Неве и самые нерестовые места специалисты раскрывать не стремятся – тогда ее в этих местах просто не станет.

Промысловики, которые работают на Неве, привязаны к определенным компаниям. В пять утра лодки выходят на воду – добыча продолжается весь день. После этого рыбу сгружают на базах, за каждый килограмм корюшки добытчики получают ориентировочно по 200 рублей. Но и на этом рынке есть перекупщики – их стараниями рыба быстро расходится по городу, и с такой же скоростью дорожает – жителям ее продают уже по 600 рублей за килограмм. Мы попробовали разобраться в хитросплетении путей, которыми корюшка - бесплатная, казалось бы, рыба – набивает себе цену на городских рынках.