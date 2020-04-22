Из-за карантина кафе, бары и рестораны Петербурга переживают серьезный кризис, но несмотря на это многие взялись активно помогать другим – врачам, пожилым, малоимущим и бездомным людям. «Собака.ru» рассказывает о самых заметных инициативах.
Кормить врачей, помогать соседям: Как петербургский общепит борется с коронавирусом
#доверьтесьнашимрукам
Одними из первых поддержать врачей вызвались создатели бистро Atlas Мария Основская и Максим Дмитриев. В конце марта они запустили проект #доверьтесьнашимрукам и начали доставлять горячие обеды сотрудникам детской больницы имени Раухфуса. За 25 дней работы к проекту присоединилась 41 компания: это партнеры-рестораны, это компании-производители посуды, хозтоваров, кофейные компании. На покупку продуктов удалось собрать более 900 тысяч рублей, а общее количество обедов и ужинов доставленных в больницы перевалило за 13 тысяч.
Мария Основская
Совладелица бистро Atlas
«Сейчас мы помогаем четырем больницам на регулярной основе. Помимо детской больницы имени Раухфуса, с которой мы работаем с первого дня, мы подключили инфекционной отделение детской больницы имени Филатова и два Госпиталя для ветеранов войн на Старорусской и Народной. Также разово, пока не на регулярной основе, мы помогаем детской больнице Святой Ольги и городской больнице №2, им мы пока доставили 500 обедов и ужинов.
Сейчас мы активно привлекаем компании и неравнодушных людей, чтобы поддерживать нашу деятельности и расширяться, увеличивать масштабы и объемы работы».
На нашей странице в Instagram каждый день делаем отчет о том, сколько обедов и ужинов мы приготовили, сколько обеспечили партнеры, в какие больницы отвезли. Параллельно запустили свой сайт, где также можно наблюдать за проектом. Там представлен полный отчет о поступлениях и тратах, есть возможность сделать благотворительное пожертвование».
#боремсявместе
Масштабную акцию помощи врачам, борющимся с коронавирусом, запустил московский благотворительный фонд «Доступ». В обычное время он занимается организацией образовательных и культурных мероприятий и помогает молодым врачам-онкологам, но в связи с пандемией фонд временно оказывает поддержку больницам, нуждающимся в средствах защиты и питании. Сейчас акция действует в четырех городах России: Москве, Петербурге, Краснодаре и Волгограде. В Петербурге в ней, помимо прочего, участвуют рестораны – холдинг Italy Group, LEBO Coffee, Level Kitchen, Paninaro, Fresh Lab, «Каха Бар», «Навруз» и другие.
Филипп Циммерманн
Руководитель проекта в Санкт-Петербурге
Наш фонд занимается поддержкой молодых талантливых врачей-онкологов. Мы оплачиваем ординатуру успешным выпускникам и тем самым повышаем уровень здравоохранения в нашей стране. Мы верим, что тушить пожары локально не так эффективно, как воспитывать кадры, которые впоследствии спасут тысячи жизней.
Никто не ожидал, что такое количество учреждений будет переформировано под COVID-19. Их нужно снабдить самыми разными вещами: питанием, средствами индивидуальной защиты, элементарными предметами гигиены, едой, вплоть до канцелярских товаров и раций, которые можно использовать в грязных шлюзах.
Вчера был ровно месяц, как мы запустили проект #боремсявместе. Изначально мы стали работать с Коммунаркой в Москве, поставили им кофе-поинт и начали возить еду. В Петербурге мы уже третью неделю. Также мы пришли в Краснодар, Волгоград, заходим в Екатеринбург.
Мы выходим на больницы по своим каналам, спрашиваем, что нужно. Исходя из полученных данных – работаем. Где-то мы привлекаем спонсоров, где-то своими силами обходимся. Сейчас сотрудничаем с девятью больницами в Петербурге. Это не только учреждения, перепрофилированные для больных с коронавирусом. Есть еще больницы, которые просто были закрыты на карантин, как например Роддом №16.
Нам очень помогают Level Kitchen, Italy Group, LEBO Coffee, Paninaro, Fresh Lab, «Каха Бар», «Навруз», Ред Булл, «Буквоед». Тем не менее партнеров не хватает и мы их активно ищем. Буквально позавчера в «Ленэкспо» было решено оборудовать госпиталь, приедет много персонала из регионов, которых нужно обеспечить всем необходимым.
Я всячески поддерживаю желание помочь, но, к сожалению, неорганизованная частная инициатива зачастую менее эффективна. Одни больницы могут получить много, а другие остаться совсем без помощи. Участие фонда дает возможность распределять усилия равномерно.
По моим подсчетам, которые я делаю раз в неделю, сейчас больницы снабжены необходимым процентов на 40-50. Это только питание, не говоря о средствах индивидуальной защиты, там все гораздо печальнее.
