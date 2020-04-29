Почему весь мир помешался на дальгона-кофе во время коронавируса?

Анастасия Ваинская, тренинг-менеджер Sibaristica Coffee Roasters:

«Не уверена, что это способ приготовления напитка действительно новый. Есть информация, что в Индии и Китае, таким образом кофе готовят уже давно. Еще есть ребята, которые утверждают, что готовили таким образом кофе в Советском союзе. Сейчас дальгона стала популярна в Корее из-за какого-то телешоу.

Корея – вообще трендсеттер. Там очень быстро подхватывают какую-то идею и масштабно распространяют ее, если она пришлась по душе людям. Плюс, дальгону очень легко готовить: не нужно специальное оборудование, дорогое зерно и необычные ингредиенты. Растворимый кофе есть в любом магазине, а процесс приготовления очень прост и не занимает много времени. К тому же дальгона смотрится эффектно на видео, особенно, если налить ее в прозрачный стакан и украсить как-нибудь. Так что визуальная составляющая тоже сыграла свою роль.

Стоит ли готовить дальгона-кофе? Если очень хочется, то почему бы и нет. Напиток может получиться неплохим, особенно если взять более качественный растворимый кофе и хорошее молоко. Сейчас на рынке растворимого кофе в России есть продукт, который делают из зерен категории спешалти. Это значит, что для его производства используется очень качественное сырье. Такое зерно профессионалы с тщательным подходом и контролем на всех этапах изготовления доводят до состояния сублимации. Так что даже растворимый кофе может быть качественным, и если приготовить дальгону из него, то напиток будет существенно отличаться от того, что сделан на кофе из пакетика за три рубля».