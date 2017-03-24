Шеф-повар Робби Постма и фотограф Роберт Харрисон из Амстердама сделали экспериментальную съемку. Серия «Меню», по словам творческого дуэта, это «то, что случается, когда еда встречается с фотографией на темной стороне, когда пища сервируется на самой близкой поверхности, которую может представить повар — на его лице». К фотографии тандем подошел с теми же принципами, что и к составлению обычного меню в ресторане: то есть с вниманием к деталям, к ингредиентам и подготовительным работам.