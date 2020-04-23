Главрыба: где заказать корюшку в Петербурге с доставкой на дом

Рестораны

В Kuznyahouse корюшка предсказуемо попала в раздел Specials. Блюда из него привозят в виде конструктора: к набору необходимых продуктов прилагается рецепт от шеф-повара Руслана Закирова. Корюшку он предлагает жарить и подавать с маринованной черемшой и соусом айоли (410 рублей).

Сразу шесть блюд из главной петербургской рыбки предлагает Ginza Project и ее служба доставки Ginza Delivery. Есть, например, жареная корюшка с ткемали (530 рублей), копченая с картофелем (590 рублей) или приготовленная во фритюре с соусом тартар (360 рублей). Также здесь можно заказать свежую зачищенную корюшку, килограмм обойдется в 1300 рублей.

Из корюшки петербургские рестораны чего только не делали – и севиче, и смерребред, а вот фиш-энд-чипс еще не было. А теперь есть, в сезонное меню его ввели в пабе «Остров Безымянный»: с жаренной в панировке рыбой привозят картофель фри и соус тар-тар (350 рублей).

Вечная классика – образцовая жареная корюшка с долькой лимона из «Русской рюмочной № 1». Теперь ее доставляют на дом. Порция из шести рыбок стоит 1160 рублей, дюжина – 1960 рублей.

Корюшка есть в меню итальянского ресторана Amo Cucinare. Здесь ее подают с гарниром из микс-салата и помидоров черри. Порция обойдется в 850 рублей, а для тех кто предпочтет самовывоз действует 20% скидка.

Апологет советской кулинарии – ресторан «Центральный» – классическую жареную корюшку продает на вес. Килограмм готовой рыбы стоит 2000 рублей, если для вас это слишком много – можно заказать половину.

За минимальные 250 рублей порцию жареной корюшки с укропом и соусом тартар привозят рестораны сети Del Mar. Доставка здесь бесплатная при заказе от 700 рублей.