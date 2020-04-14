«Собака.ru» рассказывает, как подготовиться к Пасхе не выходя из дома: лучшие предложения с доставкой из ресторанов, кондитерских и рынков.
Где заказать куличи и другие пасхальные угощения в Петербурге
Kuznyahouse
Шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров к Пасхе печет куличи с орехами, сухофруктами и белым шоколадом. Их предлагают в двух размерах: маленькие стоят 160 рублей, большие, рассчитанные на целую семью – 650 рублей. К куличам рекомендуют заказать фисташковую пасту, а еще классическую пасху из фермерского творога, или целый пасхальный набор, в который вдобавок ко всему перечисленному входят крашенные яйца.
«Астория»
Очень красивые куличи, украшенные сахарной помадкой, шоколадными яйцами и пасхальным печеньем, пекут под заказ в отеле «Астория», кондитерский цех которого возглавляет шеф-повар Юлия Иванова. Помимо куличей (от 1 200 рублей) здесь можно заказать творожную пасху, приготовленную по семейному рецепту – с творогом, заварным кремом, натуральной ванилью, изюмом, орехами и самодельными цукатами.
Ôpetit
В кондитерской Ôpetit куличи пекут на французский манер – в технике бриоши и с начинками: есть версия с апельсиновыми цукатами и кремом из маракуйи, а еще – шоколадный кулич с ягодным конфи. Стоимость выпечки – от 200 до 300 рублей.
«Ферма Бенуа»
Для людей с непереносимостью глютена куличи (590 рублей) пекут в ресторане «Ферма Бенуа»: тесто для них начиняют большим количеством изюма, украшают декоративными пасхальными яйцами и сахарно-белковой помадкой. Есть и классическая версия (490 рублей) из обычной муки с цукатами, помадкой и печеньем.
Pane
В специальном меню пекарни Pane есть как традиционный русский кулич (390 рублей), так и его дальний итальянский родственник – панеттоне (который на родине рецепта принято есть на Рождество). Тесто для последнего делают на закваске, долго выстаивают, а после добавляют горсть разноцветных цукатов. Панеттоне предлагают в двух размерах– за 650 и 790 рублей.
Cake me tender
Резидент Василеостровского рынка – кафе-кондитерская Cake me tender – по предзаказу выпекает два вида образцовых куличей. Для поклонников классики – на сливочном масле с изюмом и стручковой ванилью (500-700 рублей), для отчаянных русофилов – на топленом молоке с вяленой клюквой (550-750 рублей)
Василеостровский рынок
Недавно запустивший собственную службу доставки продуктов Василеостровский рынок подготовил сразу несколько вариантов готовых пасхальных наборов: с куличами, творожной пасхой от фермы на Вуоксе и другими традиционными пасхальными блюдами: тушеным кроликом, ростбифом, стерлядью в белом вине и крашеными яйцами. Набор можно заказать себе домой, а можно отправить в качестве подарка друзьям или родственникам, что в условиях карантина – очень полезная опция.
«Они пожрать любят»
В прошлом году команда проекта «Они пожрать любят» в Пасхе устраивала специальный рынок выходного дня. А в этом – доставляет куличи от небольшой кондитерской Baking Pony на дом. Заказать здесь можно два вида выпечки: воздушный кулич-краффин с бельгийским молочным шоколадом, цедрой и орехами (850 рублей) или более плотный классический миндальный кулич с изюмом, курагой, вишней и вяленой грушей (1350 рублей). Кроме того, к празднику предлагают набор пряников в форме кроликов, яиц и морковок (1000 рублей) и готовый пасхальный набор с куличом и крашенными яйцами.
Ginza Project
Пасхальные угощения – куличи, крашенные куриные и перепелиные яйца, а также кагор – доставляют сразу девять проектов Ginza Project: заказать с доставкой все необходимое к празднику можно из ресторанов Terrassa, «Хочу Харчо», «Чечил», «Юность», «Бричмула», «Ларисуваннухочу», «Двор Помидор», «МамаLыgа» и «Плюшкин».
Charlie
Нетривиальную версию праздничного десерта предлагают в ресторане Charlie: свои банановые куличи из сдобного теста с кусочками фруктов здесь украшают шоколадными перьями и конфетами. Стоимость кулича – 400 рублей.
«Вино&Вода»
Ресторан «Вино&Вода» в отеле Indigo готовит куличи необычной формы, но по традиционным рецептам: есть варианты с фундуком (750 рублей) и с цукатами (350 рублей). В качестве бонуса к заказу привозят рецепт приготовления творожной пасхи и инструкцию по окрашиванию яиц в домашних условиях.
«Буше»
В «Буше» куличи выпекают по традиционному русскому рецепту с ряженкой, творогом, сливочным маслом и изюмом, но в этом году есть и лимитированная авторская серия с добавлением ореха пекан и цукатов. Куличи продают освященными священником Михаилом Преображенским из Свято-Иоанновского монастыря на Карповке. Заказать их можно через сервис «Яндекс.Еда» либо, если живете рядом, купить самостоятельно в булочной.
Mindal Café
Куличи (в весьма оригинальном почти японском дизайне) готовит шеф-повар Марина Наумова в своей сети Mindal Café. Выпекают их под заказ, стоимость в зависимости от размера составляет от 150 до 450 рублей. Также здесь можно заказать оригинальную пасху на основе сыра маскарпоне и шоколада (1200 рублей за 1 кг) и крашенные яйца.
Куличи от шеф-повара Игоря Казакова
Также авторские куличи можно заказать у шеф-повара ресторана «Студия» Игоря Казакова, который запустил специальный инстаграм-аккаунт. Куличи (340-560 рублей) он делает двух видов – классические и ягодные, щедро декорируя их кремом и разноцветными съедобными бусинами.
Stroganoff и «Русская рюмочная №1»
Специальные пасхальные наборы запустили рестораны Stroganoff и «Русская рюмочная №1». В первом в такой набор входя кагор, классический кулич и 6 крашенных яиц (2190 рублей). Во втором – еще и творожная пасха с изюмом и сухофруктами. ⠀
«Счастье»
Очень нарядные куличи, украшенные фигурками ангелочков, делают в ресторанах и кондитерских «Счастье». Праздничную выпечку готовят в авторских версиях – с манго, маракуйей и белым шоколадом или карамелью и молочным шоколадом и продают в двух размерах (на двоих – за 470 рублей и на целую семью – за 1190 рублей). Также в качестве небольших подарков к Пасхе здесь можно заказать миндальное печенье с кардамоном в форме яйца или зайца, или конфеты пралине в специальной упаковке.
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