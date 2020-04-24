Борис Александров

«Сырок. История моей жизни и бизнеса»

Книга Бориса Юрьевича Александрова – того самого «Б.Ю.» с коробочки, пожалуй, самых популярных сырков в России. Когда-нибудь по этой книге точно снимут фильм, и сюжет его будет не менее захватывающий, чем у блокбастера «Форд против Феррари»: история российского предпринимателя, начинавшего со сбыта медного провода в свою бытность моряком, двадцать лет проработавшего врачом-терапевтом, три года отсидевшим за нелегальное предпринимательство и, наконец, основавшего успешную молочную компанию «Ростагроэкспорт», в 90-е ставшую одним из лидером отрасли и сумевшую перестроить бизнес в 2000-х.

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