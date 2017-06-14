Самые простые вещи — от заварки чая до приготовления риса — уже может делать за нас техника: рассказываем про незаменимых помощников на кухне.
7 невероятных гаджетов, которые спасут вашу кухню
Рисоварка
Прибор для тех, кто так и не научился правильно варить рис. Рисоварка сама определяет сорт крупы, настраивает правильный режим и температуру для приготовления. Она без проблем сварит отличный рис как для суши, так и для утренней каши.
Тестер свежести для яиц
Гаджет в виде лотка для яиц ведет учет срока годности и присылает push-уведомления на телефон, когда их нужно срочно употребить в пищу, либо выбросить. Он так же поможет разобраться в яичной путанице и укажет на самое старое яйцо. Лоток подключается к телефону с помощью Bluetooth и работает через бесплатное приложение .
Персональный электронный бармен
Чтобы выпить любимый негрони уже не нужно идти в бар. Somabar управляется с помощью приложения на смартфоне, где представлено более трехсот видов коктейлей. Для приготовления нужно приобрести все необходимые ингредиенты и подождать около минуты.
Карманная кофеварка
Беспроводная карманная кофеварка никогда не сломается и не оставит без кофе. Разработчики из Гонконга решили придумать прибор, который сможет приготовить кофе в любых условиях, даже на Эвересте. Кофеварка Minispresso помещается в ладонь и не занимает много места в сумке.
Умная сковорода
Компания Pantelligent создала умную сковороду, которой можно руководить со своего смартфона. Телефон соединяется с гаджетом и задает правильную температуру для жарки. Кроме того, он даже показывает, когда нужно, скажем, перевернуть мясо или убавить жар.
Чайник для чая
Японский изобретатель создал чайник, который способен заваривать идеальный чай. Его главные способности заключаются в умении отмерить нужное количество заварки и подобрать правильный температурный режим. Чайник Teforia разработан для домашнего использования и как все высокотехнологичные гаджеты управляется с помощью приложения на телефоне.
Стерилизатор воды и поверхностей
По статистике, человек съедает около 500 миллилитров моющего средства в год. Стерилизатор воды «WOW» от Plasma был создан для того, чтобы решать эту проблему. Устройство работает с помощью водного электролиза и устраняет вредоносные бактерии на поверхностях.
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