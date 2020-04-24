Гастрономический нон-фикшн в первую очередь ассоциируется со сборниками рецептов, но в действительности книги о еде бывают самыми разными: что-то интересное для себя могут найти даже те, кто за всю жизнь ни разу не стоял у плиты. «Собака.ru» внимательно изучила виртуальные полки петербургских книжных магазинов и выбрала 15 отличных изданий.
От «Сырка» Б.Ю. Александрова до «Итальянского счастья» переводчицы Умберто Эко: 15 отличных книг о еде
Для тех, кто любит готовить
Дэвид Лофтус
«Шефы дома. Что готовят самые известные шеф-повара у себя на кухне»
Общеизвестный факт: профессиональные шефы редко готовят дома (и часто вообще предпочитают сложной гастрономии простецкую еду, вроде пельменей), но, ясно – фирменный домашний рецепт есть у каждого. Фуд-фотограф Дэвид Лофтус собрал лучшие домашние рецепты 33 знаменитых шефов: Ферран Адриа, скажем, готовит арбузный суп, а Массимо Боттура – пасту с особым соусом песто с анчоусами.
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«Республика»
Влад Пискунов
«Русская кухня. Лучшее за 500 лет. Книга вторая. Супы, горячие блюда из рыбы, мяса и птицы»
Второй том великой кулинарной книги фуд-блогера, шеф-повара и исследователя русской кулинарной идентичности Влада Пискунова – сборник лучших блюд, которые готовили и готовят в нашей стране. Если первый том (который давно распродан) был посвящен всевозможным закускам и припасам, то во втором Пискунов дошел до кульминации – аутентичных русских супов и горячего из мяса, птицы и рыбы. Сюрпризов в книге много – чего стоят ушное (читай – уха) из баранины или щи с осетриной и ершами.
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«Республика»
Ника Белоцерковская
«#Мясомясо»
70 поверенных и очень простых в приготовлении блюд из мяса от звездных французский и итальянских шефов, собранных фуд-блогером, писателем и издателем «Собака.ru» Никой Белоцерковской. И не просто собранных: а тщательно задокументированных. К книге прилагается видео-фильм, в котором шеф-повара учат выбирать, разделывать, готовить и подавать мясо.
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Аурель Бронте
«Скандинавская кухня. Простая и уютная еда на любой случай»
Большое видится издалека, и история скандинавской кухни – минималистичной, точно шведская мебель, и изящной, как датский смерребред – яркое тому подтверждение. Наработки скандинавов давно взяли в оборот шеф-повара со всего света. Например, британка Аурель Бронте – гастрописатель, открывшая кафе и магазин ScandiKitchen. Своему опыту освоения северной кулинарии она посвятила большую книгу: здесь есть и рецепт рыбного супа со сливками и булочек с кардамоном для перерыва на кофе.
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«Подписные издания»
Александра Мельникова
«Рыба и морепродукты России»
Что роднит россиян и скандинавов, помимо холодных зим, так это любовь к рыбе и богатый опыт ее кулинарного применения. Обобщить его и выделить главное взялась Александра Мельникова – эксперт Федерации рестораторов и отельеров. Вышла своеобразная энциклопедия, по самым популярным видам рыбы и морепродуктов, которые можно купить в российских магазинах с подробным описанием всех этапов приготовления. Бонус – рецепты шефов из хороших рыбных ресторанов России.
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«Подписные издания»
Элизабет Гилберт
«Кулинарная книга моей прабабушки»
Заглавие книги – не какая-то литературная аллегория, а чистая правда. Хотя на обложке значится имя американской писательницы Элизабет Гилберт – автора бестселлера «Ешь, молись, люби», в основе издания лежит кулинарный сборник ее прабабушки Маргарет Ярдли Поттер, который был издан еще в 1947 году. Гилберт переработала его, написала трогательное вступление, но сохранила все самое ценное – рачительный и основательный подход к обустройству быта, доставшейся американцам как наследие Великой депрессии.
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«Буквоед»
Иван Шишкин
«Под фартуком»
Честная книга о российском ресторанном рынке и гастрономии вообще от московского шеф-повара, совладельца Delicatessen, «Юности» и Supernova Ивана Шишкина. Повар-самоучка, пришедший на кухню исключительно по зову сердца, собрал в ней и частные наблюдения по которым когда-нибудь будут судить о развитии ресторанного рынка новой России, и практические советы, и рецепты, и занимательные рассказы о физических и химических процессах в кулинарии.
