Кормить врачей, помогать соседям: Как петербургский общепит борется с коронавирусом

Никто не ожидал, что такое количество учреждений будет переформировано под COVID-19. Их нужно снабдить самыми разными вещами: питанием, средствами индивидуальной защиты, элементарными предметами гигиены, едой, вплоть до канцелярских товаров и раций, которые можно использовать в грязных шлюзах.

Вчера был ровно месяц, как мы запустили проект #боремсявместе. Изначально мы стали работать с Коммунаркой в Москве, поставили им кофе-поинт и начали возить еду. В Петербурге мы уже третью неделю. Также мы пришли в Краснодар, Волгоград, заходим в Екатеринбург.

Мы выходим на больницы по своим каналам, спрашиваем, что нужно. Исходя из полученных данных – работаем. Где-то мы привлекаем спонсоров, где-то своими силами обходимся. Сейчас сотрудничаем с девятью больницами в Петербурге. Это не только учреждения, перепрофилированные для больных с коронавирусом. Есть еще больницы, которые просто были закрыты на карантин, как например Роддом №16.

Нам очень помогают Level Kitchen, Italy Group, LEBO Coffee, Paninaro, Fresh Lab, «Каха Бар», «Навруз», Ред Булл, «Буквоед». Тем не менее партнеров не хватает и мы их активно ищем. Буквально позавчера в «Ленэкспо» было решено оборудовать госпиталь, приедет много персонала из регионов, которых нужно обеспечить всем необходимым.

Я всячески поддерживаю желание помочь, но, к сожалению, неорганизованная частная инициатива зачастую менее эффективна. Одни больницы могут получить много, а другие остаться совсем без помощи. Участие фонда дает возможность распределять усилия равномерно.

По моим подсчетам, которые я делаю раз в неделю, сейчас больницы снабжены необходимым процентов на 40-50. Это только питание, не говоря о средствах индивидуальной защиты, там все гораздо печальнее.

Почему вообще нужно организовывать питание для сотрудников больниц? Врач, конечно, может принести еду с собой. В обычное время так врачи и делают. Но сейчас ситуация особенная: врач, который контактирует с больными коронавирусом, заходит в грязный шлюз иногда на 20 часов. После этого он выходит и ему нужно поесть, а предварительно найти в холодильнике еду, разогреть ее. Это все занимает какие-то время, и понятно, что после 20 часов работы у человека уже просто нет сил этим заниматься. Не говоря о том, что эту еду нужно приготовить дома, упаковать, принести с собой. Поэтому конечно, нам кажется, что готовая еда, это и приятно для врачей и удобно. Это не прямая помощь в борьбе с Covid-19, но очень весомая.