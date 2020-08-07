Холодные, летние, твои — 25 сезонных супов из ресторанов Петербурга

Anna’s Secret Garden

Знаток дикоросов и прочей сныти Виктория Мосина сезонный суп мастерит из крапивы и щавеля — плюс малосольные огурцы, вяленые томаты и кокосовый йогурт: всё это подается с молодым фермерским картофелем в рыжиковом масле и зеленью.

Meal

Шеф Павел Дёмин летнюю версию придумал классическому французскому картофельному крем-супу вишисуаз: его он предлагает холодным с креветками, молодым огурцом и кешью.

«Траппист»

Историки гастрономии сходятся на том, что окрошка когда-то была не только мясным, но и рыбным блюдом — её, скажем, могли делать с сушёной рыбой. Об этом, наверняка, знают в «Трапписте»: бульон из йогурта и пшеничного пива они кладут не совсем рыбу, но морепродукты — аргентинские лангустины. Туда же идут картофель, огурец, зелёный лук, укроп и мята.

Common’s

У Антона Абрезова гаспачо балансирует между блюдом, место которого, как и положено всякому супу, между закуской и горячим, и десертом — так как в него идет сладковатые на вкус сальса из персиков и фермерская страчателла.