Как выглядит постное меню в Кремле: овощная паэлья, желе и салат из редьки

В Кремле ввели постное меню: повара комбинатов питания Управления делами президента РФ начали готовить блюда без молока и мяса для государственных служащих, следующих православному календарю. Как сообщает ТАСС, специальный раздел меню будет действителен семь недель Великого поста.

В ассортименте — закуски, горячие блюда и десерты. На старт предлагают винегреты, салаты из белокочанной капусты, свеклы, зеленой редьки и болгарского перца. Супы делают из чечевицы, варят борщи, щи, рассольники и супы-пюре. Как основное блюдо готовят плов с грибами, овощную паэлью, овощные котлеты, зразы, запеканки и фаршированный перец. Повара также обещают много постных каш с фруктовыми наполнителями, желе, компоты и кисели. Цены более, чем скромные: салаты стоят в диапазоне от 30 до 70 рублей, супы — 30-100, вторых — от 50 до 150 рублей.

Постное меню вводится на время Великого поста в кафе и столовых в зданиях правительства, администрации президента и парламента давно — традицию ввели пятнадцать лет назад. По данным пресс-службы, блюда из этого раздела обычно выбирают от трети до половины посетителей — остальные питаются по обычному меню.