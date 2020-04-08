Молодая капуста и черемша: зачем их покупать и как готовить

Виктория Мосина, шеф-повар ресторана Grün:

Капуста – один из моих самых любимых продуктов. Как минимум потому, что ее в свободном доступе можно найти до двадцати разных видов. Плюс – дикая капуста в виде сурепки и рапса, а еще редис, турнепс, репа, горчица – все эти растения тоже относятся к семейству капустные. Капуста – это продукт традиционный для нашего региона, это еще одна причина по которой я стараюсь ее по максимуму использовать.

Что касается белокочанной капусты – это вообще один из столпов нашей кухни. Ее начали готовили задолго до того, как появилась картошка: квасили, варили серые щи, тушили. Мне кажется, лучше всего есть капусту в августе и сентябре, потому что в этот период снимают урожай у нас, и это капуста, выращенная недалеко – где-нибудь под Псковом или в Гатчине, ее не везут фурами и самолетами.

Но сейчас уже появилась ранняя капуста из Узбекистана: там сняли первый урожай и привезли к нам. Она суперкрасивая, зелененькая. И конечно пока ничего другого нет, хочется что-то с ней делать.