Пока еще Ладога стоит во льду и разгар сезона впереди, но первая петербургская бренд-рыба уже появилась в меню городского общепита: мы рассказываем, где стоит клюнуть на специальные акции.
Корюшка пошла: где искать рыбку-символ в ресторанах Петербурга?
Выгодно
Одно из самых демократичных предложений — в «Таверне Гролле»: там рыбу жарят до румяной корочки и подают с салатом из свежего огурца и редиса, приправленных душистым растительным маслом. Цена 590 рублей, но это за целые 400 грамм, в «Русской рыбалке» похожая порция, но за 850. Неплохое предложение в «Парусах на крыше» — 220 грамм за 350.
Самые выгодные предложения по традиции в спальных районах. В «Бричмуле» солидная тарелка жареной корюшки с отварным или жареным беби-картофелем и соусом ткемали — 450 рублей, в «ЛарисуВаннуХочу» — 590, но и порция там побольше, в Radio Ireland — 400 рублей.
В «Рубинштейне» традиционно с начала апреля каждое воскресенье безлимитный бранч с корюшкой за 1000 рублей: рыбу жарят и подают с овощами и укропом. Порция очень щедрая!
Интересно
На «Этаже 41» три дня в неделю с четверга по суббота действует дополнительное сет-меню из четырех блюд с корюшкой: из нее делают тартар с соусом из зеленого чили, севиче с соусом лемонграсс, блюдо с фисташками и соусом из алоэ и огуречный десерт. Такое же предложение действует в родственном заведению «Птичьем дворе».
В «Парусах» подают не только корюшку, обжаренную с молодым картофелем, но и хрустящей криспи с соусом тартар и копченой в открытых равиоли в голландском соусе.
В Redrum традиционно каждую весну выдумывают сморреброд - обжаренный зерновой хлеб, свежий редис, свежий огурец, сметана, укроп, жаренная корюшка и маринованная свёкла.
Где еще искать
Титульную петербургскую рыбу в классическом прочтении готовят в «Центральном» — за 850 рублей, в «Москве» — 680 рублей, в «Мансарде» — 400 рублей, «Пряностях и радостях» — 560 рублей, там также предлагают корюшку горячего копчения. В «Белке» рыбку жарят с репчатым луком и подают с розовым соусом тар-тар и картофелем айдахо — удовольствие стоит 450 рублей. Порции везде разные — нужно обязательно консультироваться с официантом.
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