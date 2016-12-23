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Ermolaev

Молодой шеф-повар Евгений Ермолаев начал карьеру в кейтеринге в 2011 году, готовя на собственной кухне, и за пять лет заработал солидную базу клиентов — журнал «Собака.ru», например, доверил ему кормить гостей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2016 году. Параллельно шеф преуспел как телеведущий: свой талант шоумена он реализует на кулинарных мастер-классах — они предусмотрены в Ermolaev Catering на утреннем празднике. Наличие готовых пакетных предложений под повод — «Фуршет в загородном доме» или «Свадьба на природе» — сокращает время на покупку.

ermolaev.ru