лучшие коктейли

Must Have Bar

Пионеры коктейльного кейтеринга в России под руководством Игоря Зернова и Артема Моисеева за час построят бар где угодно. Речь идет не об установке стойки, а об организации места с барной атмосферой. Его стилистику можно заказать заранее: в «Классическом» баре напоят арахисовым Old Fashioned, в «Тропическом» — банановым дайкири. Еще два суперполезных предложения — это мобильный бар-трейлер и коктейли в бутылочках. Мятный джулеп от Must Have Bar уже оценили на квартирниках банка «Открытие» на ПМЭФ и свадьбе промоутера Александра Зингера.

musthavebar.ru