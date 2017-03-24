Самые красивые и страшные фуд-портреты в мире

Шеф-повар Робби Постма и фотограф Роберт Харрисон из Амстердама сделали экспериментальную съемку. Серия «Меню», по словам творческого дуэта, это «то, что случается, когда еда встречается с фотографией на темной стороне, когда пища сервируется на самой близкой поверхности, которую может представить повар — на его лице». К фотографии тандем подошел с теми же принципами, что и к составлению обычного меню в ресторане: то есть с вниманием к деталям, к ингредиентам и подготовительным работам.


Шеф Постма сам выступил моделью: каждый ингредиент на его лице выложен вручную — никакого монтажа. Подготовка некоторых кадров заняла до девяти часов. Для фото «Овощи», например, использовались цукини, несколько видов моркови и редис, для «Сладостей» — белый и темный шоколад и малина, для «Морепродуктов» — чернила каракатицы, лобстер. мидии, спизулы, кожа скумбрии, морские ежи и присоски с щупалец осьминога.

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  • Автор: sobaka
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