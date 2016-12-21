Хорошо вымыть мандарины, очистить от кожуры. Из мякоти вынимуть косточки, они очень огрубляют вкус (если их много, как бывает в мандаринах и апельсинах, проще отжать сок в соковыжималке). Цедру очень тонко нарезать полосочками, а можно не резать, а потом грубо измельчить в блендере. Залить холодной водой, довести до кипения, слить и хорошо промыть холодной водой. Для крупных цитрусовых — это надо проделать 3 раза, для мандаринов 2-3, кумкватам хватит и раза. Если было лень резать цедру — время для блендера. Дать хорошо стечь, оставить.

Смешать пектин с чашкой сахара, взбить в пюре в блендере с половиной мякоти (ну, или сока), это нужно, чтобы пектин нормально разошелся, а не свернулся комком. Смешать с оставшейся мякотью или соком. В кастрюлю все это и, хорошо помешивая, быстро (!!!) довести до кипения, попробовать на сахар, добавить еще, если надо, и обязательно щедро лимонного сока или лимонная кислота, джем должен быть бодрым!

Закинуть цедру, перемешать, еще раз дать закипеть и сразу по банкам. Все! И прятать ЭТО от всех! +18 и наркотики!

PS. Желфикс “2:1” или “3:1” содержит консервант, благодаря чему банки можно не стерилизовать. Ну и сахара в джем идет в разы меньше, решайте сами.