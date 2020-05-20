В сети кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» предлагают чебурек «с ничем»



Команда заведения только отшучивается, сообщая, что своими точными названиями позиций в меню «даём людям свет» и помогает им «осознать себя в этом тревожном мире».

На самом деле «Чебурек мечты», который идет без ничего в меню дает посетителям (или тем, кто сейчас вынужден пользоваться доставкой или покупать блюда «с собой»), возможность самостоятельно собрать идеальный чебурек, который хочется съесть именно здесь и сейчас. Его можно заказать «пустым» — опция обойдется всего в 50 рублей — или дополнить другими ингредиентами (говядиной, сыром, зеленью, картошкой или шпинатом), однако их может быть только два или три.

А пока рестораны по всей России закрыты, «Собака.ru» предлагает погрузиться в мир гастрономии при помощи кино – вот пять идеальных фильмов для просмотра за ужином – или сходить в шесть петербургских заведений, которые сменили кардинально обновили свой формат и продолжили работу. Или же можно взять пример с Instagram- и TikTok-блоггеров и приготовить идеальный дальгона-кофе, не выходя из дома. О главном напитке эпохи карантина, основа которого – взбитый с сахаром растворимый кофе, мы рассказывали тут.



Фото: @larisochnaya

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