Flamand Rose

Малая Посадская ул., 7/4

Страшно популярная во второй половине 2000-х интерьерная студия-ресторан на Малой Посадской, где в одном зале торговали изящнейшими вещицами, а в другой кормили рататуем и мильфеем. Тогда вообще было модно такое сочетание: еще одно культовое место того времени — цветочная лавка «Вкус и цвет» на Мойке, 96, где лучшие сырники с изюмом на свете подавали на стол, на другом краю которого могли собирать настолько же прекрасный букет. Так вот, Flamand Rose жив-здоров и у них есть не менее симпатичный филиал в Комарово.