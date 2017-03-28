Самая креативная реклама ресторанов Петербурга

Бармен Social Club Иван Гринько — чемпион по классу креативности. Каждый год для участия в Bacardi Legacy Global Cocktail Competition он придумывает коктейли — среди них «Смерть на рейве», «Кашпирони» и Unique Tune — и для каждого из них делал рекламную кампанию. Самый частый лейтмотив — выразительные 1990-е с его бандитской романтикой: для клипа, посвященного коктейлю, Гринько с сотоварищами раздобыли пистолеты и старую Ладу.