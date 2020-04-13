Команда ресторана Commons запустила специальный арт-проект «Больше, чем доставка». До конца месяца заказы из заведения будут привозить в бумажных пакетах, вручную расписанных молодыми петербургскими художниками. Одновременно ресторан обновил свой сайт, который теперь напоминает онлайн-галерею. «Собака.ru» рассказывает о необычной коллаборации.
Искусство доставки: ресторан Commons привозит еду в пакетах, расписанных молодыми художниками
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Вова Цы’ган
Бумажный пакет, как традиционное медиа
В то время как подавляющее большинство художественных институций – галереи, музеи, театры и библиотеки – ушли в онлайн, проект, пусть и в ограниченном масштабе, пытается компенсировать недостаток визуальных и тактильных впечатлений. Все пакеты для акции художники расписывали вручную, при этом команда ресторана никак авторов не ограничивала: в ход могли пойти любые техники – от акварели и рисунков маркером до коллажей или стикерпаков.
В акции приняли участие 16 авторов, работающих в самых разных жанрах – от граффитиста Романа Жирнова, создающего разноцветные полуабстрактные композиции, граффика Софи Атановой с по-детски наивными иллюстрациями до творческого объединения Effect Graff и создателя проекта «Коллаб» и собственного бренда одежды Edgar Invoker.
Ограниченный тираж, QR-коды и сайт
Каждый из художников вручную расписал от 10 до 60 пакетов. Их по замыслу организаторов должно хватить до конца месяца. Разобраться в сюжетах должен помочь специальный раздел на сайте ресторана, в котором собрали информация о каждом из участников проекта и его портфолио. К каждому пакету прилагается специальный QR-код, по которому можно перейти на соответствующую страницу, подробнее узнать о творчестве художника, связаться с ним и поддержать с помощью пожертвования на покупку материалов. На данный момент планируется, что акция продлится до конца месяца, но после того, как пакеты, оформление вручную закончатся, команда планирует предложить авторам выбрать по паре иллюстраций и перенести их в электронный вид, чтобы в дальнейшем печатать на пакетах.
Галина Рогалева
Идеолог проекта
Идею проекта мне подсказала моя дочка. Мы заказали доставку из Commons, а после еды, она взяла белый пакет, в котором приехал заказ и начала на нем рисовать. Кто знает, может нас вдохновил номер «Собака.ru», посвященный искусству, который привезли вместе с заказом
Наверное, не стоит говорить, что всем специалистам в ресторанном бизнесе в сложившейся ситуации пришлось действовать очень быстро и по большей части интуитивно, так как с подобной ситуацией мы столкнулись впервые. Я подумала, что идея коллаборации ресторана и художников может быть удачной, хотя и понимала, что будет непросто реализовать проект с нулевым бюджетом и тем более привлечь к нему людей с которыми я до этого даже не была знакома.
В результате я просто собрала большой список молодых художников и написала каждому. У меня не было заранее заготовленного описания проекта или даже точного понимания, что я могу предложить взамен. И я была очень удивлена, когда один за другим они соглашались поддержать нас и совершенно бесплатно расписать наши пакеты. Я испытала чувство благодарности и желания сделать как можно больше взамен. Мы создали отдельный большой раздел на сайте, где собрали информацию обо всех художниках. На каждом пакете разместили стикер с информацией о том, что каждый пакет, в котором привозят еду оформлен вручную талантливым молодым петербургским художником, а также QR код, перейдя по которому можно увидеть портфолио автора и информацию о нем.
Самым первым человеком, который откликнулся, согласился рисовать, а потом еще и помог с поиском других художников, был Антон Piton. Бесконечно ему благодарна.
Что говорят художники
Лиза Одиноких
Художница
Для меня еда – это искусство. Выбор ингредиентов, приготовление, сервировка и сам процесс наслаждения пищей. Когда команда ресторана предложила принять участие в проекте, я не задумываясь согласилась. Мне захотелось создать что-то яркое, весеннее. Я придумала четыре красочных дизайна, вдохновленных природой.
Мне бы хотелось, чтобы заказав еду на дом, вы открыли дизайнерскую упаковку, положили вкусную еду в красивую посуду и насладились моментом. Никуда не торопясь и забыв на время о том, что происходит за окном. Кстати, не спешите выкидывать пакет. Принт на нем нарисован вручную. Возможно, он станет новым арт-объектом в вашем доме.
Вова Цы’ган
Художник
Моя позиция как художника, да и просто человека — взаимоподдержка. Я верю в то, что только через помощь друг другу мы сможем выйти из кризиса и дальше развиваться каждый в своем направлении. В бизнесе как и в жизни не стоит забывать, что добро всегда возвращается добром (и в большем процентом соотношении!).
Проект ресторана Commons показался мне очень интересным. Люди не выходя из дома смогут увидеть работы молодых художников и вкусно поесть. По моему мнению, коллаборации опередили все остальные тренды сейчас. Именно поэтому, руководствуясь своими жизненными принципами и убеждениями, этот год я посвящаю совместной работе.
Антон Piton
Художник
Решил участвовать, чтобы поддержать людей в такое для нас непростое время. Огромные информационные потоки стремительно затягивают нас в водовороты событий происходящих в мире. И вот вам попадается уникальная работа, выполненная случайным художником, срабатывает эффект удивления. В этот момент искусство поможет отвлечь и направить в позитивное русло.
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