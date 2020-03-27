7 напитков для карантина от петербургских бартендеров

Пюре из тропических фруктов, например, из манго или маракуйи – 100 мл Корень имбирь – по вкусу Куркума молотая – по вкусу Мед – по вкусу

Приготовление

1. Нам понадобится пюре из тропических фруктов, например, детское – из маракуйи или манго. Может быть, получится найти хороший концентрированный тропический сок с большим содержанием витамина С. Он тоже подойдет.

2. Корень имбиря можно использовать по разному. Можно просто нарезать слайсами и добавить в напиток. Но, если есть время, разомните его в бокале, залейте водой и поставьте настаиваться в холодильник на ночь. На литр воды потребуется 20-30 граммов имбиря.

3. Дальше – все просто. Соедините кислое тропическое пюре с имбирной водой, добавьте щепотку куркумы и мед. Такой напиток можно смешать и хранить в холодильнике, а можно нагреть в сотейнике и пить горячим – тоже будет очень вкусно