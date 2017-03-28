Мы собрали выдающиеся рекламные ходы в петербургском общепите: ресторатор Катя Бокучава усадила у себя ждунов, Роман Рэдман облачился в купальник, а в Mickey & Monkeys сняли кампейн с олдушкой.
Самая креативная реклама ресторанов Петербурга
В ресторане Mickey & Monkeys придумали персонажа — королеву милкшейков: ее броский, выразительный, немного сумасшедший образ призван транслировать настроение местных молочных коктелей, где тоже используется яркие сочетания продуктов. О путешествиях корлевы милкшейков по свету команда собирается даже снять серию мультиков. Моделью выступила Татьяна Михайловна Нутикова — мама одного из управляющих места: это вполне в духе мировой моды на седовласых моделей.
Ресторатор Катя Бокучава, чьей сильной стороной всегда была ирония — взять хотя бы названия ее проектов Go To Health и Suki, посадила за столы своего ресторана «Место» ждунов. Разумеется, не вместо гостей — наоборот, мягкие игрушки в виде героя популярного мема ставятся на зарезервированные столы — то есть действительно ждут.
Ресторатор, блогер и шеф Роман Рэдман, совладелец митерии Chuck, не устает фраппировать регионы постерами, рекламирующими его гастрономические гастроли: продвигая статус «самого безумного мясника в стране», для фотосессий он не боится надеть смешной купальник и забраться в ледяную воду. Дебютировал в бикини он на Moscow Bar Show в 2106 – тогда он с командой готовили самый большой коктейль «Кровавая Мэри» в мире.
Бармен Social Club Иван Гринько — чемпион по классу креативности. Каждый год для участия в Bacardi Legacy Global Cocktail Competition он придумывает коктейли — среди них «Смерть на рейве», «Кашпирони» и Unique Tune — и для каждого из них делал рекламную кампанию. Самый частый лейтмотив — выразительные 1990-е с его бандитской романтикой: для клипа, посвященного коктейлю, Гринько с сотоварищами раздобыли пистолеты и старую Ладу.
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