Почему вообще нужно организовывать питание для сотрудников больниц? Врач, конечно, может принести еду с собой. В обычное время так врачи и делают. Но сейчас ситуация особенная: врач, который контактирует с больными коронавирусом, заходит в грязный шлюз иногда на 20 часов. После этого он выходит и ему нужно поесть, а предварительно найти в холодильнике еду, разогреть ее. Это все занимает какие-то время, и понятно, что после 20 часов работы у человека уже просто нет сил этим заниматься. Не говоря о том, что эту еду нужно приготовить дома, упаковать, принести с собой. Поэтому конечно, нам кажется, что готовая еда, это и приятно для врачей и удобно. Это не прямая помощь в борьбе с Covid-19, но очень весомая.
-
Kuznyahouse
#помогисоседям
Новая Голландия и ее резиденты Kuznyahouse, «Дзамико», «Бекицер» и «Рюмочная в бутылке» присоединились к всемирному движению #supportlocal, участники которого помогают локальному бизнесу в период пандемии коронавируса, а кроме того, организовало бесплатное питание для жителей Адмиралтейского района, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Уже почти три недели рестораны ежедневно кормят обедами почти 1 000 своих соседей.
Роксана Шатуновская
Креативный директор компании «Новая Голландия: культурная урбанизация»
Как из четырех local-кафе сделать фабрику-кухню, кормить бюджетно и вкусно по 1000 человек в день? Элементарно (на самом деле — нет)! Мы думали, как помочь тем, кто в помощи нуждается всегда, а сейчас тем более, и тем, кто, как наши locals, оказался в сложной ситуации, когда их бизнес под угрозой исчезновения. И вот придумали.
Kuznya Café, «Дзамико», «Бекицер» и «Рюмочная в Бутылке», а с этого понедельника и ресторан VOX в Соляном переулке каждый день готовят по нашему заданию разнообразные и вкусные обеды для тех, кому непросто всегда. Адресную программу нам помогли собрать милые сотрудники соцслужб администрации Адмиралтейского района, которым тоже сейчас совсем непросто, за что им огромное спасибо! Помимо этого обеды мы шлем в Госпиталь ветеранов войн, Дом престарелых и инвалидов №1 и Городскую многопрофильную больницу №2.
А еще, очень вас прошу: вместо заказов из «Макдональдса», которых очень хочется в такие смутные дни, как и любого другого джанкфуда, заказывайте у любимых. Потому что иначе мы после карантина вернемся в другой пластиковый мир межконтинентальных фастфудов.
Мария Гарбут
Директор ресторана Kuznyahouse
«Незадолго до карантина мы сами приняли решение закрыться для гостей и перейти на доставку. Нам было важно сохранить команду, что крайне сложно сделать если нет работы. Безусловно доставка с первого дня работы не могла дать такой объем загрузки проекта, и мы стали искать волонтёрские службы, которые поддерживают пожилых людей в районе, но увидели у Дмитрия Грознова запрос на помощь врачам.
Все начиналось с 50 обедов, возили их в Александровскую и детскую Филатовскую больницы. Сейчас ежедневно отвозим 160 обедов для врачей больницы Святого Георгия и Городской многопрофильной больницы №2 Санкт-Петербурга (30 обедов поставляет резидент Острова - грузинское кафе Дзимико). Обед состоит из трех блюд и хлеба, который мы выпекаем в нашей пекарне. Каждый день мы продолжаем искать поставщиков, потому что кроме сырья для обедов, врачи рады чаю, кофе, напиткам. Также ищем волонтеров на своих вместительных автомобилях для доставки».
#поддерживрача
В акции, которую запустило деловое издание MarketMedia, вовлечены более 40 участников, среди которых как небольшие рестораны и кафе, так и крупные компании. В рамках движения волонтеры и бизнес поддерживают петербургские и московские больницы, обеспечивая их питанием и средствами защиты.
Дмитрий Грозный
Главный редактор MarketMedia
Слоганом нашей акции стала формула #поддерживрача. Начали узнавать, в чем нуждаются больницы, и искать компании, которые могут помочь. MarketMedia – деловое СМИ, так что мы знаем многих. Сначала звонили и писали сами, но вскоре и больницы, и предприниматели сами начали находить нас.
Акции уже месяц, компаний, которые принимают участие, больше 50-ти, а больниц около 20-ти. Бывают совсем экстренные случаи, например, когда неожиданно закрывают на карантин врачей где-то на отшибе. Так было с Больницей №38 им Семашко в Пушкине. Пушкин город маленький, в округе особенно ничего нет. В итоге в снабжении горячими обедами врачей и медсестер в течение двух недель участвовало сразу четыре ресторана – «Подворье», Italy, Grill Station и Nordic. Да еще и куличи на пасху привезли. Сегодня карантин сняли, мы считаем это маленькой победой.
Горячее питание – это архиважно, но им все не ограничивается. Участники акции привозят в больницы воду, чай, кофе, одноразовую посуду, кондитерские изделия, конфеты, зефир и многое-многое другое. К примеру, «Проект 111» специально для Больницы Святого Георгия изготовил 300 брендированных пауэрбенков. Везут и разнообразные средства защиты, но их, как раз, не хватает больше всего. Поэтому мы совместно с фондом «Долго и счастливо» начали сбор средств. На них будут закуплены одноразовые защитные костюмы и специальные бахилы.
