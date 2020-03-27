Чай с медом и лимоном – может и хорош при простуде, но поддержать силу духа в карантине с его помощью едва ли получится. По просьбе «Собака.ru» петербургские бартендеры делятся своими оригинальными рецептами коктейлей и горячих напитков, с которыми самоизоляция станет немного приятнее.
7 напитков для карантина от петербургских бартендеров
Коктейль Home Cosmo Time
от Игорь Карнауха, бар-менеджера Apotheke Bar
Ингредиенты
|
Клюквенный морс – 150 мл
|
Приготовление
Соединить все ингредиенты в сотейнике, подогреть, перелить в чашку и употреблять под одеялом.
Тропический коктейль
от Владимира Николаева, совладельца бара «Полторы комнаты»
Ингредиенты
|
Пюре из тропических фруктов, например, из манго или маракуйи – 100 мл
|
Приготовление
1. Нам понадобится пюре из тропических фруктов, например, детское – из маракуйи или манго. Может быть, получится найти хороший концентрированный тропический сок с большим содержанием витамина С. Он тоже подойдет.
2. Корень имбиря можно использовать по разному. Можно просто нарезать слайсами и добавить в напиток. Но, если есть время, разомните его в бокале, залейте водой и поставьте настаиваться в холодильник на ночь. На литр воды потребуется 20-30 граммов имбиря.
3. Дальше – все просто. Соедините кислое тропическое пюре с имбирной водой, добавьте щепотку куркумы и мед. Такой напиток можно смешать и хранить в холодильнике, а можно нагреть в сотейнике и пить горячим – тоже будет очень вкусно
Какао с розмарином и специями
от Евгении Зарукиной, бартендера El Copitas bar
Ингредиенты
|
Молоко – 300 мл
|
Приготовление
1. В кастрюлю наливаем холодное молоко (можно взять растительное), смешиваем с 2 ложками какао порошка. Перемешиваем до растворения (венчиком будет быстрее и удобнее).
2. Добавляем веточку розмарина и маленькую щепотку молотого кайенского перца (если его под рукой нет, то черный или красный тоже подойдут). Нагреваем до кипения, выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут настояться.
3. Переливаем в кружку (веточку розмарина можно убрать).
4. Если день выдался особенно грустным, то в этот напиток можно добавить немного пряного или темного рома.
Неклассический сбитень
от Глеба Степановича, бармена Terminal bar
Ингредиенты
|
Вода – 1 литр
|
Приготовление
1. Литр воды доведите до кипения. После уменьшаем огонь и добавляем 100 граммов цветочного меда (можно гречишного, если хочется более яркого вкуса) и тростниковый коричневый сахар. Варим на маленьком огне в течение 15-20 минут.
2. Добавляем 100 граммов клюквы (можно заменить брусникой или малиной) и специи. Варим еще 15-20 минут и снимаем с огня.
3. Дополнительно можно добавить соцветия кардамона, черного или кайенского перца.
Ikebana Spritz и ягодный чай
от Екатерины Балякиной, шеф-бармена Kuznyahouse
Ингредиенты
|
Для коктейля:
Красный или розовый вермут, настоянный на малине – 60 мл
|
Для чая:
Корень имбиря – 40 г
Для ягодного пюре:
Приготовление
Коктейль Ikebana Spritz
1. Вермут соединяем с малиной в пропорциях: 3 к 1 (на 900 мл вермута – 300 граммов малины). Сутки настаиваем в темном месте. Процеживаем через мелкое сито.
2. В винный или высокий вместительный бокал наливаем готовый вермут, травяной ликер, засыпаем все льдом и доливаем тоником по вкусу
3. Украшаем долькой апельсина
Ягодный чай
1. Делаем сахарный сироп в пропорциях 1 к 1: 100 граммов сахара растворяем в 100 миллилитрах воды.
2. Делаем пюре из свежемороженых малины и черной смородины: 300 граммов малины, 100 граммов смородины, 120 миллилитров сахарного сиропа пробиваем в блендере. При изменении количества ингредиентов пропорции сохраняются.
3. В пол-литровом чайнике соединяем нарезанный и размятый имбирь, лимонный и апельсиновый сок, 80 г ягодного пюре пюре и заливаем кипятком. Подогреваем чайник до нужной температуры, но не кипятим.
Вишневый грог
от Ильи Базарского, совладельца Social Club и «Бекицера»
Ингредиенты
|
Апельсин – 1 шт
|
Приготовление
1. Давим пару долек апельсина. Я это обычно делаю в стакане, потому что грею грог в капучинаторе, а дома можно это делать в чайнике.
2. Добавляем джин, травяной ликер и кампари.
3. Дальше – вишневый сок и специи – корицу, мускат, гвоздику, кто что любит.
4. Разогреваем напиток.
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.