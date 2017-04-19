Мы с порталом Restoclub.ru собрали все самое странное, на что жалуются и что хвалят гости: сырой тартар, прячущиеся официанты, умирающий краб и закрытая дверь в Америку. Cамое важное примечание: орфография и пунктуация авторов сохранены.
Гость негодуэ: самые выдающиеся отзывы о ресторанах города
Отзыв о ресторане «Америка»
…В какой-то момент меня от небольшого количества еды "накрыло". Мои все разъехались уже, как потом выяснилось. Очнулся я на улице в 7:09. На мне из одежды были джинсы и рубашка. Мне было холодно, а дверь в Америку - закрыта. Похлопав по карманам, обнаружил, что их содержимое на месте. Даже номерок от гардероба, в котором остался висеть мой пуховик. Естественно, я принялся стучать. Дверь хорошая, крепкая. Через 30 минут её даже открыли. Забрали номерок и вынесли пуховик с шапкой. Буркнув, что я уснул где-то там, внутри заведения, за что и был препровождён на улицу. А на улице - декабрь. Заметьте - я не буянил, просто тихо где-то спал. Одежда моя была чистая, меня не тошнило. Не было попыток узнать, где живу, вызвать такси. Да хоть ту же милицию. Каков был шанс, что я проснусь от холода, а не помру?
Отзыв о гастробаре «Коза Дереза»
Отличное место для интимных вечерних встреч
Отзыв о ресторане «Лесной»
˂...˃Лапша перевареная , мяса почти нет, какое-то еле тёплое мутное варево без соли, плов тоже уровня школьной столовой. Несмотря на то что чек на двоих вышел в районе 3000 р. Официантка смотрела с такой мной как будто кормит нас за свой счёт.
Отзыв о ресторане «Броселианд»
Удивили названием. Первое время даже не мог прочитать и выговорить. Но теперь, когда я советую своим друзьям сюда заглянуть, то произнося ваше название "броселианд" чувствую себя более удовлетворенным. Очень нравятся ваши блюда, отдельное спасибо за ланчи. Теперь хочу попытать удачу, и придти со своей девушкой. Хочу удивить ее вашей бесподобной олениной.
Отзыв о ресторане Meltcer Fish House
Все было прекрасно в ооообщем, но мое впечатление испортил один (очень для меня значительный) момент-крабик в моей устрице....живой...маленький...умирающий на моих глазах!
Было так:устрицу отправила в рот, а потом гляжу в раковину, и там что-то еще????ближе присмотрелась, дар речи потеряла(хорошо еще живность не проглотила), устрица не лезет как понимаете,короче, "жизнь боль'. Официанта добрые минут 5 ждали, а я все это время мучалась-краба жаль было-убить его не смогла-так и бился в конвульсиях , да и устрицу тоже жаль-почем зря умерла-даже в желудок не попала!
Отзыв о кафе «Dener Bar»
Презабавно, но сюда меня привёл батя. Вкусно поели, душевно поговорили, придём ещё.
Отзыв о ресторане White Night
˂...˃Нас было 4-ро, мы сделали заказ и ждали. Я ждал суп 50 минут!!!!!! мне интересно, они за грибами ходили так долго готовили суп. Медальоны я так и не дождался сделав отказ от блюда, потому что уже оставалось 10 мин до спектакля. Официантка вечно пряталась, задать вопрос про еду не получалось.˂...˃
Отзыв о ресторане «Рауту»
Бармен Стас к покорил моё сердце. Его волшебный кофе растопил лёд моего холодного сердца.
Отзыв о ресторане «Ле Вернисаж»
Были на празднике устроенным для детей, с цирковым представлением, с животными. Было замечательное шоу с мишками, петухами,павлинами и гусями. И конечно же клоуны... Отдельная комната с батутом - это здорово! Всё очень понравилось. Вкусные десертики с кофе и пирожками, а вот пицца на любителя. Замечательный ресторан.
Отзыв о ресторане «Лесной»
Кухня довольно таки ниже средней. особенно долма сухая вместо соуса смочили кефиром, горячее подали холодное, музыка вообще играют на нервах пока не заплатишь а потом вообще исчезли
Отзыв о ресторане Duo
Были в этом заведении с супругой один раз. Сразу скажу – не понравилось. Во-первых, высокомерное отношение персонала к посетителям. Общаться с ними неприятно, но самое главное, что они не объяснили нам особенностей заказываемых блюд! Да, я не знал, что тар-тар – это сырое мясо. Они в описании блюда не соизволили об этом упомянуть. Жена взяла на закуску треску с огурцами. Официант очень долго нахваливал блюдо, но опять же, там оказалась абсолютно сырая рыба! Есть не стали. На замечание, что нам не сказали про сырые ингредиенты официант отреагировал грубо и посмотрел на нас как на лохов... Вторыми блюдами были мясные. Порции очень маленькие, в меню не прописан выход блюд, а заказанные говяжьи щеки были подозрительно по вкусу и по виду похожи на обыкновенную тушенку. В общем, мне это заведение не понравилось совсем. И плохой едой и хамоватым отношением персонала.
Отзыв о ресторане Teplo
Пожалуй самый неинтересный общепит в СПБ, который Вам будут рекламировать везде. Многие хвалят за интерьер, но что Вы в нем там нашли, ощущение, что находишься в коммунальной квартире 70-х годов, что в этом может привлекать, если Вы считаете такой дизайн передовым, то вообще не понятно как Вы зарегистрировались на этом сайте.
Отзыв о кафе «Caffe Italia»
Испортили нам настроение своей дерзостью
Отзыв о ресторане Duo
Уголок для лохов! Чтобы соответствовать ресторану высокой кухни, должно быть и обслуживание на высоте. Естественно к этому прилагается стильный и изысканный интерьер. Хороший повар и на пляже вкусно приготовит. Это ресторан столовой ложки. Мой судак, как раз туда и поместился. Для индюков, которые хотят стать павлином. При входе администратор Вам объяснит, как им стать.
Отзыв о ресторане «Тартар-бар»
Наверно ресторан хороший, но совковое мышление не дало оценить уровень еды. Только в России официанты решают что является или не является верхней одеждой в августе месяце! И что надо обязательно снять и завернуться в их плед! Мужской пиджак это Не верхняя одежда, женский тренч это верхняя одежда..... Товарищи менеджеры, претендующие на фэйсконтроль, желаю удачи в обслуживании "сандалей на носки".
Отзыв о ресторане «Зеленый чай»
Сначала написал злобный отзыв, но потом удалил.
Отзыв о ресторане «Тартар-бар»
Десерт перепутали. Официант не с особым желанием поменял. Суп из креветок на мясном бульоне мутная жижа с огромным количеством острого перца. Жареная камбала сухая. Это место для бизнес ланча. Только бородки официантов несколько поднимают статус этого места. Обычные постсоветские потуги!
Отзыв о службы доставки «Сакура»
ОГРОМНЫЙ СОВЕТ тем, кто ждёт свой заказ более часа и кому знакома данная ситуация НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ от заказа. Долбите до последнего.
Отзыв о ресторане «Тартар-бар»
˂...˃Из еды пересоленными оказалась половина: суп-лапша с шиитаки, орзо с лисичками и тартар из оленины с изюмом. От официанта услышали обескураживающий ответ - так задумал шеф. Это такой соленый тренд в еде, чёрт побери?! ˂...˃
Отзыв о ресторане «Ферма Бенуа»
Место хорошо подходит для проведения корпоративчиков и студенческих вечеринок. Устраивать здесь свадьбы - категорически не рекомендую ! Ну, разве что невеста доярка).
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