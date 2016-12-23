Называем 8 служб, которые накормят позолоченными лобстерами и кесадильей где и когда угодно.
8 секретных служб, которые кормят на лучших вечеринках Петербурга
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Мини-круассаны с моцареллой
лучший стритфуд
Mishka
Лучший независимый кейтеринг, базирующийся в «Обществе чистых тарелок», первый принял революционное решение включить в меню стритфуд, чем заслужил статус гастрокоролей вечеринок, будь то коктейль на открытии UNIQLO или презентация Christian Dior. Они готовят митболы из индейки, кесадилью, севиче на чипсах, мини-бургеры и кебабы — все это под их же пунш или сангрию. Их преимущество: они принимают заказы на небольшие компании — гиганты рынка накормить такие не возьмутся.
mishkacatering.com
лучшее расположение
«Альянс»
Заведения, входящие в группу «Альянс», находятся в центре города, но закрываются на частные мероприятия — Music Bar 11 с караоке на Малой Морской улице, светский Fiolet на площади Ломоносова, русский «Караван» на Вознесенском проспекте и «Гимназия» на Конногвардейском бульваре. У последнего есть особый актив — большая внутренняя терраса, выходящая в сквер. Кухня холдинга, однако, готова накормить на любой площадке — в ее меню уживаются отечественные холодец и бефстроганов с космополитичными зубаткой в тайском маринаде и черной треской со шпинатом.
gimnazya.ru
лучшее обслуживание
Concord
Мастодонт выездного питания с 1996 года успел поработать на масштабнейших мероприятиях от Монте-Карло до Владивостока, обслужить компании от РЖД до Porsche и накормить не одного президента. Три тысячи униформ, сто двадцать вариантов банкетных накрытий столов, четыре с половиной тысячи наименований вин — это еще не все рекорды компании. Меню имеет соответствующее разнообразие: отыскать там лобстера с росписью позолотой — не проблема.
concord-catering.ru
лучшее меню
Ermolaev
Молодой шеф-повар Евгений Ермолаев начал карьеру в кейтеринге в 2011 году, готовя на собственной кухне, и за пять лет заработал солидную базу клиентов — журнал «Собака.ru», например, доверил ему кормить гостей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2016 году. Параллельно шеф преуспел как телеведущий: свой талант шоумена он реализует на кулинарных мастер-классах — они предусмотрены в Ermolaev Catering на утреннем празднике. Наличие готовых пакетных предложений под повод — «Фуршет в загородном доме» или «Свадьба на природе» — сокращает время на покупку.
ermolaev.ru
лучшие коктейли
Must Have Bar
Пионеры коктейльного кейтеринга в России под руководством Игоря Зернова и Артема Моисеева за час построят бар где угодно. Речь идет не об установке стойки, а об организации места с барной атмосферой. Его стилистику можно заказать заранее: в «Классическом» баре напоят арахисовым Old Fashioned, в «Тропическом» — банановым дайкири. Еще два суперполезных предложения — это мобильный бар-трейлер и коктейли в бутылочках. Мятный джулеп от Must Have Bar уже оценили на квартирниках банка «Открытие» на ПМЭФ и свадьбе промоутера Александра Зингера.
musthavebar.ru
лучшие по спецзаказам
«Барслона»
Сеть тапас-баров — патриархи фестивальных фуд-кортов: многолетний опыт выездных мероприятий они трансформировали в свою службу кейтеринга. Ее можно считать образцовой по гибкости — они справляются и с нетипичными лофтовыми пространствами, и с гастроколлаборациями с коллегами по ресторанной индустрии, и с горящими сроками.
barslona.ru
лучшая техника
Live Event
У агентства, которое занимается комплексным обеспечением мероприятий, не только многостраничное кейтеринговое предложение от кофе-брейка до барбекю и кулинарных шоу, но и техника для интерактивного развлечения гостей — промороботы, невидимые экраны, очки для виртуальной реальности и селфи-зеркала.
live-event.ru
лучшая логистика
«Екатерининский»
У кейтеринговой компании — сверхудобный онлайн-магазин фуршетных закусок, где, не обременяя себя расходами на персонал и аренду посуды, заказывают с доставкой тарталетки с креветками, эклеры с паштетом из цыплят, риеты из кролика и куриные рулеты с курагой.
catherines-catering.ru
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