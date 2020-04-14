Где заказать куличи и другие пасхальные угощения в Петербурге

Шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров к Пасхе печет куличи с орехами, сухофруктами и белым шоколадом. Их предлагают в двух размерах: маленькие стоят 160 рублей, большие, рассчитанные на целую семью – 650 рублей. К куличам рекомендуют заказать фисташковую пасту, а еще классическую пасху из фермерского творога, или целый пасхальный набор, в который вдобавок ко всему перечисленному входят крашенные яйца.

Очень красивые куличи, украшенные сахарной помадкой, шоколадными яйцами и пасхальным печеньем, пекут под заказ в отеле «Астория», кондитерский цех которого возглавляет шеф-повар Юлия Иванова. Помимо куличей (от 1 200 рублей) здесь можно заказать творожную пасху, приготовленную по семейному рецепту – с творогом, заварным кремом, натуральной ванилью, изюмом, орехами и самодельными цукатами.

В кондитерской Ôpetit куличи пекут на французский манер – в технике бриоши и с начинками: есть версия с апельсиновыми цукатами и кремом из маракуйи, а еще – шоколадный кулич с ягодным конфи. Стоимость выпечки – от 200 до 300 рублей.

Для людей с непереносимостью глютена куличи (590 рублей) пекут в ресторане «Ферма Бенуа»: тесто для них начиняют большим количеством изюма, украшают декоративными пасхальными яйцами и сахарно-белковой помадкой. Есть и классическая версия (490 рублей) из обычной муки с цукатами, помадкой и печеньем.