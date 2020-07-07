Правительство Петербурга расширило список форматов уличной торговли. Список нестационарных торговых объектов пополнили уличные киоски и фудтраки — специально оборудованные под продажу продуктов транспортные средства. Главное правило: торговать на таких объектах смогут сами производители продуктов.
Смольный узаконил фудтраки и фермерские киоски
Фермеры смогут продавать в уличных киосках рыбу, мясо, хлеб и молоко, в дальнейшем в этот список войдут овощи и зелень. Владельцы фудтраков смогут торговать и готовой едой: «продуктами промышленного производства и изделия из полуфабрикатов высокой степени готовности».
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Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга
«Это позволит расширить рынок сбыта социально значимой продукции. Одно важное условие – продавать ее будут сами производители. Это должно снизить цены. Эти меры помогут производителям, нашему малому и среднему бизнесу реализовать свою продукцию в нелегкий для экономики период. Многие петербуржцы получат рабочие места. Также это повысит поступление налогов в бюджет города», – прокомментировал решение Смольного губернатор Петербурга Александр Беглов.
Хранить продукцию нужно будет в холодильниках, а сами объекты не должны будут мешать пешеходам и портить вид тех мест, в которых они расположены.
Ранее в Смольном объяснили, почему в ближайшее время не стоит ждать открытия торговых центров.
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