7 невероятных гаджетов, которые спасут вашу кухню

Тестер свежести для яиц

Гаджет в виде лотка для яиц ведет учет срока годности и присылает push-уведомления на телефон, когда их нужно срочно употребить в пищу, либо выбросить. Он так же поможет разобраться в яичной путанице и укажет на самое старое яйцо. Лоток подключается к телефону с помощью Bluetooth и работает через бесплатное приложение .