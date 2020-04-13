Искусство доставки: ресторан Commons привозит еду в пакетах, расписанных молодыми художниками

Идеолог проекта

Идею проекта мне подсказала моя дочка. Мы заказали доставку из Commons, а после еды, она взяла белый пакет, в котором приехал заказ и начала на нем рисовать. Кто знает, может нас вдохновил номер «Собака.ru», посвященный искусству, который привезли вместе с заказом

Наверное, не стоит говорить, что всем специалистам в ресторанном бизнесе в сложившейся ситуации пришлось действовать очень быстро и по большей части интуитивно, так как с подобной ситуацией мы столкнулись впервые. Я подумала, что идея коллаборации ресторана и художников может быть удачной, хотя и понимала, что будет непросто реализовать проект с нулевым бюджетом и тем более привлечь к нему людей с которыми я до этого даже не была знакома.

В результате я просто собрала большой список молодых художников и написала каждому. У меня не было заранее заготовленного описания проекта или даже точного понимания, что я могу предложить взамен. И я была очень удивлена, когда один за другим они соглашались поддержать нас и совершенно бесплатно расписать наши пакеты. Я испытала чувство благодарности и желания сделать как можно больше взамен. Мы создали отдельный большой раздел на сайте, где собрали информацию обо всех художниках. На каждом пакете разместили стикер с информацией о том, что каждый пакет, в котором привозят еду оформлен вручную талантливым молодым петербургским художником, а также QR код, перейдя по которому можно увидеть портфолио автора и информацию о нем.

Самым первым человеком, который откликнулся, согласился рисовать, а потом еще и помог с поиском других художников, был Антон Piton. Бесконечно ему благодарна.