В Петербурге начался сезон корюшки. Хотя пандемия серьезно повлияла на все сферы жизни города, рыбаки короткий сезон вылова не пропускают, а в некоторых районах на улицах даже появились традиционные лотки со свежей рыбой. «Собака.ru» рекомендует читателям соблюдать карантин и рассказывает, как заказать главный петербургский специалитет на дом – в свежем и жареном виде.
Главрыба: где заказать корюшку в Петербурге с доставкой на дом
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«Яндекс Лавка»
Рынки и магазины
Василеостровский рынок
Реконструированный рынок на Большом проспекте Васильевского острова недавно запустил собственную службу доставки и теперь возит продукты по всему Петербургу. Корюшка тоже есть. Килограмм рыбы среднего размера (от 12 см) обойдется в 720 рублей. Кроме того на рынке работает гриль-станция: так что при желании корюшку могут привезти жареной на гриле или запеченной в пергаменте (1150 рублей)
Стоимость: 720 рублей (жареная – 1150 рублей)
Доставка: бесплатно (от 2000 рублей)
«Рыбные правила»
В интернет-магазине «Рыбные правила» предлагают ладожскую корюшку среднего размера за 350 рублей.
Стоимость: 350 рублей
Доставка: бесплатно при заказе от 1500-2500 рублей
«Доставка корюшки по Санкт-Петербургу»
Один из старейших интернет-магазинов, специализирующихся на продаже корюшки, предлагает рыбу в трех размерах. Самая мелка стоит 250 рублей.
Стоимость: 250–750 рублей
Доставка: 100 рублей
«Ладожская корюшка»
Еще один профильный магазин: здесь предлагают рыбу в четырех размерах: от 122 до 699 рублей за килограмм. Рыбу обещают доставить в течение дня.
Стоимость: 122–699 рублей
Доставка: 350 рублей, от 5 кг – бесплатно
«Яндекс Лавка»
Сервис «Яндекс Лавка» теперь тоже доставляет свежую корюшку, правда, не ладожскую и невскую, а балтийскую. Рыбу привозят в специальных герметичных пакетах со всех 25 складских точек, и доставить заказ компания обещает в течение 15-20 минут.
Стоимость: 349 рублей
Доставка: бесплатно
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«Остров безымянный»
Рестораны
Kuznyahouse
В Kuznyahouse корюшка предсказуемо попала в раздел Specials. Блюда из него привозят в виде конструктора: к набору необходимых продуктов прилагается рецепт от шеф-повара Руслана Закирова. Корюшку он предлагает жарить и подавать с маринованной черемшой и соусом айоли (410 рублей).
Ginza Delivery
Сразу шесть блюд из главной петербургской рыбки предлагает Ginza Project и ее служба доставки Ginza Delivery. Есть, например, жареная корюшка с ткемали (530 рублей), копченая с картофелем (590 рублей) или приготовленная во фритюре с соусом тартар (360 рублей). Также здесь можно заказать свежую зачищенную корюшку, килограмм обойдется в 1300 рублей.
«Остров безымянный»
Из корюшки петербургские рестораны чего только не делали – и севиче, и смерребред, а вот фиш-энд-чипс еще не было. А теперь есть, в сезонное меню его ввели в пабе «Остров Безымянный»: с жаренной в панировке рыбой привозят картофель фри и соус тар-тар (350 рублей).
«Русская рюмочная № 1»
Вечная классика – образцовая жареная корюшка с долькой лимона из «Русской рюмочной № 1». Теперь ее доставляют на дом. Порция из шести рыбок стоит 1160 рублей, дюжина – 1960 рублей.
Amo Cucinare
Корюшка есть в меню итальянского ресторана Amo Cucinare. Здесь ее подают с гарниром из микс-салата и помидоров черри. Порция обойдется в 850 рублей, а для тех кто предпочтет самовывоз действует 20% скидка.
«Центральный»
Апологет советской кулинарии – ресторан «Центральный» – классическую жареную корюшку продает на вес. Килограмм готовой рыбы стоит 2000 рублей, если для вас это слишком много – можно заказать половину.
Delmar Group
За минимальные 250 рублей порцию жареной корюшки с укропом и соусом тартар привозят рестораны сети Del Mar. Доставка здесь бесплатная при заказе от 700 рублей.
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