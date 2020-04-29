Привычный контент для соцсетей – нарядный капучино или флэт уайт из локальной спешелти-кофейни стали практически недоступны в условиях карантина. Зато теперь блогеры по всему миру упражняются в приготовлении дальгона-кофе – молочного коктейля под шапкой кофейной пены. «Собака.ru» рассказывает о главном напитке эпохи карантина, основа которого – взбитый с сахаром растворимый кофе.
Почему весь мир помешался на дальгона-кофе во время коронавируса?
Корейское телевидение
Спасение для сидящих в изоляции тиктокеров и инстаграм-блогеров пришло из Сеула. В январе в своем тв-шоу Stars' Top Recipe at Fun-Staurant актер Чжон Иль У рассказал о том, как пробовал в Макао так называемый «взбитый кофе» и сравнил его с популярным корейским стритфудом – ирисками дальгона. Так напиток получил новое название и стал популярным – сначала в Сеуле, а после – по всему миру.
Бюджетная роскошь
Приготовить дальгона-кофе очень просто: для этого нужно смешать растворимый (!) кофе, сахар и горячую воду в равных пропорциях. Взбить эту смесь до состояния кремовой воздушной пены миксером или венчиком, а после – переложить получившийся крем в чашку с горячим или холодным молоком. Выходит – эдакий «капучино наоборот» – который действительно хочется фотографировать. К слову, прообраз напитка – тот самый взбитый кофе, популярный в Индии, Пакистане и Китае – готовят также, только кофейную пену не выкладывают на молоко, а заливают им, а после слегка перемешивают.
Стоит ли его пить или лучше ограничиться просмотром видео
О феномене популярность «капучино наоборот» «Собака.ru» поговорила с тренинг-менеджером компании Sibaristica, чья кофейня в прошлом году заняла первое место в Russian Coffee Cup — чемпионате России среди кофеен.
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Анастасия Ваинская
Анастасия Ваинская, тренинг-менеджер Sibaristica Coffee Roasters:
«Не уверена, что это способ приготовления напитка действительно новый. Есть информация, что в Индии и Китае, таким образом кофе готовят уже давно. Еще есть ребята, которые утверждают, что готовили таким образом кофе в Советском союзе. Сейчас дальгона стала популярна в Корее из-за какого-то телешоу.
Корея – вообще трендсеттер. Там очень быстро подхватывают какую-то идею и масштабно распространяют ее, если она пришлась по душе людям. Плюс, дальгону очень легко готовить: не нужно специальное оборудование, дорогое зерно и необычные ингредиенты. Растворимый кофе есть в любом магазине, а процесс приготовления очень прост и не занимает много времени. К тому же дальгона смотрится эффектно на видео, особенно, если налить ее в прозрачный стакан и украсить как-нибудь. Так что визуальная составляющая тоже сыграла свою роль.
Стоит ли готовить дальгона-кофе? Если очень хочется, то почему бы и нет. Напиток может получиться неплохим, особенно если взять более качественный растворимый кофе и хорошее молоко. Сейчас на рынке растворимого кофе в России есть продукт, который делают из зерен категории спешалти. Это значит, что для его производства используется очень качественное сырье. Такое зерно профессионалы с тщательным подходом и контролем на всех этапах изготовления доводят до состояния сублимации. Так что даже растворимый кофе может быть качественным, и если приготовить дальгону из него, то напиток будет существенно отличаться от того, что сделан на кофе из пакетика за три рубля».
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Дальгона-матча
Дальгона-матча и другие вариации
Если решитесь готовить напиток, знайте – волна популярности в соцсетях запустила своеобразный флешмоб: блогеры экспериментируют и придумывают новые вариации напитка – готовят дальгона-кофе с растительным молоком, заменяют растворимый кофе японским порошковым чаем матча или шоколадом, делают многослойные коктейли с добавлением ягод, и придумывают, как обойтись в рецепте без сахара. Вот несколько эффектных вариаций:
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🚨 R E C I P E 🚨 A few of you have asked so here it is! My sugar free dalgona coffee 🌱 . I N G R E D I E N T S: • 2 tbsp Instant coffee (I used @douweegberts) • 2 tbsp boiling water • 1 tsp sweetener • Ice • low fat milk . M E T H O D: • using electric whisk, mix coffee, water & sweetener until you end up with a really thick, light coloured foam. It might seem like it’s not doing much to begin with but keep going! I think I spent about 5 mins to get mine really thick and creamy! • scoop over iced milk and enjoy It’s literally that easy!! This makes enough for probably 3-4 strong coffees, but you need the amount to be able to whip it up! . . Let me know if you give it a go! I want to see pictures!!!!! . . . . #dalgonacoffee #dalgonacoffeechallenge #dalgonacoffeerecipe #recipe #icedlatte #coffee #latteart #photography #foodphotography #food #foodporn #love #homeaccount #decor #springdecor #whitehome #greyhome #neutraldecor #houseplant #realhomesofinstagram #instagramrecipes
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