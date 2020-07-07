«Это позволит расширить рынок сбыта социально значимой продукции. Одно важное условие – продавать ее будут сами производители. Это должно снизить цены. Эти меры помогут производителям, нашему малому и среднему бизнесу реализовать свою продукцию в нелегкий для экономики период. Многие петербуржцы получат рабочие места. Также это повысит поступление налогов в бюджет города», – прокомментировал решение Смольного губернатор Петербурга Александр Беглов.

Хранить продукцию нужно будет в холодильниках, а сами объекты не должны будут мешать пешеходам и портить вид тех мест, в которых они расположены.

Ранее в Смольном объяснили, почему в ближайшее время не стоит ждать открытия торговых центров.