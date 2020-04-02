В конце марта компания Diageo запустила онлайн-проект для поддержки барной индустрии и бартендеров России — Diageo Reserve World Class for Bartenders. Главная цель проекта — развивать партнерские отношения с сообществом и продолжать повышать уровень профессионализма бартендеров даже в таких сложных условиях. Проект сможет охватить 100 представителей российской барной индустрии.
В России появилась онлайн-программа поддержки барной индустрии
В программе смогут принять участие бармены, старшие бармены и бар-менеджеры. Зарегистрироваться и пройти отборочный этап в формате онлайн-теста и видео-презентации можно с 31 марта по 6 апреля на сайте. Участники программы будут объявлены не позднее 7 апреля, а уже на следующий день каждый из них приступит к работе в составе одной из шести групп.
В течение двух месяцев участники, прошедшие отборочный этап, будут работать над различными проектами, а также смогут продолжать применять свои профессиональные навыки на практике и обучаться новому, не выходя из дома, под руководством бренд-амбассадоров. В ходе проекта каждый участник получит оплату в размере 70 000 рублей.
Темы, над которыми будут работать бартендеры, затронут вопросы маркетинга и продвижения, разработки SMM-стратегий и стратегий проведения активностей, создания коктейльных меню и креативных подач, новых форматов мастер-классов и многого другого. Группы будут взаимодействовать в онлайн-режиме.
С полными правилами программы можно ознакомиться на сайте.
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