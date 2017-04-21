Топленое масло, кофе и грязь: новейшие системы питания, на которых все худеют

«Ешь грязь»

С таким названием в 2016 году велнес-доктор Джош Акс выпустил книгу, к 2017-му ставшую новой библией для всех, кто заботится о своем пищеварении. Прогресс современного продовольствия, все выше устанавливающий стандарты санобработки, привел к тому, что мы лишили себя микроорганизмов из почвы, которые веками участвовали в функционировании нашего тела. Сегодняшнему горожанину нужно обязательно включать в рацион местный мед или соты с пчелиной пыльцой, немытые микрогрины — крошечные ростки рукколы, базилика или шпината и почаще отказываться от дезинфицирующих руки средств.

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Доктор Акс прав: борьба с микробами тренирует наш желудок, делая его сильнее.

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Немытые руки как русская рулетка: никогда не знаешь, какие именно микробы на них останутся — полезные или не очень.