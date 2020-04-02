В России появилась онлайн-программа поддержки барной индустрии

В программе смогут принять участие бармены, старшие бармены и бар-менеджеры. Зарегистрироваться и пройти отборочный этап в формате онлайн-теста и видео-презентации можно с 31 марта по 6 апреля на сайте. Участники программы будут объявлены не позднее 7 апреля, а уже на следующий день каждый из них приступит к работе в составе одной из шести групп.

В течение двух месяцев участники, прошедшие отборочный этап, будут работать над различными проектами, а также смогут продолжать применять свои профессиональные навыки на практике и обучаться новому, не выходя из дома, под руководством бренд-амбассадоров. В ходе проекта каждый участник получит оплату в размере 70 000 рублей.