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Для предпринимателей
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«Буквоед»
Колин Хармон
«Что я знаю о работе кофейни»
Владелец ирландской сетевой кофейни 3fe и финалист мирового чемпионата бариста Колин Хармон – человек буквально помешанный на кофе. Но еще он умелый бизнесмен и управляющий, понимающий, что для успеха предприятия не достаточно выбрать качественный продукт и научиться его готовить. В своей книге Хармон рассказывает обо всех тонкостях кофейного бизнеса – от выбора и подготовки воды до обустройства рабочей зоны бариста и системы уборки туалетов.
Где купить: «Буквоед»
Борис Александров
«Сырок. История моей жизни и бизнеса»
Книга Бориса Юрьевича Александрова – того самого «Б.Ю.» с коробочки, пожалуй, самых популярных сырков в России. Когда-нибудь по этой книге точно снимут фильм, и сюжет его будет не менее захватывающий, чем у блокбастера «Форд против Феррари»: история российского предпринимателя, начинавшего со сбыта медного провода в свою бытность моряком, двадцать лет проработавшего врачом-терапевтом, три года отсидевшим за нелегальное предпринимательство и, наконец, основавшего успешную молочную компанию «Ростагроэкспорт», в 90-е ставшую одним из лидером отрасли и сумевшую перестроить бизнес в 2000-х.
Где купить: «Буквоед»
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«Фотодепартамент»
Рэй Ольденбург.
«Третье место»
Книга американского социолога Рэя Ольденбурга в которой он сформулировал понятие «Третьего места» (после дома — «номера первого» и работы — «номера второго») – ключевого для современного горожанина пространства отдыха, развлечений, обмена мнениями, а заодно на примере американских городов показал, как, казалось бы скромные кафе, магазины и библиотеки формируют городскую среду, меняют привычки и поведение людей, а открытие одной симпатичной кофейни может до неузнаваемости изменить жизнь целого района.
Где купить: «Фотодепартамент»
Для теоретиков и любителей истории
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«Все свободны»
Молли Уотсон
«Станем ли мы все веганами?»
Книга американской гастрономической писательницы Молли Уотсон в которой она, с дотошностью бухгалтера и страстью экоактивиста рассказывает о том, почему глобальный переход на веганскую диету – гораздо более реальная перспектива, чем нам кажется. С разрешения издательства «Собака.ru» недавно опубликовала главу из этой книги, рассказывающую о том, каким мог бы быть мир, где все люди перешли на растительное питание.
Где купить: «Все свободны»
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«Все свободны»
Том Нилон
«Битвы за еду и войны культур: тайные двигатели истории»
Увлекательнейшая книга американского книжного исследователя, антиквара и собирателя старинных кулинарных книг Тома Нилона, в которой он наглядно показывает, что еда в истории человечества имела определяющее значение, точно религия или технологии. Гвоздичные войны, борьба с чумой с помощью лимонадов, изобретение кетчупа или влияние загустителей на исход «Холодной войны» в аннотации книги сказано, что «в учебниках истории об этом не пишут», а очень жаль.
Где купить: «Все свободны»
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«Во весь голос»
Анна Павловская
«От пищи богов к пище людей»
Анна Павловская – доктор исторических наук и профессор МГУ в числе прочего изучает то, как еда повлияла на историю и эволюцию человечества. Но научный бэкграунд автора не должен смущать, книга написана простым и понятным языком, доступным даже школьнику. А еще из нее можно почерпнуть массу познавательных фактов – от анализа того, как переход от собирательства к земледелию повлиял на религиозные представления людей до рецептов месопотамских похлебок.
Где купить: «Во весь голос»
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«Все свободны»
Максим Жегалин
«Искусство под градусом»
Блогер, поэт и актер Максим Жегалин анализирует роль алкоголя в мировой литературе и искусстве. Научным этот труд не назовешь (в главе про Шекспира автор честно признает, что наверняка мы не знаем даже, существовал ли его герой на самом деле), но сильная сторона книги не в этом: а в легком ироничном слоге, которым Жегалин рассказывает о вредных привычках великих, щедро пересыпая их историческими анекдотами: вот Лев Толстой – известно, был трезвенником, но рецепт браги в поваренной книге Софьи Андреевны сохранился, притом аж на 40 бутылок.
Где купить: «Все свободны»
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«Подписные издания»
Елена Костюкович
«Еда - итальянское счастье»
Великий исследовательский труд переводчицы Умберто Эко Елены Костюкович, в котором она собрала, кажется, действительно все, что известно об итальянской кулинарии, которая в каждой провинции и даже в каждом городке – своя. Пока во всей Европе продолжается карантин, есть время составить подробный план будущего путешествия по Апеннинам со списком обязательных к посещению ресторанов и всех специалитов – от миланского ризотто до сицилийской пармиджаны, которые в этом путешествии нужно попробовать.
Где купить: «Подписные издания»
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