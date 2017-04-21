Топленое масло с кофе, пчелиная пыльца и маринованные огурцы: редактор рубрики «Еда» Анастасия Павленкова выбрала сверхактуальные системы питания и рассказывает , что нужно есть, чтобы похудеть.
Топленое масло, кофе и грязь: новейшие системы питания, на которых все худеют
«Ешь грязь»
С таким названием в 2016 году велнес-доктор Джош Акс выпустил книгу, к 2017-му ставшую новой библией для всех, кто заботится о своем пищеварении. Прогресс современного продовольствия, все выше устанавливающий стандарты санобработки, привел к тому, что мы лишили себя микроорганизмов из почвы, которые веками участвовали в функционировании нашего тела. Сегодняшнему горожанину нужно обязательно включать в рацион местный мед или соты с пчелиной пыльцой, немытые микрогрины — крошечные ростки рукколы, базилика или шпината и почаще отказываться от дезинфицирующих руки средств.
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Доктор Акс прав: борьба с микробами тренирует наш желудок, делая его сильнее.
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Немытые руки как русская рулетка: никогда не знаешь, какие именно микробы на них останутся — полезные или не очень.
Нутритарианство
Одна из самых продаваемых книг про питание — «Есть, чтобы жить» Джоэла Фурмана — в 2017 году обрела продолжение в виде издания рецептов. В 1990-е Фурман перевернул мир диетологии, заявив, что важно обращать внимание не на калорийность продукта, а на содержащиеся в нем питательные вещества нутриенты. Их должны поставлять в организм сырые овощи — особенно баклажаны и перец, бобы и грибы, к крахмалистому картофелю и цельным зернам нужно относиться с осторожностью, о продуктах животного происхождения, сухофруктах и соках — забыть. Нутрициолог обещает, что если съедать каждый день по полкило сырых овощей и столько же приготовленных, то останешься здоровым до 95 лет.
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Думать прежде всего о том, какими полезными веществами ты насыщаешь организм, а не об уменьшении талии — самый правильный подход к своему питанию.
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Как и любой идеолог, Джоэл Фурман склонен преувеличивать: грибное рагу, конечно, не панацея от всех болезней, а животные жиры нужны организму не меньше моркови.
Интуитивное питание
Сегодняшнее торжество экожизни просто не могло не выдвинуть на первый план школу, проповедующую гармоничное отношение к питанию, которую основал доктор Стивен Хоукс еще в 1990-х. Идея подкупает своей гениальностью: чем морить себя гречей и шпинатным листом, нужно помирить мозг и желудок — не заедать беды капкейком, не вознаграждать себя пиццей, не садиться за стол неголодным, не доедать, если сыт, в конце концов, не есть тонну бургеров, если размер S милее, чем XXL. Дайте организму обожаемый кулек с картошкой фри, второй ему просто не захочется — сладок только запретный маффин.
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В отличие от диет с их краткосрочным результатом, если ты сам нашел компромисс между любовью к стейку и к тонкой талии — это на всю жизнь.
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Интуитивное питание — для сильных духом людей с присутствием силы воли: все-таки договориться с самим собой труднее всего.
FODMAP-питание
Если вы уже ходили в крестовый поход против глютена и записывались в сыроеды, а ваш желудок так и не начал работать как швейцарский турбийон, то вам — в адепты системы питания, названной аббревиатурой из имен веществ, которые предписывается избегать, — их объединяет наличие ферментируемых сахаров и способность вызывать брожение. Эти враги микрофлоры — молочные продукты кроме твердых сыров, сладкие фрукты — в том числе яблоки, абрикосы и манго, крестоцветные овощи — брокколи, цветная, белокочанная и особенно квашеная капуста, пшеница, нут и чечевица. Врачи из Мельбурна придумали такой план для пациентов с чувствительным кишечником — и его тут же подхватили как моднейшую диету.
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В стоп-лист попадают не категории продуктов, а некоторые из представителей: арбуз, скажем, можно заменить дыней, капусту — на кабачок.
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Стремительно похудеть к лету не получится — такое питание приводит в форму, но речь не идет о потере десятков килограмм.
Диета антифуд-сноба
Кардиохирург и телеведущий Мехмет Оз не раз получал «Эмми» за свои шоу о здоровье, а недавно вывел на обложку Time замороженные овощи — написав блестящую статью о том, что не имеет смысла пытать фермера, насколько счастлива была его курица, и тратить деньги на органические продукты: современные методы консервации способны сохранять еде пользу. Оз советует отказаться от нецельнозерновых круп, фритюра и простых углеводов тортов и пирожных, есть только постное мясо и не чаще двух раз в неделю, взять за правило две трети тарелки всегда заполнять овощами и иногда включать в меню ферментированные продукты — скажем, чай улун, маринованные огурцы или квашеную капусту.
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Питаться с доктором Озом легко: кроме списка покупок в продуктовом магазине в его книгах масса советов, как мотивировать и организовать себя.
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Роман с консервацией не стоит заводить безрассудно: читать этикетки продуктов все-таки необходимо, и там должен быть очень короткий список ингредиентов.
Пуленепробиваемая диета
Американский предприниматель Дейв Эспри вернул кредит доверия жирам, о которых диеты обычно призывают забыть навсегда. Жиры, разумеется, должны быть полезными — мясо, молоко и масло только от животных, щиплющих траву на воле: например, вытопленное масло гхи, которое они дают, нужно утром добавлять в кофе. Так уже делают не только актриса Шейлин Вудли, в новейшем сериале «Большая маленькая ложь» переигрывающая Николь Кидман и Риз Уизерспун, но и петербургский ресторатор Матильда Шнурова. Меню должно быть такое: ничего фабричного, минимальная термическая обработка, крупам кроме риса и большинству бобовых — нет, овощам и несладким фруктам — да.
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Не диета, а одно удовольствие — можно почти все самое вкусное от рибая до лангустинов, разве что полностью органический рацион требует значительных инвестиций.
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«Пуленепробиваемый» кофе — это уже более 400 килокалорий, тогда как многим достаточно 1500 на целый день, так что внедрять его в рацион нужно вместе с походами в спортзал.
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