Помогаем и московскому НИИ им. Склифосовского. Началось все с письма, которое пришло из Калужской области от крупного производителя курицы – компании «Продо». Они хотели поддержать московские больницы, но для этого их продукцию для начала нужно было где-то приготовить. Я написал совладельцу сети Torro Grill Антону Лялину и он мгновенно откликнулся. Это было только начало. Тут же нашлась компания «Белая дача», которая предложила свои салаты, а создательница группы «Рак излечим» Ольга Бадсон стала помогать с доставкой в больницу. Когда эта сложная логистическая цепочка сработала, было даже удивительно. Но теперь доставки идут постоянно. Помогать «Склифу» взялись и Subway, и Fazer».
-
«Хроники»
Сбор средств на маски и защитные комбинезоны
Команда петербургского бара «Хроники» запустила сбор в помощь медикам одного из отделений Городской многопрофильной больницы № 2. На первом этапе планировалось собрать 50 тысяч рублей на закупку многоразовых защитных комбинезонов и высоких бахил. В результате за неделю бару пожертвовали в три раза больше денег, и команда решила продолжать свой благотворительный проект.
Глеб Борисов
Совладелец бара «Хроники»
«Больница №2 – одна из крупнейших в Петербурге, обеспечить полностью ее потребности во время эпидемии практически невозможно. Кроме того, на момент начала сбора денег больница была в подвешенном состоянии: больных с коронавирусом туда уже везли, а статус «ковидовской» – с соответствующим обеспечение - она пока не получила.
Мы хотели не просто перевести деньги больнице, а решать задачу локально, снизу, не полагаясь на внутрибольничную систему распределения ресурсов. То есть нужно было выбрать одно отделение, определиться с их дефицитом, собрать денег, закупить необходимое и передать лично, в смысле, бесконтактно - из рук в руки.
За неделю удалось собрать более 150 тысяч рублей, что для обращения небольшого петербургского бара – прекрасный на наш взгляд результат. Почти 80% от этой суммы уже пошло в дело. Правда, поскольку мы старались избегать закупок у появившихся спекулянтов, поэтому многое еще только едет – из Москвы, Самары и других городов. Мы уже закупили комбинезоны для медработников не одного, а двух отделений. Сейчас продолжаем докупать респираторы и маски. На данный момент сбор приостановили: но если кто-то готов еще сделать пожертвования, мы с радостью его примем, закупки мы продолжаем. Во-вторых, мы предполагаем, что ситуация с обеспечением больниц не изменится, и через какое-то время мы снова обратимся к вам за помощью.
Еще 7 благотворительных инициатив петербургских ресторанов
«Добродомик»
Создательница бесплатного кафе для пенсионеров «Добродомик» Александра Синяк бесплатно кормит 1 500 пожилых людей во время карантина — подробно об это она рассказывает в своём дневнике на «Собака.ru».
«Помочь просто»
Ресторан на Васильевском острове «Теплые края» организовал акцию совместно с благотворительной организацией «Ночлежка». На сайте ресторана любой желающий может оплатить обед для бездомного, который доставят в фонд и передадут нуждающимся.
«Обед для врачей»
Собственную акцию при содействии профсоюза «Альянс врачей» запустил проект Foodcup. На их сайте можно оплатить обед для врача, который доставят в одну из больниц.
Пироги для врачей и подопечных домов-интернатов
Сервис «Dостаевский» возит пироги для врачей и постояльцев домов-интернатов. Компания уже доставила более 300 пирогов в Дом ветеранов войны № 2, Детский клинический центр имени Раухфуса, Госпиталь для ветеранов войн и Социальный жилой дом для пожилых на Гражданской, 6.
Хот-доги для врачей
Врачей больницы № 4 поддерживает кафе Dogs — они доставляют в больницу горячие хот-доги.
Инициатива Gourmet Days
Гастрономический фестиваль Gourmet Days объединилась с фондом профилактики рака «Не напрасно» и тоже обеспечивает врачей питанием. Фонд оплачивает стоимость продуктов, а рестораны-участники, которых находит команда фестиваля готовят горячую еду для медиков.
Обеды для врачей-онкологов
Команда Dreamteam взяла на себя шефство над онкологическим центром в поселке Песочное. В своем кафе «Фарш&Бочка» Dreamteam готовит обеды для врачей.
Екатерина Булатова
Директор по маркетингу и коммуникациям Dreamteam
Мы помогаем онкологическому центру в поселке Песочное. Команда, которая работает там знает наши заведения и попросила нас о помощи в любом виде. Ситуация в больницах, как вы знаете, сейчас сложная — при малейшем подозрении на вирус (а это может случится после посещения больного в отделении), все отделение с пациентами и врачами закрывают. Врачи оказываются фактически заперты на работе. Мы решили помочь. На базе «Фарш&Бочки» организованы обеды для сотрудников, там же мы и делаем обеды для врачей — каждый день их доставляют в Песочку. Нашлись и те, кто нам помогает — одна компания передает антибактериальные салфетки, другая — контейнеры для еды.
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.