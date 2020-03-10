«Планета веганов»: Каким был бы мир, где никто не ест мяса

Массовый переход к веганству не только устранил бы уже имеющиеся последствия потребления продуктов животного происхождения, но и повлиял бы на будущее

Некоторые критики высмеивают тех, кто хочет прекратить разведение скота, спрашивая, что произойдет, если огромное количество уже существующих животных будет выпущено на волю. Конечно, забавно представлять, как курицы расхаживают по городским паркам, а свиньи барахтаются в фонтанах, но все понимают, что в этом случае фермы будут закрываться постепенно, а не за один день.

Действительно, миллионы животных перестали бы рождаться; мегафермы и откормочные хозяйства закрылись бы. Проблемы здоровья животных в интенсивном сельском хозяйстве потеряли бы актуальность, потому что там их попросту бы не осталось. Меньшие по размеру интегрированные фермы, которые удобряют поля, выпуская животных пастись на них в определенное время года, должны были бы перейти исключительно на компост и зеленые удобрения. Такой цикл имеет ключевое значение для многих органических ферм, и нетрудно понять, что некоторым из них, особенно тем, которые занимаются восстановлением почв или у которых почвы изначально беднее, пришлось бы обратиться

к синтетическим удобрениям для обеспечения собственной окупаемости.

При подлинно веганской системе проекты регенеративного сельского хозяйства, в рамках которых домашние животные восстанавливают истощенную почву, пришлось бы приостановить. Животных, которые сегодня пасутся на полях и восстанавливают экосистемы, зависящие от аэрации почвы, контроля за состоянием травы и природных удобрений, получаемых от крупных жвачных животных — например, бизонов на западе США, — можно было бы выпустить на целинные и пастбищные земли. Однако без надзора за перемещением стад адресная регенерация могла бы прекратиться.