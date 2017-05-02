Как образуется цена на корюшку на городских рынках и что нужно обычному горожанину, чтобы наловить этой рыбы себе на обед — выяснил портал «Фонтанка.ру».
Расследование: сколько на самом деле должна стоить корюшка
В Петербурге – сезон корюшки. В этом году рыба идет на нерест позже обычного из-за холодной весны, но на прилавках магазинов и в меню общепита она уже появилась. Правда, возят ее в основном с Ладоги. Промышленники ждут потепления – промысловых судов на Неве пока немного, рыбаков-одиночек еще меньше.
Добывать корюшку в Финском заливе можно круглый год. В Неву она заходит на нерест – основная путина здесь длится две недели. Для того чтобы рыба начала в больших количествах заходить в реку, вода должна прогреться выше 6 градусов тепла. Путь корюшки по Неве и самые нерестовые места специалисты раскрывать не стремятся – тогда ее в этих местах просто не станет.
Промысловики, которые работают на Неве, привязаны к определенным компаниям. В пять утра лодки выходят на воду – добыча продолжается весь день. После этого рыбу сгружают на базах, за каждый килограмм корюшки добытчики получают ориентировочно по 200 рублей. Но и на этом рынке есть перекупщики – их стараниями рыба быстро расходится по городу, и с такой же скоростью дорожает – жителям ее продают уже по 600 рублей за килограмм. Мы попробовали разобраться в хитросплетении путей, которыми корюшка - бесплатная, казалось бы, рыба – набивает себе цену на городских рынках.
В территориальном управлении Росрыболовства большого ажиотажа на корюшковой путине пока не видят, но рейды начали. В апреле за незаконный вылов этой рыбы на Неве, Ладоге, реках Волхов и Сясь задержали около 140 человек. Обычному горожанину для того, чтобы заняться добычей корюшки, не нужно получать специальную лицензию или соблюдать нормы вылова. Но ограничения все-таки есть, и если за них выйти – может грозить штраф или даже уголовная ответственность.
Самые частые нарушения при ловле корюшки – использование запрещенных орудий лова – к ним относятся сети, волокуши, сачки и т.д. Рядовые горожане могут использовать только удочку, промышленники ловят рыбу мерёжами. Штраф для граждан составляет 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц (сотрудников компаний промышленного лова) – 20-40 тыс. рублей. В обоих случаях инспекторы изымают орудия лова и речной транспорт (например, лодку). Также за незаконный вылов корюшки может грозить уголовная ответственность – обычно это исправительные работы. Кроме того, нужно будет возместить ущерб, нанесенный государству, – по 20 рублей за каждую рыбину.
С начала 2017 года на Финском заливе добыли 159 тонн корюшки, на реках Волхов, Сясь и Ладожском озере – 83 тонны. Ориентировочно, массовый заход корюшки в Неву начнется до конца текущей недели.
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