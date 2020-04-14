Новая Голландия и ее резиденты ежедневно кормят обедами почти 1 000 своих соседей

«Друзья, уже больше недели мы вместе с нашими резидентами @kuznya__cafe, @dzamiko.cafe, @vipil_zakusi, @bekitzer_spb каждый день кормим вкусными обедами почти 1000 наших соседей, которым тяжело не только сегодня, но и в "мирное" время», — делится PR-директор Новой Голландии Саша Новоселова.

Она также добавляет, что списки тех, кому помощь локальных активистов «пригодится в первую очередь» им передала глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова.

Напомним, в конце марта Новая Голландия присоединилась к всемирному движению #supportlocal, участники которого помогают бизнесу в период пандемии коронавируса. Проект регулярно рассказывает о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов — которые испытывают финансовые трудности из-за массового карантина. Помочь ресторанам и кафе, которые пока закрыты для посетителей в привычном формате, можно — достаточно заказать доставку или самовывоз от ворот Новой Голландии.

Власти Петербурга запретили общепиту работать в привычном формате до 30 апреля. Многие перешли на режим доставки — Commons, например, привозит еду в пакетах, расписанных молодыми художниками. Ресторанный обозреватель «Собака.ru» ранее рассказывал, где можно заказать продукты домой (даже в магазин выходить не придется!), запустил челлендж с простыми рецептами от петербургских шефов (секретами уже поделились Олеся Дробот, Павел Демин и Антонио Фреза), а еще поведал о шести петербургских ресторанах, которые сменили формат в связи с карантином.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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