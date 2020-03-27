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7 напитков для карантина от петербургских бартендеров

Чай с медом и лимоном – может и хорош при простуде, но поддержать силу духа в карантине с его помощью едва ли получится. По просьбе «Собака.ru» петербургские бартендеры делятся своими оригинальными рецептами коктейлей и горячих напитков, с которыми самоизоляция станет немного приятнее. 

Коктейль Home Cosmo Time

 от Игорь Карнауха, бар-менеджера Apotheke Bar 

 

Ингредиенты

Клюквенный морс – 150 мл
Сок лимона – 20 мл
Мед – 1 ч.л.
Чёрный перец – 2-3 оборота мельницы
Водка/джин – 40 мл (опционально)

 

Приготовление

Соединить все ингредиенты в сотейнике, подогреть, перелить в чашку и употреблять под одеялом.

 

Тропический коктейль

от Владимира Николаева, совладельца бара «Полторы комнаты»

 

Ингредиенты

Пюре из тропических фруктов, например, из манго или маракуйи  – 100 мл
Корень имбирь – по вкусу
Куркума молотая – по вкусу
Мед – по вкусу

 

Приготовление

1. Нам понадобится пюре из тропических фруктов, например, детское – из маракуйи или манго. Может быть, получится найти хороший концентрированный тропический сок с большим содержанием витамина С. Он тоже подойдет.

2. Корень имбиря можно использовать по разному. Можно просто нарезать слайсами и добавить в напиток. Но, если есть время, разомните его в бокале, залейте водой и поставьте настаиваться в холодильник на ночь. На литр воды потребуется 20-30 граммов имбиря.  

3. Дальше – все просто. Соедините кислое тропическое пюре с имбирной водой, добавьте щепотку куркумы и мед. Такой напиток можно смешать и хранить в холодильнике, а можно нагреть в сотейнике и пить горячим –  тоже будет очень вкусно

 

Какао с розмарином и специями

от Евгении Зарукиной, бартендера El Copitas bar

 

Ингредиенты

Молоко – 300 мл 
Какао – 2 ст.ложки
Розмарин – по вкусу
Кайенский перец – по вкусу
Ром – по вкусу (опционально)

 

Приготовление

1. В кастрюлю наливаем холодное молоко (можно взять растительное), смешиваем с 2 ложками какао порошка. Перемешиваем до растворения (венчиком будет быстрее и удобнее).
2. Добавляем веточку розмарина и маленькую щепотку молотого кайенского перца (если его под рукой нет, то черный или красный тоже подойдут). Нагреваем до кипения, выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут настояться.
3. Переливаем в кружку (веточку розмарина можно убрать).
4. Если день выдался особенно грустным, то в этот напиток можно добавить немного пряного или темного рома.

 

Неклассический сбитень

от Глеба Степановича, бармена Terminal bar

 

Ингредиенты

Вода – 1 литр 
Тростниковый нерафинированный сахар – 100 г
Мед – 100 г
Клюква – 100 г
Корица – по вкусу
Гвоздика –по вкусу
Анис – по вкусу
Перечная мята – по вкусу (опционально)

 

Приготовление

1. Литр воды доведите до кипения. После уменьшаем огонь и добавляем 100 граммов цветочного меда (можно гречишного, если хочется более яркого вкуса) и тростниковый коричневый сахар. Варим на маленьком огне в течение 15-20 минут. 

2. Добавляем 100 граммов клюквы (можно заменить брусникой или малиной) и специи. Варим еще 15-20 минут и снимаем с огня. 

3. Дополнительно можно добавить соцветия кардамона, черного или кайенского перца.

 

Ikebana Spritz и ягодный чай

от Екатерины Балякиной,  шеф-бармена Kuznyahouse

 

Ингредиенты

Для коктейля:

Красный или розовый вермут, настоянный на малине – 60 мл
Травяной ликер –10 мл
Тоник – 100 мл
Малина с/м – 300 г

Для чая:

Корень имбиря – 40 г
Сок лимона – 15 мл
Сок апельсина – 80 мл
Ягодное пюре – 80 мл

Для ягодного пюре:
Сахар – 100 г
Малина с/м – 300 г
Смородина с/м – 100 г

Приготовление

Коктейль Ikebana Spritz

1. Вермут соединяем с малиной в пропорциях: 3 к 1 (на 900 мл вермута – 300 граммов малины). Сутки настаиваем в темном месте. Процеживаем через мелкое сито.

2. В винный или высокий вместительный бокал наливаем готовый вермут, травяной ликер, засыпаем все льдом и доливаем тоником по вкусу 

3. Украшаем долькой апельсина

Ягодный чай

1. Делаем сахарный сироп в пропорциях 1 к 1: 100 граммов сахара растворяем в 100 миллилитрах воды.

2. Делаем пюре из свежемороженых малины и черной смородины: 300 граммов малины, 100 граммов смородины, 120 миллилитров сахарного сиропа пробиваем в блендере. При изменении количества ингредиентов пропорции сохраняются.

3. В пол-литровом чайнике соединяем нарезанный и размятый имбирь, лимонный и апельсиновый сок, 80 г ягодного пюре пюре и заливаем кипятком. Подогреваем чайник до нужной температуры, но не кипятим. 

Вишневый грог

от Ильи Базарского, совладельца Social Club и «Бекицера»

 

Ингредиенты

Апельсин – 1 шт 
Вишневый сок – 140 мл
Кампари – 20 мл
Джин – 20 мл
Травяной ликер – 20 мл
Гвоздика –по вкусу
Корица – по вкусу
Мускатный орех – по вкусу 

 

Приготовление

1. Давим пару долек апельсина. Я это обычно делаю в стакане, потому что грею грог  в капучинаторе, а дома можно это делать в чайнике.

2. Добавляем джин, травяной ликер и кампари.

3. Дальше – вишневый сок и специи – корицу, мускат, гвоздику, кто что любит.

4. Разогреваем напиток.

 

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Саша Иорданов,
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