Корюшка пошла: где искать рыбку-символ в ресторанах Петербурга?

Выгодно

Одно из самых демократичных предложений — в «Таверне Гролле»: там рыбу жарят до румяной корочки и подают с салатом из свежего огурца и редиса, приправленных душистым растительным маслом. Цена 590 рублей, но это за целые 400 грамм, в «Русской рыбалке» похожая порция, но за 850. Неплохое предложение в «Парусах на крыше» — 220 грамм за 350.

Самые выгодные предложения по традиции в спальных районах. В «Бричмуле» солидная тарелка жареной корюшки с отварным или жареным беби-картофелем и соусом ткемали — 450 рублей, в «ЛарисуВаннуХочу» — 590, но и порция там побольше, в Radio Ireland — 400 рублей.

В «Рубинштейне» традиционно с начала апреля каждое воскресенье безлимитный бранч с корюшкой за 1000 рублей: рыбу жарят и подают с овощами и укропом. Порция очень щедрая!