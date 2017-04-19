Гость негодуэ: самые выдающиеся отзывы о ресторанах города

Отзыв о ресторане «Америка»

…В какой-то момент меня от небольшого количества еды "накрыло". Мои все разъехались уже, как потом выяснилось. Очнулся я на улице в 7:09. На мне из одежды были джинсы и рубашка. Мне было холодно, а дверь в Америку - закрыта. Похлопав по карманам, обнаружил, что их содержимое на месте. Даже номерок от гардероба, в котором остался висеть мой пуховик. Естественно, я принялся стучать. Дверь хорошая, крепкая. Через 30 минут её даже открыли. Забрали номерок и вынесли пуховик с шапкой. Буркнув, что я уснул где-то там, внутри заведения, за что и был препровождён на улицу. А на улице - декабрь. Заметьте - я не буянил, просто тихо где-то спал. Одежда моя была чистая, меня не тошнило. Не было попыток узнать, где живу, вызвать такси. Да хоть ту же милицию. Каков был шанс, что я проснусь от холода, а не помру?



Отзыв о гастробаре «Коза Дереза»

Отличное место для интимных вечерних встреч

Отзыв о ресторане «Лесной»

˂...˃Лапша перевареная , мяса почти нет, какое-то еле тёплое мутное варево без соли, плов тоже уровня школьной столовой. Несмотря на то что чек на двоих вышел в районе 3000 р. Официантка смотрела с такой мной как будто кормит нас за свой счёт.



Отзыв о ресторане «Броселианд»

Удивили названием. Первое время даже не мог прочитать и выговорить. Но теперь, когда я советую своим друзьям сюда заглянуть, то произнося ваше название "броселианд" чувствую себя более удовлетворенным. Очень нравятся ваши блюда, отдельное спасибо за ланчи. Теперь хочу попытать удачу, и придти со своей девушкой. Хочу удивить ее вашей бесподобной олениной.

Отзыв о ресторане Meltcer Fish House

Все было прекрасно в ооообщем, но мое впечатление испортил один (очень для меня значительный) момент-крабик в моей устрице....живой...маленький...умирающий на моих глазах!

Было так:устрицу отправила в рот, а потом гляжу в раковину, и там что-то еще????ближе присмотрелась, дар речи потеряла(хорошо еще живность не проглотила), устрица не лезет как понимаете,короче, "жизнь боль'. Официанта добрые минут 5 ждали, а я все это время мучалась-краба жаль было-убить его не смогла-так и бился в конвульсиях , да и устрицу тоже жаль-почем зря умерла-даже в желудок не попала!



Отзыв о кафе «Dener Bar»

Презабавно, но сюда меня привёл батя. Вкусно поели, душевно поговорили, придём ещё.