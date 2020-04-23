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Главрыба: где заказать корюшку в Петербурге с доставкой на дом

В Петербурге начался сезон корюшки. Хотя пандемия серьезно повлияла на все сферы жизни города, рыбаки короткий сезон вылова не пропускают, а в некоторых районах на улицах даже появились традиционные лотки со свежей рыбой. «Собака.ru» рекомендует читателям соблюдать карантин и рассказывает, как заказать главный петербургский специалитет на дом – в свежем и жареном виде.    

  • «Яндекс Лавка»

Рынки и магазины

Василеостровский рынок

Реконструированный рынок на Большом проспекте Васильевского острова недавно запустил собственную службу доставки и теперь возит продукты по всему Петербургу. Корюшка тоже есть. Килограмм рыбы среднего размера (от 12 см) обойдется в 720 рублей. Кроме того на рынке работает гриль-станция: так что при желании корюшку могут привезти жареной на гриле или запеченной в пергаменте (1150 рублей)

Стоимость: 720 рублей (жареная – 1150 рублей)
Доставка: бесплатно (от 2000 рублей)

 

«Рыбные правила»

В интернет-магазине «Рыбные правила» предлагают ладожскую корюшку среднего размера за 350 рублей. 

Стоимость: 350 рублей
Доставка: бесплатно при заказе от 1500-2500 рублей

 

«Доставка корюшки по Санкт-Петербургу»

Один из старейших интернет-магазинов, специализирующихся на продаже корюшки,  предлагает рыбу в трех размерах. Самая мелка стоит 250 рублей.

Стоимость:  250–750 рублей
Доставка: 100 рублей

 

«Ладожская корюшка»

Еще один профильный магазин: здесь предлагают рыбу в четырех размерах: от 122 до 699 рублей за килограмм. Рыбу обещают доставить в течение дня.

Стоимость: 122–699 рублей
Доставка: 350 рублей, от 5 кг – бесплатно

 

«Яндекс Лавка»

Сервис «Яндекс Лавка» теперь тоже доставляет свежую корюшку, правда, не ладожскую и невскую, а балтийскую. Рыбу привозят в специальных герметичных пакетах со всех 25 складских точек, и доставить заказ компания обещает в течение 15-20 минут.

Стоимость: 349 рублей
Доставка: бесплатно

  • «Остров безымянный»

Рестораны

Kuznyahouse

В Kuznyahouse корюшка предсказуемо попала в раздел Specials. Блюда из него привозят в виде конструктора: к набору необходимых продуктов прилагается рецепт от шеф-повара Руслана Закирова. Корюшку он предлагает жарить и подавать с маринованной черемшой и соусом айоли (410 рублей). 

Ginza Delivery

Сразу шесть блюд из главной петербургской рыбки предлагает Ginza Project и ее служба доставки Ginza Delivery.  Есть, например, жареная корюшка с ткемали (530 рублей), копченая с картофелем (590 рублей) или приготовленная во фритюре с соусом тартар (360 рублей). Также здесь можно заказать свежую зачищенную корюшку, килограмм обойдется в 1300 рублей. 

«Остров безымянный»

Из корюшки петербургские рестораны чего только не делали – и севиче, и смерребред, а вот фиш-энд-чипс еще не было. А теперь есть, в сезонное меню его ввели в пабе «Остров Безымянный»: с жаренной в панировке рыбой привозят картофель фри и соус тар-тар (350 рублей). 

«Русская рюмочная № 1»

Вечная классика – образцовая жареная корюшка с долькой лимона из  «Русской рюмочной № 1». Теперь ее доставляют на дом. Порция из шести рыбок стоит 1160 рублей, дюжина – 1960 рублей. 

Amo Cucinare

Корюшка есть в меню итальянского ресторана Amo Cucinare. Здесь ее подают с гарниром из микс-салата и помидоров черри. Порция обойдется в 850 рублей, а для тех кто предпочтет самовывоз действует 20% скидка. 

«Центральный»

Апологет советской кулинарии – ресторан «Центральный» – классическую жареную корюшку продает на вес. Килограмм готовой рыбы стоит 2000 рублей, если для вас это слишком много – можно заказать половину. 

Delmar Group

За минимальные 250 рублей порцию жареной корюшки с укропом и соусом тартар привозят рестораны сети Del Mar.  Доставка здесь бесплатная при заказе от 700 рублей. 

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Саша Иорданов,
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