Куда за хачапури ходит Данила Козловский, где посреди обеденного зала разбит пруд и почему на Вознесенском проспекте лучшие чебуреки в городе: этому общепиту, кстати, в январе исполняется пятьдесят пять лет.
10 заслуженных ресторанов Петербурга, о которых вы могли не знать
«Салхино»
Вознесенский пр., 55
Живой легенде петербургского общепита — без малого пятьдесят пять лет. Чебуречная Треста столовых Октябрьского района находилось в здании на углу Садовой и Мясникова, затем переехала на проспект Майорова, 53, а с 1982 года адрес ресторана: Вознесенский проспект, 55. Так что, если вы любите чебуреки — вам сюда. Традициям тут следуют железно — не так давно ушла на заслуженный отдых мастер по изготовлению чебуреков, проработавшая 40 лет. Интерьер оформляла Грузинская Академия художеств, а среди гостей за полувековую историю был и Александр Абдулов, и Кирилл Лавров.
«Кэт»
Караванная ул., 24
Серьезно, подпишитесь на ресторан грузинской кухни «Кэт» в фейсбуке, и ваша жизнь никогда не будет прежней: звезды от Алисы Фрейндлих и Даниила Гранина до Елены Ваенги, а также Данила Козловский, Николай Цискаридзе, Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Надо идти хотя бы для того, чтобы изучить, что же такого гипнотического двадцать два года кладут в местные хинкали, лобио и чихиртму.
«Швабский домик»
Новочеркасский пр., 28/19
Невероятно, но факт: немецкий ресторан на Заневской площади — чуть ли не первое место в Петербурге, где не только стали разливать немецкое пиво под колбаски и брецель, но и явили городу гастродиковинку под названием «штрудель» — виданное ли в 1990-е дело, и пирог, и мороженое. Общепиту, который вполне здравствует и штрудель там по-прежнему отличный, уже двадцать седьмой год — ровесник, скажем, Дженнифер Лоуренс.
Flamand Rose
Малая Посадская ул., 7/4
Страшно популярная во второй половине 2000-х интерьерная студия-ресторан на Малой Посадской, где в одном зале торговали изящнейшими вещицами, а в другой кормили рататуем и мильфеем. Тогда вообще было модно такое сочетание: еще одно культовое место того времени — цветочная лавка «Вкус и цвет» на Мойке, 96, где лучшие сырники с изюмом на свете подавали на стол, на другом краю которого могли собирать настолько же прекрасный букет. Так вот, Flamand Rose жив-здоров и у них есть не менее симпатичный филиал в Комарово.
«Пиросмани»
Большой пр. ПС, 14
Двадцать пять лет держится грузинский ресторан на Петроградской стороне Большого проспекта — как за счет своего наивного обаяния места из другой эпохи, так и благодаря своему банкетному прайсу с исполинскими порциями отличных шашлыков и пхали. Дверь в «Пиросмани», в общем, можно считать порталом в девяностые — в конце концов, здесь есть пруд, на помосте которого поют под синтезатор менестрели разного толка, и страница с прейскурантом за бой посуды.
«Тройка»
Загородный пр., 27
Заведение открылось в 1978 году: его визитная карточка — бархат, позолоченные жар-птицы и другая сказочная живность и собственный театр-студия «Тройка», который дает китчевые шоу на стыке народного танца и современного кабаре. Про «Тройку» лучше почитать, чем действительно вести семью на ужин, но дверь в дверь есть кафе-столовая с их же отличнейшей бюджетной выпечкой.
«Шинок»
Загородный пр., 13
Мимо главного украинского ресторана время уже больше пятнадцати лет течет не заметно. По вечерам — фольклорные песнопения с подходом, то есть хочешь-не хочешь, а парубки с баяном подойдут прямо тогда, когда ты хрустишь малосольным огурцом или жуешь вареники с картошкой и грибами. С другой стороны — куда еще отправиться за щедрой порцией кровянки, если каким-то чудом она оказалась в ваших гилти-плежер.
«Радио Ирландия»
ул. Луначарского, 52/1 и Ленинский пр., 74
Два районных паба раньше, чем многие сетевики, взялись хорошо кормить жителей спальных окраин — уже лет десять ходят на томатный мясной чили-суп, шатобриан с перечным соусом и, по словам очевидцев, эталонную скумбрию холодного копчения с тостами ржаного хлеба и отварным картофелем.
«Моцарт»
Кронверкский пр., 23
С 1991 года с неприметным упорством держат марку небольшого семейного тематического кафе: тут проводят костюмированные вечера в честь композитора и не устают придумывать блюда-посвящения чему-нибудь: если фруктовый салат — то «Молодая Вена», если блины — то «Дунайские напевы». «Моцарт», разумеется, есть и как ликер, и как торт.
«Барвинок»
Мира пр., 7
В подвальчике на проспекте Мира всего шесть столиков, но уже много лет они по вечерам почти всегда заняты, даже несмотря на всю этническую бутафорию — подсолнухи, кувшины и крынки. Настоящие западно-украинские поварихи делают тут по меню объемом с «Войну и мир» какую-то кулинарную магию — обжористую, фактурную еду, которая, кажется, никогда не кончится.
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